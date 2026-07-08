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James Rodríguez habría generado resistencia dentro del plantel por su convocatoria al Mundial 2026

Durante una reciente transmisión en vivo, se dio a conocer información de la interna de la Tricolor durante la Copa Mundo que involucra al “10″

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James Rodríguez, en el blanco de los rumores ante una supuesta inconformidad del resto de jugadores con su presencia en la convocatoria de Colombia para el Mundial - crédito Bob Frid/EPA/EFE
James Rodríguez, en el blanco de los rumores ante una supuesta inconformidad del resto de jugadores con su presencia en la convocatoria de Colombia para el Mundial - crédito Bob Frid/EPA/EFE

Sin duda, James Rodríguez fue el eje de las discusiones antes y durante la participación de Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En lo que se supone que sería el final de la participación del “10″ y Bota de Oro de Brasil 2014, las informaciones y rumores sobre su estado físico luego de firmar con el Minnesota United FC de la MLS, añadido a los cuestionamientos alrededor de su rendimiento desde los amistosos ante Croacia y Francia, algo que continuó durante la mayoría de partidos en la Copa del Mundo.

Sobre esto habló el periodista Pipe Sierra en una transmisión en su cuenta de Kick, que hizo referencia a situaciones relacionadas con el manejo de la presencia del volante de creación en la Tricolor, hecho que según sus palabras no sentó bien entre un sector de los convocados por Néstor Lorenzo.

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Sobre su desempeño, Sierra afirmó que fue la presencia de Gustavo Puerta lo que disimuló su falta de rendimiento y condición física, algo que no le impidió reconocer que, desde su punto de vista, “sigue siendo el mejor jugador en la historia de la selección Colombia”.

Sierra afirmó que la presencia de Gustavo Puerta disimuló el mal estado físico de James Rodriguez durante el Mundial - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
Sierra afirmó que la presencia de Gustavo Puerta disimuló el mal estado físico de James Rodriguez durante el Mundial - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Acto seguido, el comunicador expresó que su convocatoria, en medio del debate nacional que se produjo a su alrededor, generó tensión entre el resto del plantel.

“La permanencia de James fue algo que varias veces los jugadores, no solo ahorita en el mundial, sino desde las eliminatorias, le expresaron al entrenador, pero Néstor Lorenzo siempre lo defendió a James Rodríguez, su capitán, el pilar, el bastión con el que quiso armar el equipo”, expresó.

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Pese a las objeciones de los jugadores, Néstor Lorenzo, defendió a ultranza la presencia de James en las convocatorias, según Pipe Sierra - crédito Lee Smith/REUTERS
Pese a las objeciones de los jugadores, Néstor Lorenzo, defendió a ultranza la presencia de James en las convocatorias, según Pipe Sierra - crédito Lee Smith/REUTERS

Como contrapartida, Sierra expuso la situación de Jhon Arias, sustituido habitual en los partidos de Colombia y que en el juego ante Suiza fue reemplazado por Jáminton Campaz.

“Les tengo un dato y es que siempre quiso sacar a Jhon Arias. Esto ha generado mucha inconformidad en Jhon Arias. Lo que pasa es que no lo va a expresar, es un tipo completamente correcto. Si ustedes lo ven siempre que iba a ser sustituido se le veía la mala cara, pero es que el dato es tremendo: durante la era de Néstor Lorenzo, Jhon Arias es el jugador más veces sustituido, 31 veces”, apuntó.

Sierra fue especialmente crítico con esta situación, señalando que era un síntoma de “no reconocer que es uno de los mejores jugadores de la selección Colombia”, destacando que fue uno de los mejores jugadores “a pesar de no jugar en una posición que no es la suya, porque él es extremo, por izquierda o por derecha. Siempre rindió y siempre demostró la mejor calidad”, apuntó.

James habría provocado la marginación de varios jugadores en el proceso Lorenzo

Juan Guillermo Cuadrado
Sierra afirmó que la supuesta pelea entre James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado provocó que varios jugadores dejaran de ser convocados durante el ciclo de Néstor Lorenzo - crédito Colprensa

Sierra también hizo referencia a una situación que en diversas ocasiones se ha tocado en el periodismo deportivo nacional: el distanciamiento entre James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado.

Los rumores apuntan a que este cisma se produjo en medio del proceso de Carlos Queiroz rumbo a Qatar 2022, en medio de las derrotas por goleada ante Uruguay por 3-0 y ante Ecuador por 6-1. Tras la renuncia del portugués, Reinaldo Rueda asumió el cargo y marginó al ‘10′ tanto de la Copa América 2021 como de los partidos de eliminatorias ante Perú y Argentina, en los que Cuadrado era el líder del equipo.

Sierra abordó este tema en su directo para responder a la inquietud de por qué ciertos jugadores (Wilmar Barrios en concreto) no volvieron a ser llamados al seleccionado pese a jugar en buen nivel. Ante esto, el periodista apuntó a ese conflicto como el motivo principal.

El grupo de Juan Guillermo Cuadrado siguió al mando de la selección Colombia sin James Rodríguez cuando Reinaldo Rueda no lo tuvo en cuenta. Cuando James vuelve, hay algunos jugadores que no han vuelto a estar nunca más en la selección Colombia. ¿Quiénes han sido esos jugadores? ¿Quiénes, que han jugado bien además, han estado completamente marginados? Y ahí ustedes saquen sus conclusiones", expresó.

Acto seguido, Sierra enumeró no solo a Barrios y Cuadrado, sino a Alfredo Morelos.

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