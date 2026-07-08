Colombia

Comisión de Salas Independientes defiende convocatoria de teatro y responde a María Paz Gaviria: “Infórmese acertadamente”

El organismo aseguró que los cambios en el programa se definieron tras un proceso participativo con representantes del sector y reconoció que, aunque se priorizó la presencia territorial y condiciones dignas para los beneficiarios, los recursos continúan siendo insuficientes

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Un teatro vacío con butacas rojas, escenario con telón beige, palcos dorados, araña de cristal en el centro y frescos en el techo.
Las salas independientes cumplen un papel clave en la programación artística y la formación de públicos en diferentes regiones del país. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Comisión Nacional de Salas Independientes de Teatro de Colombia publicó una carta abierta en respuesta a los cuestionamientos formulados por la gestora cultural María Paz Gaviria sobre el Programa Nacional de Salas Concertadas 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

El pronunciamiento se produjo después de que Gaviria cuestionara públicamente la reducción en el número de salas beneficiadas por la convocatoria frente al año anterior y planteara inquietudes sobre la distribución de los recursos y la transparencia del proceso.

Comisión de Salas Independientes defiende la construcción de la convocatoria

En el comunicado, la Comisión señaló que las salas independientes de teatro han trabajado durante más de una década en espacios de diálogo con el Estado para construir propuestas dirigidas al fortalecimiento del sector.

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Las salas independientes de teatro en Colombia no trabajamos de manera aislada; desde hace más de diez años hemos venido construyendo espacios permanentes de encuentro, diálogo y trabajo colectivo para identificar las necesidades del sector de salas y formular propuestas que atinen a una efectiva política pública”, indicó la organización.

Asimismo, sostuvo que durante los últimos años estos espacios de participación han adquirido un carácter vinculante.

“En los últimos años, y especialmente durante este gobierno, estos espacios de participación han adquirido un carácter vinculante, permitiendo que las decisiones sobre el programa se construyan de manera participativa y directa con los representantes de las salas y la institucionalidad”, agregó la Comisión.

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idartes programa distrital salas concertadas
Los teatros independientes desarrollan actividades de creación, circulación artística y formación cultural en distintas regiones del país. - crédito Idartes.

Las propuestas que orientaron el Programa Nacional de Salas Concertadas 2026

La organización explicó que, durante el VIII Congreso Nacional de Teatro, realizado en agosto de 2025, se desarrolló un Encuentro Nacional de Salas Independientes de Teatro, en el que participaron 54 representantes de diferentes regiones del país, elegidos mediante procesos democráticos por la comunidad teatral.

Según la Comisión, de ese encuentro surgieron las propuestas que orientaron la convocatoria de 2026:

  • Fortalecer la presencia territorial del programa, priorizando espacios que no cuentan con convocatorias distritales, municipales o departamentales y que representan la única alternativa permanente para la programación artística y los procesos culturales en sus territorios.
  • Establecer una asignación mínima de recursos por sala, con el fin de garantizar condiciones dignas para la ejecución de los proyectos.
  • Reconocer la trayectoria histórica de las organizaciones, no solo por el tiempo de constitución de las salas, sino también por su actividad artística y cultural permanente.
  • Respaldar a los grupos y colectivos de teatro de planta, que sostienen el funcionamiento de las salas y contribuyen a la creación y la memoria teatral del país.

La Comisión responde a la reducción en el número de salas beneficiadas

Uno de los principales cuestionamientos realizados por María Paz Gaviria fue que el número de salas beneficiadas pasó de 205 en 2025 a 123 en 2026, pese a que el presupuesto del programa se mantuvo cercano a los 10.500 millones de pesos.

Frente a ese señalamiento, la Comisión afirmó que la comparación entre ambos años debe considerar los cambios que ha tenido la oferta institucional del Ministerio de las Culturas.

“La comparación entre el número de salas beneficiadas en 2025 y el 2026 requiere tener en cuenta que durante los últimos años, el Ministerio de las Culturas ha dispuesto nuevas convocatorias específicas para otros sectores de las artes escénicas, además de museos, bibliotecas y casas de cultura, entre otros, así como espacios alternativos y emergentes”, explicó.

Añadió que esto significa que “el fortalecimiento de la infraestructura cultural del país no se concentra exclusivamente en una única convocatoria para salas de teatro, sino que abarca distintos programas de apoyo”.

La organización reconoce que los recursos son insuficientes

Aunque defendió el proceso de construcción de la convocatoria, la Comisión también manifestó que el presupuesto actual continúa siendo insuficiente para atender toda la demanda.

“Los resultados de la reciente convocatoria de salas es una carta de navegación que demuestra la insuficiencia de los recursos del programa, y evidencia la necesidad de fortalecer significativamente los recursos para que ninguna sala que cumpla con los requisitos y criterios de selección quede sin apoyo”, señaló.

Igualmente, destacó que considera un avance que las salas independientes tengan participación directa en la definición de las políticas públicas.

“Es fundamental reconocer un avance histórico: por primera vez las salas independientes de teatro de Colombia tienen incidencia real en la construcción de las políticas públicas que las afectan”, afirmó el comunicado.

La Comisión Nacional de Salas Independientes de Teatro defendió los criterios de la convocatoria y respondió a los cuestionamientos sobre el programa. - crédito Comisión Nacional de Salas Independientes de Teatro
La Comisión Nacional de Salas Independientes de Teatro defendió los criterios de la convocatoria y respondió a los cuestionamientos sobre el programa. - crédito Comisión Nacional de Salas Independientes de Teatro

La reunión con la ministra de Cultura

En la carta, la Comisión también informó que el pasado 26 de mayo la ministra de las Culturas sostuvo una reunión con representantes de Asosalas Bogotá y de la Comisión Nacional de Salas Independientes de Teatro de Colombia.

De acuerdo con el documento, el objetivo fue analizar alternativas para las salas que alcanzaron el puntaje mínimo requerido, pero que no recibieron recursos debido a la disponibilidad presupuestal.

“El problema profundo no trata solo de un número de salas, sino de garantizar los recursos suficientes para la permanencia y la existencia digna de estos espacios y de los artistas, grupos y colectivos que las resisten”, expresó la organización.

El mensaje de la Comisión a María Paz Gaviria

La Comisión cerró su pronunciamiento con una respuesta directa a la gestora cultural.

María Paz Gaviria, bienvenido su interés en el desarrollo y apoyo a las salas de teatro independientes de Colombia, no sin antes informarse acertadamente para no caer en imprecisiones que podrían leerse malintencionadas”, concluyó la carta abierta publicada el 6 de julio de 2026.

María Paz Gaviria cuestionó la reducción en el número de salas beneficiadas y pidió mayor transparencia en los resultados de la convocatoria. - crédito @mariapazgaviria/threads
María Paz Gaviria cuestionó la reducción en el número de salas beneficiadas y pidió mayor transparencia en los resultados de la convocatoria. - crédito @mariapazgaviria/threads

¿Qué cuestionó María Paz Gaviria?

La controversia surgió luego de que María Paz Gaviria publicara un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su preocupación por los resultados del Programa Nacional de Salas Concertadas 2026.

En esa publicación sostuvo que el número de salas beneficiadas pasó de 205 en 2025 a 123 en 2026, lo que, según indicó, representa una disminución cercana al 40%, pese a que el presupuesto del programa pasó de 10.000 millones a 10.500 millones de pesos.

También señaló que el Teatro La Candelaria incrementó la asignación recibida de 53 millones a 89 millones de pesos, y cuestionó que, según afirmó, no se publicaron los puntajes de evaluación ni se ofrecieron explicaciones sobre los resultados de la convocatoria.

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