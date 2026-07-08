Néstor Lorenzo habría renunciado a Colombia porque no le dejaron convocar a Sebastián Villa: querría más a unos que a otros

Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Jhon Lucumi, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Juan Fer. Quintero, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz, Luis Suárez y Jhon Córdoba serían ese grupo que tenía como favoritos Néstor Lorenzo - crédito @psierrar/Kick

El vestuario de la Selección Colombia habría atravesado por distintas complejidades durante el último año, debido al manejo que le dio el director técnico, Néstor Lorenzo, al equipo. La revelación fue realizada por el periodista Felipe Sierra, quien filtró las nóminas iniciales de todos los partidos que jugó la Tricolor en la Copa del Mundo 2026, de allí la credibilidad y relevancia de las denuncias.

Sierra expuso sus argumentos a través de su canal de Kick. Comenzó afirmando que Néstor Lorenzo tenía una diferencia muy marcada entre los jugadores titulares y suplentes del equipo. “Lorenzo entrenaba con 14 jugadores, que eran los habitualmente titulares. Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. A ellos se le adicionaban tres más, para completar catorce, Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba y Richard Ríos”, dijo Sierra.

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Néstor Lorenzo fue denunciado públicamente por Felipe Sierra por tener preferencias con unos jugadores - crédito Sam Navarro/Reuters

Néstor Lorenzo tenía preferencias con unos jugadores

Esa diferencia tan marcada entre unos jugadores y otros habría generado que algunos de los no mencionados manifestaran su inconformismo, a lo que Néstor Lorenzo habría respondido con una frase que generó malestar en el grupo de jugadores y cuerpo técnico de la Selección Colombia: “Respondió que uno nunca quiere a sus hijos por igual, siempre más a unos que a otros. Y que por si él fuera, varios no estarían aquí, en el Mundial”, dijo Sierra en Kick.

De acuerdo con lo revelado por el periodista, que colabora con AS Colombia y tiene paso por Win Sports y W Radio, esto habría pasado un día después de la clasificación de la Selección Colombia a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, tras la victoria ante Ghana en el Estadio de Kansas City.

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Gustavo Puerta no fue titular en las Eliminatorias en el Mundial 2026 y sí en todos los partidos de esta Copa del Mundo - crédito Lee Smith/Reuters

“Néstor Lorenzo le renunció a Jesurún”

Otro hecho que Sierra reveló a sus seguidores fue que, a mediados de mayo, el entrenador no quería continuar por el caso de Sebastián Villa, atacante de Independiente Rivadavia que apareció en la prelista, pero debido a la presión social por su condena por violencia de género en Argentina.

El periodista afirmó que el argentino no aceptó que la FCF le quitara al atacante, debido a las constantes críticas por la aparición de su nombre en la lista provisional, y provocó que dicho anuncio, a finales de ese mes, se retrasara ante los medios y apareciera el nombre de Jorge Carrascal.

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“Néstor Lorenzo le renunció a Jesurún cuando se publicó la lista y se retrasó dos horas, supuestamente por un tema de viaje, la rueda de prensa donde se comunican los convocados, en un video que estaba mal editado y cortado, todo porque no llevaron a Sebastián Villa. Tomaron la decisión de bajar a Villa y Lorenzo llamó a un jugador, que no estaba en sus planes, como Jorge Carrascal no por una llamada, sino a través del comunicado”, afirmó.

Gustavo Puerta habría sido titular para tapar los errores de James Rodríguez

La terquedad con James Rodríguez fue otro de los temas que tocó Felipe Sierra en Kick. “Gustavo Puerta fue titular, entre otras cosas y además de su gran rendimiento, porque cubría los huecos que generaban las deficiencias de James Rodríguez. Néstor Lorenzo siempre lo defendió como su capitán, pero eso no generó del todo conformismo entre los jugadores de la Selección Colombia”, dijo Sierra.

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Sierra no es el primero que revela detalles sobre Rodríguez de este tono. Juan Felipe Cadavid, periodista de RCN Televisión, había segurado meses atrás que, si bien el respeto a Rodríguez es grande, no es que lo vean como un capitán: “Y la razón es que James es recochero, molesta y es divertido. Entonces, es difícil que un jugador primero vea a un capitán serio y a los minutos recochando. En cambio, el que sí figura como un capitán serio y con más credibilidad es David Ospina”, ha dicho Cadavid en espacios como Mucho Más Fútbol de La FM. Quizás por eso, distintos periodistas aseguraban que la convocatoria de Ospina se debía a la importancia dentro del grupo de jugadores, aunque se supiera que por su nivel no podía tapar con la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Juan Guillermo Cuadrado no juega con Colombia desde la victoria 1-0 ante Venezuela por eliminatorias - crédito Colprensa

‘Juanfer’ Quintero renunció a la Selección Colombia y Juan Cuadrado no volvió por pedido de James Rodríguez

Felipe Sierra también reveló que Juan Fernando Quintero quiso renunciar a la Selección Colombia en marzo del presente año, cansado de que James Rodríguez, independientemente de su nivel, estuviera por encima de él. Esto ya lo había mencionado Carlos Antonio Vélez, analista colombiano que trabaja en Win Sports, durante ese mismo mes de 2026.

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Sierra aseguró, además, que Juan Guillermo Cuadrado no fue convocado porque se manifestó en contra de la actitud que tuvo James Rodríguez cuando no fue convocado por Reinaldo Rueda para la Copa América de 2021. “Había dos grupos en el interior de la Selección Colombia. Los de James y los de Cuadrado. Después de que regresó James a la Selección hubo algunos jugadores que no fueron convocados nunca más por ser del grupo de Cuadrado, encabezados por él mismo”, concluyó.