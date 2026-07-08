Antonella Petro recibió particular mensaje de felicitación por parte de su hermana Sofía en su cumpleaños: “Migajera”

El mensaje de la hermana mayor de Antonella sorprendió a sus seguidores - crédito Sofía Petro / Instagram

El presidente Gustavo Petro, que termina su mandato el 7 de agosto de 2026, no solo llamó la atención en los cuatro años que estuvo al frente del país por su forma de gobernar, sino por su familia, que era muy popular en las plataformas digitales.

Y es que sus hijas, Sofía y Antonella, se han robado las miradas de los colombianos con cada una de sus publicaciones al mostrar sus talentos y facetas que conquistaron a los internautas. Además, las dos se han mostrado bastante cercanas durante el mandato de su padre, acompañándolo en algunos de sus eventos más importantes y convirtiéndose en el centro de atención.

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El 7 de julio de 2026, los familiares de la joven acapararon las redes sociales con sus publicaciones para felicitarla por su cumpleaños y Sofía Petro no fue la excepción, pues realizó una publicación bastante peculiar.

A través de sus stories de Instagram, la joven publicó una foto con su hermana Antonella, que fue tomada tras la graduación de la joven en el Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el mensaje, en el que Sofía escribió: “18 a la más migajera”.

Cabe mencionar que el término migajera se popularizó en las redes sociales y define a una persona que acepta mínimo afecto y atención en una relación, por lo que se dice popularmente que recibe “migajas” de su pareja por el miedo a la soledad o la baja autoestima.

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El cumpleaños número 18 de la hija menor del presidente no pasó desapercibido - crédito Sofía Petro / Instagram

La vida amorosa de Antonella

El 18 de junio de 2026 se publicó el programa Geniales y Mayores de Caracol Radio con Antonella Petro como invitada, quien tuvo una conversación muy interesante con Vanessa de la Torre en la que reveló detalles poco conocidos de su vida íntima.

Durante el programa, le contó a la presentadora que terminó con su novio “hace poco” y que, tras la ruptura, atraviesa un proceso de duelo amoroso. La entrevista volvió a tomar relevancia el 7 de julio, después de que Sofía la llamara migajera y ella misma reposteara la historia.

Al explicar cómo se sentía en ese punto de su vida, la hija menor de Gustavo Petro aseguró que todavía quiere al joven con el que estaba saliendo y que la tusa va pasando con el pasar de los días: “Ya va mejorcita, ya pasaron tres meses. Entonces ya va mejorando, pero todavía lo quiero”.

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El comentario de Sofía volvió a poner sobre la mesa la vida amorosa de Antonella - crédito Joel González/Presidencia

Sobre los motivos de la finalización de la relación, la joven atribuyó que existieron “errores de los dos” y lo describió como su “primer amor”. También relató que recurrió a la escritura para desahogarse: “Yo escribí un poema como para desahogarme, ¿no? Pero no, no se lo envié. Pero sí para desahogarme un poquito y me ha ayudado mucho. Las canciones, me encanta escuchar canciones con las cuales me identifico con la letra y ahí ya expreso todo”.

Entre sus artistas favoritos, identificó a Feid y Mora, dos artistas del género urbano que se han tomado las plataformas digitales y que cuentan con un amplio público juvenil, y aseguró que los dos la ayudaron en su proceso de duelo por la relación que nunca tuvo un nombre, pues la denominó como un “cuento”.

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Antonella Petro es reconocida en redes sociales por el video en el que James Rodríguez parece ignorarla y desde ese momento creció el interés por su vida - crédito Presidencia de la República / YouTube

Antonella fue consultada por Vanessa de la Torre sobre cuánto duró el vínculo y ella le explicó que no se trataba de una relación formal: “Promedio, pues es que ahorita, no sé si también pasaba en tu época, pero hay como algo que primero se llama cuento y después se reafirma el noviazgo. Entonces, como sumando antes y sumando cuadre... Eso. Idas y vueltas, porque nosotros empezamos a hablar y después... Un año”, concluyó.