Juan Manuel Santos sobre los falsos positivos: “Demoré en actuar, no creía en semejante horror”

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos, en una fotografía de archivo. EFE/José Méndez

Este viernes se llevó a cabo el lanzamiento de la Cátedra de la Paz en la Universidad Industrial de Santander. En este evento uno de los invitados especiales fue el expresidente Juan Manuel Santos quien aprovechó el espacio para hablar sobre los falsos positivos.

En el lanzamiento de este nuevo espacio académico, el también exministro de Defensa reconoció que demoró en actuar frente a los casos de falsos positivos mientras él se encontraba en el cargo mencionado durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe.

“Yo lo que he dicho es mire, me demoré mucho en actuar porque al principio no creía que semejante horror pudiera estar sucediendo en una institución a la cual yo le tenía y le tengo mucho respeto”, dijo el exmandatario.

Santos, que se llevó el premio Nobel de Paz tras firmar el Acuerdo de Paz con las antiguas guerrillas de las FARC, también confesó que en ese momento buscó la ayuda de organismos internacionales para detener los casos de falsos positivos.

“Fue en la Comisión de la Verdad y ante todos los medios donde expliqué en detalle cómo fue el proceso para acabar con los falsos positivos que yo encontré cuando era ministro de Defensa, los pasos que dimos, las instancias que creamos los aliados que conseguimos nacionales e internacionales, el cambio de cultura dentro de las fuerzas militares”, agregó.

Por otro lado, el expresidente se reunió con Rodrigo Londoño en la capital del departamento de Santander en un evento en el que se habló de paz. Dentro de esta charla, los dos invitados también hablaron sobre el manejo que le ha dado el gobierno de Iván Duque a la implementación del Acuerdo de Paz, que, según ellos dos, lo ha retrasado.

Otras noticias de Juan Manuel Santos y el Acuerdo de Paz

El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, criticó la implementación del Acuerdo Final de Paz por parte del actual gobierno de Iván Duque. El exmandatario también se refirió a las próximas elecciones presidenciales y mencionó que tiene fe en que uno de los candidatos tiene la mayor probabilidad de ejecutar debidamente lo pactado.

Cuando Juan Manuel Santos estaba en la Casa de Nariño propició el diálogo entre la extinta guerrilla de las Farc y el Estado colombiano. En 2016 se realizó la firma oficial del Acuerdo de Paz y en 2018 Iván Duque asumió su cargo como presidente de la República.

Para el exmandatario los resultados de la implementación del Acuerdo Final de Paz después de dejar su cargo no han sido los esperados por la “falta de voluntad política” de la actual administración. Como argumento, Santos recordó las cifras que mostró recientemente el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) frente al asesinato de líderes sociales.

Según Indepaz, en 2022 se ha registrado el asesinato de 48 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos; mientras que 11 firmantes del acuerdo fueron asesinados entre el 1 de enero y el 30 de marzo del presente año. Los departamentos en los que se presentó mayormente esta situación fueron Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo.

