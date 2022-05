La selección Colombia disputará un juego amistoso en el NY Red Bull Arena

Luis Díaz sería de los convocados por Héctor Cárdenas en los juegos amistosos (Cortesía FCF)

A pesar de que la selección Colombia no logró clasificarse a Catar 2022 teniendo una gran nómina de jugadores que sobresalen en las ligas más importantes del mundo, son varias las conjuntos mundialistas que quieren foguearse con la Tricolor previo al inicio de la Copa del Mundo que se jugará entre noviembre y diciembre del presente año.

La combinado cafetero ya tiene un juego programado ante Arabia Saudita el próximo 5 de junio en Mallorca, España, que será dirigido por el actual entrenador de la Sub-20, Héctor Cárdenas, quien también estará al frente del equipo juvenil en Toulon, Francia.

No obstante, el seleccionado cafetero afrontaría otro compromiso amistoso según lo dio a conocer el periodista Javier Hernández Bonnet durante la trasmisión del programa Blog Deportivo de Blu Radio, e incluso, dio el nombre del estadio donde se disputaría el encuentro.

“El NY Red Bull Arena lo reservó alguien cercano a la Federación Colombiana de Fútbol. Sin embargo, la selección tiene un partido confirmado que se jugara el 5 de junio, en España, contra Arabia Saudita”

El partido esta programado para el 11 de junio, sin embargo, no se conoce rival pues varios seleccionados clasificados a la Copa del Mundo no están disponibles para esa fecha. “Está disponible Bolivia, Paraguay. Ecuador no quiere jugar contra Colombia”

Asimismo, el periodista deportivo agregó que el adversario de Colombia en los Estados Unidos podría ser un equipo africano o un seleccionado de la Concacaf con el que el combinado nacional iba a jugar en 2021 pero el partido fue cancelado.

“Me dicen que la selección de Ghana pide 500.000 dólares por partido. Buscaron a Ecuador y Portugal pero no fue de interés de estos dos jugar ante el seleccionado colombiano de fútbol”

De igual manera, Javier Hernández Bonnet puntualizó que uno de los factores por los cuales estos países se hayan negado a jugar contra la selección Colombia es por la posible ausencia de los referentes de la Tricolor.

“El que no sea un equipo de primerísimo nivel. El que usted pueda garantizar que pueda llevar a Lucho Díaz, Luis Fernando Muriel, Juan Guillermo Cuadrado. Eso pesa sobre todo para el empresario que organiza el partido”.

Por otro lado, se pudo conocer que la mayoría de los jugadores que harán parte de convocatoria para el juego ante Arabia Saudita, no sobrepasarán los 25 años. La lista estaría encabezada por Luis Díaz (Liverpool), Luis Muriel (Atalanta de Bérgamo), Luis Sinisterra (Feyenoord) y Rafael Santos Borré (Eintracht Frankfurt).

Por esta razón, futbolistas referentes como Radamel Falcao García (Rayo Vallecano), James Rodríguez (Al Rayyan) y Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), no serán tenidos en cuenta por el estratega interino Héctor Cárdenas como tampoco los jugadores que clasifiquen con sus equipos a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay Dimayor.

Vale recordar, que el entrenador de Millonarios, el samario Alberto Gamero, se mostró preocupado por el posible llamado de alguno de sus jugadores a la selección Colombia. “Sabemos que vamos a estar en finales y ojalá no nos llamen a ninguno para ese amistoso”

