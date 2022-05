La verdad sobre el atentado en contra de Andrea Valdiri, no fue el clan del Golfo

Andrea Valdiri, bailarina barranquillera, recibió una lectura del tarot que le dio buenas noticias en lo amoroso. Foto: Instagram

El pasado 6 de mayo, la influenciadora Andrea Valdiri preocupó a sus millones de seguidores, luego de que publicara que fue víctima de un atentado. Aunque las investigaciones por este caso todavía siguen en curso, se ha hablado de que el ataque a la famosa barranquillera pudo haber sido perpetrado por el grupo alzado en armas Clan del Golfo, ante su oposición a la extradición de su máximo cabecilla ‘Otoniel’ en días pasados. Sin embargo, la mujer ha revelado nueva información que descartarían la participación del grupo armado y dejarían entrever que sí fue un ataque dirigido a ella.

En diálogo con la periodista Vicky Dávila para la revista Semana la bailarina barranquillera dio detalles sobre lo que había pasado. Cabe resaltar que Valdiri estaba en Coveñas y, en medio del paro que anunció el Clan del Golfo le dieron algunas indicaciones para cuidar de su seguridad.

Sin embargo, la influenciadora reconoció que, aunque ella siguió las indicaciones de las autoridades, muy ingenuamente ella decía en redes sociales donde se encontraba y daba detalles del trabajo que estaba haciendo, “por no ser precavida es que me pasa lo que me pasa”, señaló. Contó que se estsba hospedando en un hotel muy bonito y que cuando quiso salir le dijeron que debía ir junto a una caravana militar, debido a las alertas, pero que esta salía del hotel a las 4:00 de la tarde.

“Primer error, me dieron un horario que no era”, dijo. Resultó que a las 2:00 de la tarde del 6 de mayo le avisaron que la caravana ya había salido del hotel, así que ella salió manejando sus vehículos con su equipo para alcanzarlos. En medio del camino para llegar hasta la caravana, Valdiri señaló que un hombre apareció solo en el camino, mientras hablaba por teléfono y los señalaba, ella creyó que los estaba saludando.

En ese momento fue cuando todo empeoró, “me salieron tres tipos de una casa abandonada. Primero tomó a la camioneta de adelante y le hicieron cinco tiros. Luego a nosotros, mi hermana iba manejando, ella acelera y yo lo que hago es que recojo los pies como un bebé y la bala me pasa por el pantalón e impacta en mi laptop”, relató la bailarina en la entrevista. Además, recordó que su hermana quiso frenar ante el miedo de la situación, pero fue ella la que le dijo que no, porque pensaba que las iban a robar.

Señaló que luego de todo ella no creía que el ataque fuera algoorquestado por el Clan del Golfo, puesto que la base militar estaba muy cerca y los hombres que le dispararon vestían de negro y con tenis limpios. Para Andrea Valdiri, estos delincuentes son de la zona y sabían que ella estaba por allá con dinero en efectivo y equipos costosos, “nos venían siguiendo desde hace tiempo, sabían muchas cosas. En esos días mucha gente se me acercó y yo soy muy dada a darles fotos y abrazos”.

Ya anteriormente la mujer se había referido a sus sospechas en sus redes. A través de sus historias de Instagram Andrea Valdiri señaló que “las investigaciones siguen su curso y algunos delincuentes comunes se aprovechan de la situación del país para cometer sus actos delictivos y engañar a los ciudadanos y medios de comunicación haciéndose pasar por grupos subversivos”.

Andrea Valdiri aseguró que las investigaciones del atentado que sufrió ya están en curso.

En su conversación con la revista, la mujer señaló que también tiene sospechas de que el ataque, más que un atraco, fue un intento de asesinato. “Es que fueron ocho tiros, ¿para robarnos? No, tiraron a matarnos”.

Por su parte, Felipe Saruma, esposo de la víctima, coincidió con su pareja y aseguró que sería una irresponsabilidad endilgarle la culpabilidad a determinado grupo armado, por lo que el hecho ya es materia de investigación por las autoridades para determinar cómo ocurrió. “Hay una investigación detrás de esto y no sabemos quiénes son los responsables. Es muy atrevido de nuestra parte y de los medios que salgan a culpar a cierta organización o a cierta cosa que esté pasando en el país”, explicó Saruma.

