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‘Juanfer Quintero’ quiso renunciar a la Selección Colombia antes del Mundial: un jugador habría sido el motivo de su decisión

Reconocido periodista reveló supuestas tensiones internas en el equipo de Néstor Lorenzo y aseguró que el ‘20′ de la Selección habría tenido inconformidades durante las Eliminatorias Sudamericanas

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La continuidad de Juanfer Quintero en la Selección Colombia despertó toda clase de revelaciones - crédito Agustin Marcarian/Reuters
La continuidad de Juanfer Quintero en la Selección Colombia despertó toda clase de revelaciones - crédito Agustin Marcarian/Reuters

El futuro del futbolista Juan Fernando ‘Juanfer’ Quintero en la Selección Colombia es incierto tras conocerse que el talentoso mediocampista ya había contemplado la idea de dar un paso al costado en el pasado del equipo que dirige Néstor Lorenzo.

La revelación se registró luego de la dolorosa eliminación del combinado nacional en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, donde el equipo cayó en la definición por penaltis ante Suiza tras empatar sin goles en los 120 minutos de juego reglamentario disputados en Vancouver (Canadá).

Durante una transmisión en la plataforma Kick, el reconocido periodista deportivo Felipe “Pipe” Sierra, famoso por sus exclusivas sobre el entorno del fútbol profesional, encendió las alarmas al destapar una fuerte crisis interna que se venía cocinando desde el año anterior.

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El periodista Felipe Sierra aseguró que Juan Fernando Quintero contempló renunciar a la Tricolor durante las Eliminatorias Sudamericanas -crédito PSierra/Kick
El periodista Felipe Sierra aseguró que Juan Fernando Quintero contempló renunciar a la Tricolor durante las Eliminatorias Sudamericanas -crédito PSierra/Kick

Según el comunicador, ‘Juanfer’ Quintero estuvo a punto de presentar su renuncia irrevocable debido a la falta de oportunidades por parte del director técnico Néstor Lorenzo, que mantenía una marcada preferencia por James Rodríguez, el ‘10′ de la Selección.

Las declaraciones de ‘Juanfer Quintero’ que iniciaron las sospechas

A pesar de que el volante antioqueño cobró con éxito su cobro desde el punto penal en la tanda definitiva ante los suizos, los fallos de Dávinson Sánchez y Juan Camilo “Cucho” Hernández sepultaron la ilusión de la Tricolor.

Al término del compromiso en territorio canadiense, 'Juanfer Quintero’ compareció ante los medios de comunicación visiblemente afectado y dejó una frase con un fuerte aroma a despedida institucional.

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El actual jugador de River Plate evitó los reproches grupales, pero envió un mensaje directo a las nuevas generaciones que asumirán el liderazgo en el próximo ciclo mundialista: “Estamos dolidos por la situación, no nos vamos a reprochar nada, pero seguramente para los que se quedan, que tengan la oportunidad y que sean conscientes de que a veces no alcanza (...) Que lleven y tengan esa oportunidad de llevar al siguiente nivel a Colombia”.

Con tristeza, Juanfer Quintero habló sobre el paso de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 y sus palabras fueron interpretadas como una despedida - crédito Albert Gea/Reuters
Con tristeza, Juanfer Quintero habló sobre el paso de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 y sus palabras fueron interpretadas como una despedida - crédito Albert Gea/Reuters

La vez que ‘Juanfer’ Quintero contempló la idea de dejar la Selección Colombia

El periodista Felipe Sierra aprovechó este escenario de desilusión para revelar que la frustración de Juanfer Quintero venía desde marzo de 2025, específicamente tras el empate 2-2 contra Paraguay en Barranquilla, válido por la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas.

En aquella ocasión, el bajo rendimiento de James Rodríguez hizo que la afición del Metropolitano coreara el nombre de Juanfer, pero el cuerpo técnico decidió ignorar el pedido de la tribuna.

Pepe Sierra detalló cómo la terquedad del estratega argentino estuvo a punto de provocar la salida prematura del histórico dorsal ’20′ de la Selección.

“Me remonto a marzo de 2025, cuando, tras el 2-2 ante Paraguay, Juan Fernando Quintero quiso renunciar a la selección Colombia hasta que se fuera Néstor Lorenzo, porque no le daba en ningún momento la oportunidad teniendo un nivel superior al de James Rodríguez. En marzo de 2025, tras el 2-2, Juan Fernando Quintero quiso renunciar a la Selección Colombia”, reveló el periodista deportivo en su transmisión en Kick.

Colombia vs Paraguay
La supuesta crisis con Juanfer Quintero se habría originado después del empate 2-2 frente a Paraguay, disputado en Barranquilla en marzo de 2025 - crédito Luis Acosta/AFP

De acuerdo con la información entregada por el periodista, en ese polémico partido contra los paraguayos, Lorenzo prefirió ingresar al terreno de juego a Jáminton Campaz en lugar de Quintero, lo que desató la furia del mediocampista. La situación fue tan tensa que un alto directivo de la Federación Colombiana de Fútbol tuvo que intervenir de emergencia para evitar un escándalo mayor dentro de la concentración.

La gestión de los dirigentes logró apaciguar los ánimos en su momento, aunque la relación deportiva entre el futbolista y el entrenador nunca volvió a ser la misma debido a los roles secundarios que le asignaban en el esquema táctico.

“En medio de ese proceso y de incomodidad, un dirigente de la selección Colombia, o bueno, del cuerpo ejecutivo, del comité ejecutivo de la selección Colombia, llamó a Juan Fernando Quintero y lo convenció de continuar. ‘Juanfer’ dijo: ‘Listo, perfecto, voy a continuar’. Apaciguaron las cosas, hablaron con Néstor Lorenzo y continuó. Pero desde ahí fue evidente que había una preferencia de Néstor Lorenzo hacia James Rodríguez y no hacia Juan Fernando Quintero”, explicó Pipe Sierra.

De acuerdo con la información revelada por Pipe Sierra, Juanfer Quintero consideraba que atravesaba un mejor momento futbolístico que James Rodríguez - crédito Daniel Becerril/Reuters
De acuerdo con la información revelada por Pipe Sierra, Juanfer Quintero consideraba que atravesaba un mejor momento futbolístico que James Rodríguez - crédito Daniel Becerril/Reuters

El periodista señaló que, si bien el antioqueño no estaba para disputar partidos completos de 90 minutos por cuestiones físicas, sí representaba una alternativa mucho más clara y en mejor nivel de competencia que el propio James Rodríguez.

Aunque actualmente se encuentra en el River Plate, su entorno ya analiza varias ofertas de otros equipos del exterior que buscan convencerlo de emprender un nuevo rumbo profesional lejos de Buenos Aires.

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