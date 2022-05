El presidente Duque definirá al reemplazante de Daniel Quintero en la alcaldía de Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el presidente de Colombia, Iván Duque. Fotos: Colprensa / REUTERS (Ludovic Marin)

La destitución provisional del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha desatado una gran cantidad de críticas en la opinión pública a menos de tres semanas de la primera vuelta presidencial. Según informó la procuradora Margarita Cabello, a través de un video, el mandatario de la capital antioqueña fue inhabilitado por su presunta participación en política.

Este martes, apenas unos minutos después de conocerse la determinación, Quintero aseguró en su cuenta de Twitter: ““Ha iniciado el golpe de estado en Colombia”. Posteriormente, Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, respaldó al alcalde de Medellín en sus redes sociales, recordando que también había pasado por esta situación por cuenta de un “procurador fascista”.

“Ya un procurador fascista me suspendió siendo alcalde y la sentencia de la CIDH fue tajante: un órgano administrativo no puede suspender los efectos del voto ciudadano” señaló el exalcalde de Bogotá, no sin antes concluir que “la procuradora, buscando ayudar al candidato presidencial de Duque, ha roto la Convención Americana”.

Duque, el encargado de decidir al reemplazante de Quintero:

Según expertos en materia legal, el alcalde Quintero podrá presentar varios recursos jurídicos, entre ellos, una reposición o una acción de tutela, tras la decisión de la Procuraduría. Un exmagistrado del Consejo de Estado señaló, en entrevista con El Colombiano, que Quintero podría recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Lo más seguro es que este asunto termine allá. El camino para ir a la CIDH, aunque por otros motivos, ya lo recorrieron otros mandatarios como Leopoldo López y Gustavo Petro”.

Sin embargo, hasta que estos recursos no avancen, el mandatario deberá apartarse del cargo, y será el presidente Iván Duque quien decida a la persona que lo sustituirá de manera provisional en la Alcaldía de Medellín. Esto porque, desde 2021, la capital antioqueña es considerada un distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, una condición especial otorgada por el Congreso de la República y que surgió en medio de la gestión del propio Quintero.

Con la aprobación del Proyecto de Ley número 478 en la Cámara de Representantes se modificó, entonces, la denominación del terrotrio local, y, por ende, Medellín tuvo la posibilidad de acceder a beneficios fiscales, administrativos y tributarios. Además, la ciudad buscará seguir priorizando proyectos enfocados en las dinámicas de la ciencia, tecnología e innovación, tales como 50.000 becas para formación en aspectos de la Cuarta Revolución Industrial, y la promoción de la tranformación educativa.

De acuerdo con el Consejo de Estado, el sucesor de Quintero saldrá de un movimiento con personería jurídica al cual pertenece el mencionado mandatario, en este caso, ‘Independientes’. Pero la decisión final será del presidente de la República.

Entre algunos de lo nombres que han sonado para el cargo está María Camila Villamizar Assaf, quien es la secretaria de Gobierno de la ciudad desde marzo pasado. Recordemos que la abogada llegó a dicho puesto para reemplazar a Esteban Restrepo, el cual renunció para sumarse a la campaña de Gustavo Petro.

“Juegan a ser Dios”: la pulla de María Fernanda Cabal tras la suspensión de Quintero:

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dejó un mensaje en las últimas horas sobre la notificación de la Procuraduría contra Daniel Quintero.

“Quintero pensaba pasarse la ley por la faja como su candidato, que hace de todo y no le pasa nada. Juegan a ser Dios y les parece represión cuando los despiertan de su enfermo narcisismo”.

La polémica se desató luego de un video que subió el mandatario accionando la palanca de cambios de un carro, poniéndola en primera. Además, lo acompañó con un mensaje diciendo “¿quién me sigue? Cambio en primera”. Estos términos son utilizados constantemente por los seguidores del Pacto Histórico.



