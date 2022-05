Rodolfo Hernández arremetió contra César Gaviria y lo llamó “hijueputa”

Rodolfo Hernández arremetió contra César Gaviria. Fotos: Colprensa.

Desde que se lanzó a la política, el exalcalde de Bucaramanga y hoy candidato presidencial, Rodolfo Hernández, ha dado de qué hablar por su particular ligereza a la hora de pronunciarse. Pues tal parece que ni la campaña por suceder a Iván Duque le quita su peculiar forma de expresarse y, recientemente, se viralizó por unas declaraciones contra un expresidente colombiano.

Se trata de César Gaviria, director del Partido Liberal, a quien Hernández no solo cuestionó por unirse a Federico ‘Fico’ Gutiérrez en las elecciones que definirán al próximo jefe de Estado, sino que lo calificó con palabras de grueso calibre.

Lo dicho por el exmandatario de la capital de Santander se dio durante una rueda de prensa donde recordó que César Gaviria se iba a aliar primero con el candidato Gustavo Petro pero, como el líder del Pacto Histórico no le prometió cargos burocráticos, el jefe liberal desistió de su apoyo a ese aspirante.

Es más, según Rodolfo Hernández, Gaviria le solicitó sin éxito a Petro que si se convertía en presidente le tenía que dar alguno de los ministerios a Simón Gaviria, primogénito del exjefe de Estado, que gobernó a Colombia entre 1990 y 1994.

“Ustedes vieron que César Gaviria se reunió con Petro hace como mes y medio, en el apartamento de él, cuatro horas y ¿sabe qué iban a hacer?, ‘yo lo apoyo Petro’, imagínese eso, traicionando así a todos los paisanos. ‘Pero usted me da el Ministerio de Hacienda o de Defensa, el de Hacienda para Simoncito y el de Defensa no sé para quién, entonces Petro le dijo que no”, expresó el exmandatario en tono jocoso.

Ahí, dio paso para lanzar el durísimo comentario contra el jefe de los liberales, que rápidamente se viralizó en las redes sociales y en la prensa colombiana. “-César Gaviria- duró callado... Eso llaman dizque zorro, como un zorro, no es zorro es un hijuep*ta, cómo va hacer eso”, complementó Rodolfo Hernández, a su vez que desató burlas entre los periodistas y asistentes.

Finalmente, aseguró que el exmandatario “espero hasta última hora” para anunciar que se unía a Federico Gutiérrez, quien hoy está en segundo lugar en todas las encuestas que definen la intención de voto. Al frente está el aspirante Gustavo Petro, del Pacto Histórico.

No es la primera vez que Hernández, que compite por la Presidencia con el movimiento de Liga de Gobernantes Anticorrupción, se lanza contra César Gaviria. A finales de abril, durante una entrevista con la emisora W Radio lanzó otros duros dardos contra el presidente de los ‘rojos’.

“César Gaviria es un descarado, ¿Cómo así? que hace ‘treinta y pico’ de años generó un éxodo como en África, veintidós millones de muertos de hambre, viviendo perimetralmente, destruyó el campo, acabó con los campesinos, generó violencia y ahora se presenta como el salvador de Colombia. ¿Será que los colombianos siguen siendo idiotas útiles para votar por sus propios verdugos otra vez?”, dijo el ingeniero Hernández.

De otro presidente del que habló fue de Álvaro Uribe Vélez, quién continua con la investigación de soborno y fraude procesal. Del líder del Centro Democrático no hizo señalamientos tan fuertes como los que dirigió a César Gaviria, pero sí lo acusó de ser parte de una ‘gavilla’ en contra de él.

El ingeniero Hernández también hizo pronunciamientos del candidato Gutiérrez a quien señaló de no tener experiencia y no se capaz de ganarle sin tener acompañamientos políticos: “Fico no es Fico, no me gana mi solo. lo duplicó y lo sobró, siempre fue así eso no es que yo me lo inventé. Fico no ha trabajado, no tiene experiencia, toda la vida siempre ha sido empleado estatal, cuando estaba solo yo lo triplicaba”.

SEGUIR LEYENDO: