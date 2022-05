Así será la nueva casa de Luis Díaz en Colombia

El colombiano Luis Díaz busca tener mayor tranquilidad y privacidad en su nueva casa, según manifestó su mamá. Foto: REUTERS/Phil Noble

Luis Díaz no para de sorprender en el fútbol europeo, pues, en menos de tres meses, se ha convertido en una de las piezas más importantes del técnico del Liverpool, Jurgen Klopp. Pese a la gran cantidad de figuras que hay en el conjunto ‘red’, como el egipcio Mohamed Salah, el senegalés Sadio Mané y el portugués Diogo Jotta, el futbolista colombiano ha sido titular en los últimos tres partidos de la Premier League.

La prensa británica no se ha guardado los elogios para ‘Lucho’, quien en sus 23 compromisos con la camiseta del Liverpool acumula seis goles y cuatro asistencias. Recientemente el portal Give Me Sport le dedicó un espacio, asegurando que “Díaz ha sido una revelación desde que se unió al Liverpool en enero. Ha llegado a la Premier League, se ha visto como pez en el agua, se ha convertido en uno de los mejores jugadores que actualmente ejercen en Inglaterra”.

Sin embargo, y aunque pocas veces se revelan aspectos sobre su vida personal, la mamá del astro ‘cafetero’, Silenis Marulanda, dialogó con el programa ‘Primer toque’ de Win Sports y reveló que su hijo está construyendo una nueva casa en su tierra natal: Barrancas, La Guajira. Y es que, si bien en previas oportunidades ‘Lucho’ ha subido videos compartiendo con las personas de su municipio, ahora busca tener mayor tranquilidad y privacidad cuando decida pasar unas vacaciones allí.

“De cumplir los deseos, y en la lucha que tuvimos y los sacrificios, Luis nos está haciendo una casa acá en Barrancas, en La Guajira, para que cuando llegue de vacaciones pueda bajarse en mejores condiciones de seguridad”, reveló la madre, agregando que uno de los sueños que tienen es tener una vivienda sin muchos lujos.

“Aquí en la casita en la que él creció, que está en el barrio El Cerezo, nos la dio el Gobierno y es pequeña. Ya como somos seis, la familia se creció, porque él también se casó entonces nos hará una casa mas grandecita para estar más cómodos”, concluyó.

De hecho, el domicilio en el que actualmente reside la familia de Luis Díaz es, probablemente, la más famosa de este municipio. En ella habitan sus padres, abuelos y demás seres queridos. Además, resalta porque cuenta con un gran mural pintado con los colores de la bandera de Colombia junto con los escudos del Barranquilla FC, Junior, Porto y Liverpool, clubes en los cuales ha militado el guajiro.

La familia de Luis Díaz apoyará a Federico Gutiérrez:

En días recientes, el candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, recibió el apoyo de Luis Manuel Díaz y Silenis Marulanda, padres de Luis Díaz, de cara la primera vuelta, que tendrá lugar el próximo 29 de mayo. Así lo dio a conocer el propio excalcalde de Medellín a través de sus redes sociales, donde subió un video con los progenitores del futbolista.

“Feliz y orgulloso de recibir el apoyo de la familia Luis Díaz. Una familia como muchas en Colombia, luchadora y preocupada por el futuro de los niños y jóvenes del país. Vamos a trabajar como lo hicimos en Medellín: apoyo integral al deporte. Tenemos todo para hacerlo realidad”, afirmó el candidato presidencial en su publicación de Twitter.

Luis Manuel Díaz aclara que su hijo no tiene afinidades políticas. Foto: Federico Gutiérrez

El papá de ‘Lucho’ entregó unas palabras para ‘Fico’, y sustuvo que es la mejor opción para Colombia en este momento: “Yo hoy pongo toda mi confianza en esta persona, porque yo sé que, en él, está el futuro de nuestros deportistas, de La Guajira y de Colombia. Nosotros lo necesitamos y hoy tiene la confianza de nuestra familia, de nuestro pueblo, de Luis Díaz. Los deportistas con usted vamos a salir adelante”.

No obstante, en declaraciones publicadas por El Tiempo, Luis Manuel aclaró que su hijo no tiene afinidades políticas, pues, mediante las plataformas digitales, han recibido críticas de muchos usuarios que no comparten esta visión: “En cuestiones de política a Luis no lo incluimos, solo hicimos el compromiso mi esposa y yo y el resto de mi familia para brindarle el apoyo al candidato, ahí ‘Lucho’ no tiene nada que ver”.

