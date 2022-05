Presidente Iván Duque acusa a Aída Merlano de esquizofrenia, mitomanía y bipolaridad

La exsenadora colombiana Aída Merlano acusó al presidente Iván Duque de querer asesinarla para silenciar sus denuncias sobre la corrupción política, en una declaración que hizo el jueves ante la justicia de Venezuela, donde está detenida.

El presidente de Colombia, Iván Duque, respondió de forma drástica al audio que se conoció este jueves de la excongresista fugitiva del Partido Conservador, Aída Merlano Rebolledo, en el cual le ofrecía excusas al polémico empresario Julio Gerlein por las declaraciones que dio en su contra hace dos días, ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

La política detenida en Venezuela, cuya extradición no se ha dado porque la Presidencia de Colombia se niega a restablecer relaciones diplomáticas con el país que la recapturó, señaló el martes 3 de mayo que la campaña Duque Presidente recibió una inyección de seis mil millones de pesos por parte del polémico empresario Julio Gerlein, a quien Merlano también acusó de compra de votos para la curul de ella.

Dos días después de esta declaración, se conoció un audio con fecha del 16 de febrero pasado enviado por la fugitiva al conductor del propio Gerlein. En dicha grabación, enviada días después de que Merlano entregara otro testimonio contra el empresario ante el tribunal, se mostró arrepentida por involucrar a la familia del político en el escándalo.

“Entiendo perfectamente tu posición y la acepto, no me lo merezco y cualquier excusa o explicación que dé no va a justificar ese acto que cometí, fue el más bajo, lo acepto, me avergüenzo de mí misma, más que con cualquier persona que pude afectar con esos audios. Pero también es bueno que sepas que fue en un momento de rabia, de ira, al escuchar como el magistrado me dijo que todos se pusieron de acuerdo para decir que yo era una mitómana, mentirosa, que tenía problemas mentales, que era una enferma mental y que todo lo que había dicho en la entrevista había sido un producto de la imaginación”, se puede escuchar en el audio.

La excongresista afirmó que decidió retractarse “de lo que dije de tu hija, tuve ese gesto de retractarme para no causarte problemas, y tampoco a ningún miembro de tu familia, me retracté de todo lo que lo tenga que ver con tu familia”.

El presidente Duque, quien desde las declaraciones del pasado martes quedó directamente involucrado en el prontuario escandaloso de Merlano, salió a cuestionar la salud mental de la exsenadora ante la prensa.

“Los audios demuestran la mitomanía y esquizofrenia que mantiene la señora donde ahora se arrepiente de lo que dijo del doctor Gerlein. Es una conducta bipolar y muestra la manipulación a la que está sujeta por la dictadura de Nicolás Maduro”, aseguró el jefe de Estado.

Duque ya había hablado de la acusación contra él. El martes, él metió las manos al fuego por la gestión de su amigo gerente de campaña, Luis Guillermo ‘Luigi’ Echeverry. “Nosotros no solo tuvimos límites rigurosos a todas las donaciones sino que adicionalmente nosotros no utilizamos ningún recurso privado para segunda vuelta”, aseguró.

Cabe recordar que Luis Guillermo Echeverri entró a la investigación del escándalo de la Ñeñepolítica, caso que lleva el Consejo Nacional Electoral (CNE), que indaga sobre presunto dinero ilícito en la campaña de Duque. Ese caso también implicó a ‘Cayita’ Daza, exsecretaria personal de Álvaro Uribe Vélez, por unas interceptaciones telefónicas; además de a la directora del partido Centro Democrático, Nubia Stella Martínez.

El presidente dijo el martes que, “todo el mundo sabe a quién ella estaba apoyando políticamente; entonces, que no venga ahora con esas falacias y esas mentiras”. También aseguró que los datos y fechas que Merlano proporcionó en esa audiencia no cuadran. Entonces, afirmó que la declaración juramentada de la conservadora “es otro intento más de Nicolás Maduro, teniéndola a ella protegida en Venezuela, de tratar de enlodar el nombre mío. No lo van a poder hacer”, acusó.

