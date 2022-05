Desafío ‘The Box’: Tarzán fue elegido por Gamma para portar el chaleco de sentencia

Gama, fueron los ganadores del Desafío de Sentencia y Hambre, tomando el liderato de la competencia nuevamente. Tomada de Canal Caracol en vivo

Un nuevo ciclo dio inicio en el Desafío ‘The Box’ en el que un hombre verá finalizada su oportunidad de llegar al final de la competencia y convertirse en el nuevo súper humano, luego de la eliminación de Karla, integrante de Beta. En esta fase de la competencia, los desafiantes regresaron a sus casas con todas las comodidades y se enfrentaron en el Box Azul.

Mientras este enfrentamiento tenía lugar, en la casa del equipo morado la situación entre Tarzán y sus compañeros no veía signos de mejoría, ya que nuevamente se puso en entredicho la capacidad del representante de los costeños para ejercer como capitán de su grupo.

“Está aburrido de que lo bateen, a mí se me hace que fue el tema de la capitanía”, expresó Okendo. Allí, recordaron lo dicho por el líder de Alpha: “yo como que soy el capitán y las decisiones las están tomando ellos, no vale lo que yo digo, he sentido eso. Entonces, sí soy el capitán para unas cosas pero para otras no”, puntualizó Tarzán.

Sin embargo, sus compañeros se apiadaron de la situación y tomaron la decisión de tener un pequeño detalle para reconocer la labor de Tarzán como líder de la casa Alpha, por lo que realizaron una reunión en la que conversaron para subirle el ánimo a su capitán y expresar las inconformidades que tienen como equipo.

“Realmente no estoy triste ni mal por nada, salí con mi pataleta pero en realidad no sé, hay que vivir el momento (...) vamos a intentar hacer las cosas de una manera diferente en esta etapa, yo quiero que ustedes se sientan seguras”, expresó el capitán de Alpha a las mujeres de su equipo, reconociendo que falló al irse en contra solamente de un equipo.

Así se desarrolló el Desafío de Sentencia y Hambre

Los desafiantes se enfrentaron a una prueba por relevos en donde en la primera etapa debieron cruzar la piscina pasando por debajo de los obstáculos para al final del tanque de agua encontrarse con unos equilibrios de canecas. Superado este punto, se lanzaron a la piscina profunda para subir a una estructura de metal por medio de unas escaleras colgantes y recoger una pelota que llevaron hasta el inicio de la pista.

Allí, debieron dejar el esférico sobre una plataforma para darle paso al compañero de su equipo; una vez pasaron los cuatro integrantes, uno a uno debió lanzar una de las pelotas para ubicarlas sobre una canal dispuesta frente a ellos. El primer equipo que logró la hazaña fue Gamma, quien tomó ventaja sobre sus contrincantes y dejó claro que van en buena racha desde el ciclo anterior donde no permitieron que ninguna de sus mujeres estuviera en riesgo.

Siguiendo los pasos de Gamma estuvo Beta, quienes se quedaron con el segundo lugar y debieron elegir entre comer cabezas de pescado o riñones, optando por la segunda opción.

Cabe mencionar que Okendo, durante todo el recorrido de sus compañeros, trató de que su equipo, Alpha, siguieran algunas instrucciones para lograr salir victoriosos, sin embargo, el deportista olímpico no logró concretar sus ideas en el momento en que se enfrentó a su relevo y esto fue lo que respondió:

“Así es el desafío, muchas veces desde afuera ve una cosa y al momento de lanzar la pelota es otra sensación, no me salió rápido, no pudimos concretar pero seguimos con la cabeza en alto”, mencionó Okendo.

Tarzán se convirtió en el nuevo sentenciado del nuevo ciclo que inició en la competencia. Tomada de Canal Caracol en vivo

La tarea de elegir el nuevo portador del chaleco de sentencia quedó en manos de Gamma, que en esta oportunidad eligió a Tarzán, capitán de Alpha quien celebró irónicamente y mencionó: “que se tengan, porque si me dan la oportunidad se lo pongo a Criollo”.

