Jaguares sí se presentó al partido contra Independiente Medellín y ganaría por W

Ante el anuncio del paro armado, decretado por parte del Clan del Golfo, como respuesta a la extradición de alias Otoniel, este viernes, el Independiente Medellín anunció que no se desplazaría hasta Montería para jugar su partido correspondiente a la fecha número 19 de la Liga BetPlay contra Jaguares de Córdoba, zona en la que ha habido un alto índice de hechos violentos por parte de este grupo paramilitar.

Por su parte, Acolfutpro le pidió a la Dimayor que aplazara el partido, pero el presidente del ente rector del fútbol colombiano, Fernando Jaramillo, dijo que el equipo comandado por Julio Comesaña “tendrá que atenerse a las consecuencias”.

Además, este sábado, Win Sports anunció que no habría transmisión del encuentro, pues no garantizaba la seguridad del personal de producción y periodístico en el traslado al estadio Jaraguay. Sin embargo, al final sí estuvo una cámara de televisión, Jaguares sí salió a la cancha, hubo himnos, fotos y el árbitro del compromiso dio tres pitazos para decretar que el cuadro visitante no se presentó y que la victoria sería para los locales.

Hay que tener en cuenta que previo a este compromiso, desde la Alcaldía de Montería se había anunciado, a través de las redes sociales, que estaba garantizada la seguridad de los participantes del partido.

Por su parte, el Independiente Medellín respondió un comunicado de prensa en el que contó que su solicitud de aplazar el compromiso fue negada en varias ocasiones: “El Equipo del Pueblo S.A. lamenta informar que la solicitud para aplazar el partido contra Jaguares FC en la ciudad de Montería hoy, fue negada dos veces por la Dimayor”.

Y se puede leer que: “Cabe destacar que desde la dirigencia de la institución se entabló comunicación directa con la Presidencia de la DIMAYOR el viernes al evaluar la situación en Montería, para acordar las mejores decisiones para los involucrados en el partido, recibiendo una respuesta negativa por parte de la Dimayor quien no solo se negó a aplazar la fecha, sino que además, Jaguares FC no aceptó el cambio de sede para poder disputar el encuentro hoy, como estaba programado”.

Por otro lado, el club paisa, explicó que la entidad argumentó que tanto las autoridades locales como la Policía Metropolitana se comprometían a brindar las garantías para realizar el partido y que, además, antes del compromiso, esta puso a disposición del club un vuelo charter para trasladar a los jugadores y cuerpo técnico desde Medellín hasta el aeropuerto ubicado en Cereté, Córdoba.

Y agregaron que: “No obstante, radicamos la solicitud formal de aplazamiento como lo indica el conducto regular, indicando los motivos para ello. Entre otros, expresamos que los trayectos desde el aeropuerto y hacia el estadio de Jaraguay son de carácter terrestre y por fuera del casco urbano, lo que representa un riesgo para la integridad de los empleados del club”.

Para concluir el comunicado, el Medellín confesó que: “Lamentamos la decisión que pondera el desarrollo del torneo, por lo tanto, dirigimos una nueva solicitud a DIMAYOR para reconsiderar la decisión, a la que nuevamente recibimos una respuesta negativa, sin justificación para tal decisión. El club, como empresa e institución deportiva, debe ser garante de brindar a sus empleados las condiciones óptimas que les permitan realizar su trabajo y salvaguardar la integridad de las personas, este es nuestro único fin en esta situación”.

Teniendo esto en cuenta y a falta de oficializarse por parte de la Dimayor, el equipo local se llevaría la victoria del encuentro por un marcador de 3-0, sumando así los tres puntos para terminar con 24 unidades y, posiblemente, escalaría a la casilla número 13.

