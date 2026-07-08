Falcao García apuntó contra la organización del fútbol colombiano tras la eliminación del Mundial 2026: “Nuestro fútbol merece algo más”

Tras la eliminación de Colombia, Falcao García cuestionó severamente la estructura del rentado local y el trabajo con los juveniles - crédito @falcao/Instagram

Colombia no pudo superar a Suiza en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y se despidió del certamen tras caer en la tanda de penaltis. Los fallos de Dávinson Sánchez y Juan Camilo “Cucho” Hernández resultaron determinantes luego de un partido en el que la falta de acierto privó a los de Néstor Lorenzo de colocarse en ventaja en el marcador.

Luego del partido, Radamel Falcao García compartió su desazón por el resultado en ESPN, donde viene haciendo su trabajo como comentarista junto a Carlos Valdés, acompañando al narrador Fernando Palomo.

“Es una lástima por las oportunidades que tuvimos, no supimos capitalizarlas. En estas instancias en una competición como tal el rival tiene el nivel para no perdonarte y ha sido en los doce metros como muchas otras veces se le ha cortado las alas a nuestro fútbol”, expresó el “Tigre” ante los micrófonos, inicialmente.

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Acto seguido, Falcao comenzó a despacharse contra la organización, pidiendo más atención y más trabajo tanto en las categorías juveniles como en el esquema del fútbol profesional colombiano.

Tras la eliminación ante Suiza, Falcao hizo un llamado para replantear la gestión del fútbol colombiano tanto en la liga local como en los procesos juveniles - crédito Albert Gea/REUTERS

“Tenemos que trabajar en nuestro fútbol, en nuestros clubes, en selección. Tenemos que darle mucha atención porque son muchas las decepciones. Nuestras formaciones tienen que mejorar, el énfasis, la atención, la infraestructura que se le deben dar a las inferiores. Lo mismo a las divisiones del fútbol colombiano, no puede ser que no tengamos una categoría C, es una vergüenza que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad y vagancia", afirmó.

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El ex Millonarios incluso abordó el modo en que los clubes plantean sus proyectos deportivos, desde la austeridad y no desde la inversión para alcanzar mejores resultados. “Equipos que no invierten porque saben que no van a descender y que tiene presupuestos de primera división y le pagan una miseria a los jugadores y que lo único que genera es mediocridad en una institución”, señaló, rematando con una sentencia: “Nuestro fútbol merece algo más”.

Acto seguido, el exjugador lamentó la eliminación de Colombia. “Una pena por todo lo que este equipo había generado, porque en lo que va del Mundial ha sido superior siempre y hoy no pudimos, marcar esa diferencia en las opciones que tuvimos, que realmente fueron muy claras y nos hubieran permitido avanzar a la siguiente ronda”.

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Falcao expresó su apoyo a la continuidad de Lorenzo

Pese a la eliminación, Falcao expresó su apoyo a Néstor Lorenzo y pidió por su continuidad - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Durante su interacción con Fernando Palomo, este le expresó a Falcao que consideraba que Colombia había buscado más el partido que Suiza, Falcao coincidió con esa postura y aprovechó para darle su apoyo a la gestión de Néstor Lorenzo.

“Sin duda alguna, quizá nuestra forma de vivir y expresar el fútbol es como nosotros vivimos. A diferencia de Suiza, que lo veíamos apagado, sin quererlo, sin querer el partido o ir a buscar el encuentro, pero quizá es la manera que ellos interpretan el fútbol, que es frío, pero que es la manera que los hace eficaces”, expresó el exjugador.

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Sobre Colombia aseguró que “ha demostrado que con este grupo de trabajo de Néstor Lorenzo son capaces de competir en una Copa del Mundo, de ilusionarnos, de ganarse el respeto de los rivales y quizá hay que darle continuidad a esto que vienen haciendo”, señaló.

Al respecto, Carlos Valdés manifestó que la última palabra la tiene la Federación Colombiana de Fútbol. “Veremos, porque al final también son decisiones que pasan mucho por lo que piensan los directivos y seguro habrá una evaluación extensa de lo que ha sido o de lo que ha dejado”, expresó el exjugador, haciendo referencia directa a los resultados cosechados por el proceso de Lorenzo.

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