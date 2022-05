Con indígenas e iglesia como garantes, Gustavo Petro propone diálogos con todos los grupos armados

Gustavo Petro Urrego, Candidato Presidencial por el Pacto Histórico. (Colprensa - Camila Díaz)

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, insiste en su propuesta de dialogo social que amplio en detalles en una reunión que sostuvo con mas de 50 organizaciones indígenas que se anexaron a su campaña presidencial y a quienes les propuso ser parte de ese propósito con el que busca superar el conflicto con los grupos armados.

Petro ha descrito su propuesta como el paso a una “era de paz” en la que plantea diálogos abiertos con grupos guerrilleros y paramilitares, que permita la superación del conflicto, pero que también comprometa a la sociedad en la especie de superación de los odios.

“El problema de la violencia que atraviesa fundamentalmente a las comunidades indígenas en Cauca, el Putumayo o el Valle del Cauca o Nariño nos pone frente a la perspectiva de crear una paz, no puntual con algún grupo armado como se ha hecho en el pasado, sino la posibilidad real de pasar a una era de paz”, sostuvo el candidato en el evento con las organizaciones indígenas.

Según explico, no seria “solamente un nuevo contrato social, sino un dialogo social con todos los actores armados del país. Eso no lo puede hacer el presidente porque les da poder político, los empoderamos; lo tiene que hacer la sociedad misma en el territorio y cada territorio tiene unas connotaciones diferentes”, sostuvo el candidato del Pacto Histórico.

Sin embargo, esta propuesta sí sería dirigida por una política nacional, como lo establece la Constitución y al ser el presidente el responsable del orden público. Por eso propuso que la Iglesia Católica y el movimiento indígena sean quienes exploren los diálogos en las fases iniciales.

“Entonces, si el movimiento indígena se coloca, por decisión del Gobierno, como mediador, lo separamos de la afectación de la violencia y lo volvemos un actor en positivo de acabar la violencia en Colombia”, sostuvo el candidato. Seria una función que cumplirían como mediadores antes de llegar a tomar decisiones formales.

“Es básicamente depositar en ustedes la posibilidad de ser gobierno sin cooptarlos, sino que acompañen un gobierno con los movimientos sociales en una perspectiva transformadora del país en cuatro años que tenemos. Si no lo hacemos nos devolvemos en la historia, de manera muy costosa, porque no no la van a perdonar. Dado el paso de un triunfo popular, lo que hay que lograr es una enorme transformación de país en los próximos cuatro años”, sostuvo Petro.

En diferentes ocasiones, el candidato del acto Histórico ha hablado acerca de la posibilidad de crear condiciones para diálogos de paz con diferentes grupos armados. Incluso con los que considera “paramilitares” o reductos de las AUC. Según él, Jorge 40 se ha rearmado en el César y el Urabá también se han presentado realces de ese tipo de estructuras armadas.

En un evento en Ciénaga, en medio de pullas a la candidatura de Federico Gutiérrez, Petro expuso su invitación a diálogos con otros grupos. “Que Duque II quede arrinconado como se lo merece. Uribe quede arrinconado como se lo merece, que vaya a cuidar sus nietos, los paracos. Los paracos que vengan aquí porque tendrán una segunda oportunidad como todas las sociedades deben tener, una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra”, señaló.

En ese mismo sentido, en Valledupar, en medio del paro armado y fuertes medidas de seguridad en plaza publica, Petro condeno que el Gobierno de Iván Duque no haya adelantado diálogos de paz con grupos armados y al contrario haya cumplido con la oposición al acuerdo con las Farc que promovió su partido.

“En tiempos en que pensamos que se podía construir la paz integral, que podía haber la esperanza de cesar el conflicto y la guerra, la sociedad quiso, quizá movida por el engaño la compra del voto, por gente parecida al Ñeñe que se eligiera un presidente que rompiera esa esperanza y que hiciera trizas la paz. Han hecho trizas la paz, han hecho trizas una esperanza, han roto acuerdos ya firmados, han suspendido otros y no fueron capaces de iniciar un proceso de sometimiento a la justicia, el que se había iniciado con quienes hoy hacen el paro armado”, sostuvo Petro.

Por eso, una de sus propuestas es “superar los odios” y el “ciclo de venganzas” para promover un dialogo social “en todos los rincones de la patria”, como la propuesta en términos de paz y seguridad para su posible futuro gobierno.

