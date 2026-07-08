Deportes

Falcao García apuntó contra la organización del fútbol colombiano tras la eliminación del Mundial 2026: “Nuestro fútbol merece algo más”

El ‘Tigre’ se despachó en los micrófonos luego de la eliminación ante Suiza en los octavos de final, en la tanda de penaltis

Guardar
Google icon
Tras la eliminación de Colombia, Falcao García cuestionó severamente la estructura del rentado local y el trabajo con los juveniles - crédito @falcao/Instagram
Tras la eliminación de Colombia, Falcao García cuestionó severamente la estructura del rentado local y el trabajo con los juveniles - crédito @falcao/Instagram

Colombia no pudo superar a Suiza en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y se despidió del certamen tras caer en la tanda de penaltis. Los fallos de Dávinson Sánchez y Juan Camilo “Cucho” Hernández resultaron determinantes luego de un partido en el que la falta de acierto privó a los de Néstor Lorenzo de colocarse en ventaja en el marcador.

Luego del partido, Radamel Falcao García compartió su desazón por el resultado en ESPN, donde viene haciendo su trabajo como comentarista junto a Carlos Valdés, acompañando al narrador Fernando Palomo.

“Es una lástima por las oportunidades que tuvimos, no supimos capitalizarlas. En estas instancias en una competición como tal el rival tiene el nivel para no perdonarte y ha sido en los doce metros como muchas otras veces se le ha cortado las alas a nuestro fútbol”, expresó el “Tigre” ante los micrófonos, inicialmente.

PUBLICIDAD

Acto seguido, Falcao comenzó a despacharse contra la organización, pidiendo más atención y más trabajo tanto en las categorías juveniles como en el esquema del fútbol profesional colombiano.

Tras la eliminación ante Suiza, Falcao hizo un llamado para replantear la gestión del fútbol colombiano tanto en la liga local como en los procesos juveniles - crédito Albert Gea/REUTERS
Tras la eliminación ante Suiza, Falcao hizo un llamado para replantear la gestión del fútbol colombiano tanto en la liga local como en los procesos juveniles - crédito Albert Gea/REUTERS

Tenemos que trabajar en nuestro fútbol, en nuestros clubes, en selección. Tenemos que darle mucha atención porque son muchas las decepciones. Nuestras formaciones tienen que mejorar, el énfasis, la atención, la infraestructura que se le deben dar a las inferiores. Lo mismo a las divisiones del fútbol colombiano, no puede ser que no tengamos una categoría C, es una vergüenza que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad y vagancia", afirmó.

PUBLICIDAD

El ex Millonarios incluso abordó el modo en que los clubes plantean sus proyectos deportivos, desde la austeridad y no desde la inversión para alcanzar mejores resultados. “Equipos que no invierten porque saben que no van a descender y que tiene presupuestos de primera división y le pagan una miseria a los jugadores y que lo único que genera es mediocridad en una institución”, señaló, rematando con una sentencia: “Nuestro fútbol merece algo más”.

Acto seguido, el exjugador lamentó la eliminación de Colombia. “Una pena por todo lo que este equipo había generado, porque en lo que va del Mundial ha sido superior siempre y hoy no pudimos, marcar esa diferencia en las opciones que tuvimos, que realmente fueron muy claras y nos hubieran permitido avanzar a la siguiente ronda”.

Falcao expresó su apoyo a la continuidad de Lorenzo

Pese a la eliminación, Falcao expresó su apoyo a Néstor Lorenzo y pidió por su continuidad - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
Pese a la eliminación, Falcao expresó su apoyo a Néstor Lorenzo y pidió por su continuidad - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Durante su interacción con Fernando Palomo, este le expresó a Falcao que consideraba que Colombia había buscado más el partido que Suiza, Falcao coincidió con esa postura y aprovechó para darle su apoyo a la gestión de Néstor Lorenzo.

“Sin duda alguna, quizá nuestra forma de vivir y expresar el fútbol es como nosotros vivimos. A diferencia de Suiza, que lo veíamos apagado, sin quererlo, sin querer el partido o ir a buscar el encuentro, pero quizá es la manera que ellos interpretan el fútbol, que es frío, pero que es la manera que los hace eficaces”, expresó el exjugador.

Sobre Colombia aseguró que “ha demostrado que con este grupo de trabajo de Néstor Lorenzo son capaces de competir en una Copa del Mundo, de ilusionarnos, de ganarse el respeto de los rivales y quizá hay que darle continuidad a esto que vienen haciendo”, señaló.

Al respecto, Carlos Valdés manifestó que la última palabra la tiene la Federación Colombiana de Fútbol. “Veremos, porque al final también son decisiones que pasan mucho por lo que piensan los directivos y seguro habrá una evaluación extensa de lo que ha sido o de lo que ha dejado”, expresó el exjugador, haciendo referencia directa a los resultados cosechados por el proceso de Lorenzo.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección ColombiaFalcao GarcíaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dávinson Sánchez ya había fallado otro penal con la Selección Colombia e hizo viral la frase “Mirá que te como, hermano”

El defensor central ha participado de tres series con la Tricolor y una de ellas se volvió famoso por el portero al que enfrentó y lo que le dijo durante el disparo

Dávinson Sánchez ya había fallado otro penal con la Selección Colombia e hizo viral la frase “Mirá que te como, hermano”

La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026: Suiza lo venció en octavos por penales 4-3

Pese a que la Tricolor se esforzó por ganar en los 120 minutos, los fallos de Dávinson Sánchez y “Cucho” Hernández en la tanda provocaron la eliminación de los cafeteros en Vancouver

La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026: Suiza lo venció en octavos por penales 4-3

James Rodríguez y ‘Juanfer’ Quintero habrían jugado su última Copa del Mundo: el fin de una generación de la Selección Colombia

La Tricolor llegó al Mundial 2026 como el cuarto equipo con mayor promedio de edad del torneo, dato que demostraba el final para una generación de futbolistas colombianos en las máximas citas orbitales

James Rodríguez y ‘Juanfer’ Quintero habrían jugado su última Copa del Mundo: el fin de una generación de la Selección Colombia

Jhon Arias pidió perdón tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Ya está bueno quedarnos siempre ahí, en la víspera”

El atacante aseguró que la Tricolor debe sacar lecciones de la derrota frente a Suiza, lamentó no haber respondido a la ilusión de los hinchas y llamó a convertir este golpe en un aprendizaje

Jhon Arias pidió perdón tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Ya está bueno quedarnos siempre ahí, en la víspera”

Néstor Lorenzo agradeció el respaldo a la Selección Colombia en el Mundial 2026 y aceptó el mayor error de la Tricolor: “No convertir se paga”

La Selección Colombia quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026, al caer ante Suiza en cobros desde el punto penal

Néstor Lorenzo agradeció el respaldo a la Selección Colombia en el Mundial 2026 y aceptó el mayor error de la Tricolor: “No convertir se paga”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Antonella Petro recibió particular mensaje de felicitación por parte de su hermana Sofía en su cumpleaños: “Migajera”

Antonella Petro recibió particular mensaje de felicitación por parte de su hermana Sofía en su cumpleaños: “Migajera”

Melina Ramírez reveló cómo afrontó la difícil separación de su hijo: “Mi vida queda incompleta”

Shakira envió un mensaje a la Selección Colombia tras su eliminación del Mundial: “Dios no se mete en el fútbol, porque si no...”

Esposa de Luis Díaz habló del orgullo que siente al verlo jugar en el Mundial: “Este sueño lo trabajamos juntos”

Aura Cristina Geithner tiene abierta la posibilidad de volver a ser madre y contó detalles de su relación: “Tengo un colágeno”

Deportes

Felipe Sierra lanzó fuerte crítica a Néstor Lorenzo: aseguró que le pidió a Luis Díaz cambiar su juego ante Suiza

Felipe Sierra lanzó fuerte crítica a Néstor Lorenzo: aseguró que le pidió a Luis Díaz cambiar su juego ante Suiza

Dávinson Sánchez ya había fallado otro penal con la Selección Colombia e hizo viral la frase “Mirá que te como, hermano”

La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026: Suiza lo venció en octavos por penales 4-3

James Rodríguez y ‘Juanfer’ Quintero habrían jugado su última Copa del Mundo: el fin de una generación de la Selección Colombia

Jhon Arias pidió perdón tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Ya está bueno quedarnos siempre ahí, en la víspera”