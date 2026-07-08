Prendieron el ventilador en la Selección Colombia: revelaron el salario de Néstor Lorenzo y su posible renovación

Néstor Lorenzo ahora no sabe si continuará en la Selección Colombia porque se termina su contrato el 30 de julio - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía Reuters

Al terminar la participación de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 hay muchos aspectos por analizar por parte de los jugadores y el cuerpo técnico, pues más allá de los resultados y la parte deportiva en el campeonato, se habrían presentado algunas situaciones.

Se conoció cuánto gana Néstor Lorenzo en el combinado nacional, un tema que nunca fue confirmado por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, pero que sería polémico con respecto a lo que recibían antecesores como José Pekerman, con el que trabajó entre 2012 y 2018.

También se reveló una situación crítica con el entrenador argentino un mes antes de la Copa del Mundo, que se dio al momento de publicarse la lista preliminar de 55 jugadores y el caso de Sebastián Villa, el cual no fue convocado por las críticas debido a su pasado judicial.

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“No es de los 15 mejores pagos”

Pocas horas después de la eliminación de la Tricolor en el Mundial 2026, a manos de Suiza en los octavos de final, el periodista Felipe Sierra hizo una transmisión en su plataforma de Kick sobre una serie de escándalos que, al parecer, afectaron seriamente la plantilla.

Uno de esos hechos es que Néstor Lorenzo tendría un salario muy bajo, debido a su poca experiencia en los banquillos: “No es de los 15 mejores pagos del Mundial, fue la opción más económica porque llegaba del Melgar. Gana casi el 25% de lo que le pagaban a Pekerman y pidió un incremento de salario tras los logros obtenidos como la final de la Copa América”.

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Néstor Lorenzo ganaría poco en la Selección Colombia porque venía de Melgar de Perú y poca experiencia - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía Reuters

Según el comunicador, “si bien la relación antes del mundial con el presidente estaba rota por lo que sucedió con el tema Villa, la unión que se generó en el mes de preparación hizo que Ramón Jesurún, no de manera unánime porque el comité no quiere la continuidad, quiera renovarle el contrato”.

El periodista afirmó que, por parte de la FCF, la idea es mantener las condiciones actuales en el contrato de Néstor Lorenzo: “Sin tanto aumento salarial, una de las cosas a discutir, pero por la mediocridad del argentino y los hechos expuestos, para mí, Lorenzo no debe seguir en la Selección Colombia”.

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En los próximos días, la Federación Colombiana de Fútbol negociará con Néstor Lorenzo su contrato - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters

“La decisión de la FCF fue a mitad de abril o mayo, que Lorenzo no iba a seguir, pero les gustó la unión del equipo. Le van a ofrecer una renovación, no creo que se lo merezca, pero va a pasar”, añadió el comunicador, aunque falta por conocer la versión de la federación.

“Néstor Lorenzo le renunció a Jesurún”

Otro hecho que Sierra reveló a sus seguidores fue que, a mediados de mayo, el entrenador no quería continuar por el caso de Sebastián Villa, atacante de Independiente Rivadavia que apareció en la prelista, pero debido a la presión social por su condena por violencia de género en Argentina.

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El periodista afirmó que el argentino no aceptó que la FCF le quitara al atacante, debido a las constantes críticas por la aparición de su nombre en la lista provisional, y provocó que dicho anuncio, a finales de ese mes, se retrasara ante los medios y apareciera el nombre de Jorge Carrascal.

La convocatoria al Mundial 2026 causó polémica entre Ramón Jesurún, Néstor Lorenzo y Sebastián Villa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Néstor Lorenzo le renunció a Jesurún cuando se publicó la lista y se retrasó dos horas, supuestamente por un tema de viaje, la rueda de prensa donde se comunican los convocados, en un video que estaba mal editado y cortado, todo porque no llevaron a Sebastián Villa. Tomaron la decisión de bajar a Villa y Lorenzo llamó a un jugador, que no estaba en sus planes, como Jorge Carrascal no por una llamada, sino a través del comunicado”, afirmó.

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