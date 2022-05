Video: Luisa Fernanda W revela que Pipe Bueno nunca estuvo en su radar

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. Foto: Instagram @luisafernandaw

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno configuran una de las parejas de influenciadores más estables del país, y así lo han demostrado no solo a nivel familiar sino también empresarial, pues ambos fundaron el restaurante ‘Rancho MX’, ubicado a las afueras de Bogotá. Sin embargo, tanta estabilidad no basta para que sus seguidores hagan preguntas sobre la vida amorosa de ambos.

Precisamente, esto le ocurrió recientemente a la también actriz y cantante, pues a través de su cuenta de Instagram le llegó un interrogante por mensaje interno que llamó su atención, pues allí el usuario se refirió a su relación con el cantante de música popular y la manera en que terminaron siendo pareja.

“Cuando escuchabas las canciones de Pipe -Bueno-, antes de conocerlo, es decir, recién se empezó a saber de él, ¿qué pensabas? ¿Imaginaste ser la esposa y demás?” fue el interrogante dejado en su bandeja de mensajes directos en respuesta a una historia subida por ella.

Cabe mencionar que, generalmente, aquellos comentarios y dudas son compartidas a través de la caja de ‘preguntas y respuestas’, cuyas dinámicas son realizadas frecuentemente por decenas de famosos; sin embargo, en este caso la inquietud no llegó en esta actividad, pero ello no fue impedimento para que ella respondiera con sinceridad.

En el video, Luisa contestó, “Pues obviamente yo antes sabía quién era Pipe; ¿Quién no sabía en Colombia quién era él antes, cierto? Pero él jamás estuvo en mi radar, empezando porque a mí la música popular no me gustaba; yo decía como ‘Ay, esa música de viejitos’, eso era lo que yo pensaba, con mucho respeto”, confesó la influenciadora, añadiendo que, luego de conocer al artista, su concepción sobre ese género cambió, y en ese orden, admitió que su actual pareja no estuvo en su lista de preferidos.

“Jamás fui fan de Pipe (...) es más, él sí me parecía bonito, pero cuando conocí su personalidad, fue eso lo que me llevó a enamorarme de él”, sostuvo la también empresaria. Acto seguido, resaltó algunas de las cualidades que ha descubierto en el cantante desde que formalizó su relación que, entre otras cosas, les ha dejado a Máximo, primer hijo de aquel compromiso.

A través de Instagram, Luisa Fernanda W confesó que antes de conocer a Pipe Bueno no le gustaba la música popular. VIDEO: Vía Instagram (notifamosoos)

“Uno termina haciendo familia con quien menos lo cree”, concluyó la influenciadora en las ‘InstaStories. donde también envió un reflexivo mensaje sobre el Día de las Madres, indicando incluso que el hecho de ser mamá no estaba en sus planes de vida.

Sobre esto, vale mencionar que desde hace varias semanas se ha rumorado sobre un aparente embarazo de Luisa Fernanda W. De hecho. se había conocido en redes un video que prueba el embarazo de la dueña -junto con Pipe Bueno- del restaurante RanchoMX. De acuerdo con el programa ‘Lo sé todo’, las imágenes fueron capturadas el pasado 2 de abril, durante un evento con el que Danny Marín celebró 20 años de carrera artística.

No contentos con la grabación, periodistas del programa buscaron el espacio para hablar con la afamada pareja y que ellos mismos fueran los encargados de confirmar o desmentir cualquier tipo de información al respecto.

“Lo único que les digo es que esperen a que crezca la barriga a ver si es verdad”, explicó Luisa Fernanda W, mientras que Pipe Bueno agregó entre risas: “¿Qué les puedo decir?, que tiene como 46 horas de embarazo”.

De momento, ni ella y Pipe Bueno han confirmado o desmentido los rumores, y mientras tanto, ambos continúan compartiendo con sus seguidores en redes sociales.

