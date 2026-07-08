Falcao aclara que sus palabras fueron tergiversadas: “Mis declaraciones no hacían referencia a la Selección Colombia”

Falcao reiteró que sus palabras no estaban dirigidas a la Selección Colombia tras la eliminación en el Mundial 2026. - crédito FCF

Radamel Falcao García aclaró el alcance de las declaraciones que entregó tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. A través de sus redes sociales, el delantero afirmó que algunos medios tergiversaron sus palabras y precisó que sus comentarios no estaban dirigidos al combinado nacional, sino a una reflexión sobre la necesidad de fortalecer el fútbol colombiano desde sus bases.

La publicación surgió después de la repercusión que tuvieron sus declaraciones como comentarista de ESPN al término del compromiso frente a Suiza, en el que Colombia quedó eliminada en la tanda de penales.

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Falcao aclara el sentido de sus declaraciones

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, el histórico goleador de la Selección Colombia aseguró que varios titulares no reflejaban el verdadero sentido de sus palabras.

“Después de ver que algunos medios con sus titulares han tergiversado mis palabras, quiero recalcar que mis declaraciones no hacían referencia a la Selección Colombia”.

En el mismo mensaje explicó que su intención era plantear una reflexión sobre el futuro del fútbol colombiano. “Mi mensaje fue una reflexión sobre la necesidad de fortalecer nuestro fútbol desde su base (...). Solo así construiremos un fútbol colombiano más fuerte y con un mejor futuro”.

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El exjugador señaló que considera necesario fortalecer los procesos de formación de futbolistas, mediante una mayor inversión en las divisiones inferiores, así como realizar ajustes en la estructura del fútbol profesional colombiano.

Entre las propuestas que mencionó se encuentran el regreso del ascenso y descenso en la categoría B, la consolidación de las categorías C y D para ampliar la competitividad y la necesidad de mejorar las condiciones salariales de los jugadores que compiten en esas divisiones.

Falcao aclaró que su mensaje buscaba impulsar cambios en las divisiones inferiores del fútbol colombiano. - crédito @Falcao/Instagram

Las declaraciones a las que hizo referencia

La aclaración publicada por Falcao hace referencia a los comentarios que realizó durante la transmisión de ESPN, una vez finalizó el encuentro entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial de 2026.

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En primera instancia, el exdelantero lamentó la eliminación de la Selección Colombia y señaló que el equipo tuvo oportunidades para quedarse con la clasificación, pero no logró aprovecharlas.

“Es una lástima por las oportunidades que tuvimos, no supimos capitalizarlas. En estas instancias, en una competición como tal, el rival tiene el nivel para no perdonarte y ha sido en los doce metros como muchas otras veces se le ha cortado las alas a nuestro fútbol”.

Posteriormente, amplió su análisis y dirigió su atención hacia el funcionamiento del fútbol colombiano, planteando la necesidad de fortalecer diferentes aspectos de su estructura.

Radamel Falcao pidió mayor inversión en categorías juveniles y mejores condiciones para los jugadores de divisiones menores. - crédito REUTERS/Agustin Marcarian

Su reflexión estuvo enfocada en el fútbol colombiano

Durante la transmisión, Falcao sostuvo que el país necesita fortalecer el trabajo que se realiza desde las categorías de formación y brindar mejores herramientas para el desarrollo de los jugadores.

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“Tenemos que trabajar en nuestro fútbol, en nuestros clubes, en selección. Tenemos que darle mucha atención porque son muchas las decepciones. Nuestras formaciones tienen que mejorar, el énfasis, la atención, la infraestructura que se le deben dar a las inferiores”.

Cuestionó la ausencia de una categoría C en el fútbol profesional colombiano y aseguró que esa situación limita la competitividad.

“Lo mismo a las divisiones del fútbol colombiano, no puede ser que no tengamos una categoría C, es una vergüenza que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad y vagancia”.

También hizo referencia al modelo deportivo de algunos clubes, al considerar que existen instituciones que no realizan mayores inversiones porque no enfrentan el riesgo del descenso.

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“Equipos que no invierten porque saben que no van a descender y que tienen presupuestos de primera división y le pagan una miseria a los jugadores. Lo único que genera es mediocridad en una institución. Nuestro fútbol merece algo más”.

Pese a la eliminación, Falcao expresó su apoyo a Néstor Lorenzo y pidió por su continuidad - crédito REUTERS/Lee Smith

Respaldo a la continuidad de Néstor Lorenzo

Durante la misma transmisión, Falcao también expresó su respaldo al proceso liderado por Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia.

El exfutbolista consideró que el equipo ha demostrado capacidad para competir al máximo nivel y que el trabajo realizado durante el ciclo merece continuidad.

“Ha demostrado que con este grupo de trabajo de Néstor Lorenzo son capaces de competir en una Copa del Mundo, de ilusionarnos, de ganarse el respeto de los rivales y quizá hay que darle continuidad a esto que vienen haciendo”.

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Por su parte, Carlos Valdés señaló que la decisión sobre la continuidad del entrenador dependerá de la evaluación que realice la Federación Colombiana de Fútbol una vez finalice la participación del equipo en el Mundial.