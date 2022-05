No paran las tragedias para Ana Karina Soto, su esposo, Alejandro Aguilar, sufrió un accidente en la Calera

Tomada de Instagram @karylamas

Luego de pasar casi una semana entera hospitalizada, la mamá de la presentadora Ana Karina Soto falleció. La madre de la también modelo sufrió de una caída que le dejó como consecuencia una grave lesión en su cabeza. No han pasado muchas horas desde que se confirmó el deceso de su familiar cuando, ahora, se supo que su esposo, el actor Alejandro tuvo un accidente automovilístico. Tal y como él mismo lo destacó, se movilizaba en su bicicleta cuando se estrelló con un carro.

“Él se atravesó y me cerró. El señor paró, pero pudo haber sido peor. Como quedó la bici, que se dobló, todo. Siempre es importante llevar protección y la puerta me recibió sobre el casco. La pierna sí fue la más afectada, está inflamada la rodilla (...) Cometí la osadía de que me fui a ensayar así y pasé una noche terrible. Los dolores terribles (...) Ya duchándome sentí los raspones y los golpes en la pierna. Evidentemente, la derecha es la más afectada”, expresó Aguilar en su cuenta de Instagram. Según detalló, los hechos se dieron vía La Calera, en pasado 4 de mayo.

El actor aseguró que el accidente pudo haber sido más grave, sin embargo, no pasó a mayores. Le pidió prudencia a los conductores y le agradeció al conductor envuelto en el accidente por detenerse a auxiliarlo. Le pidió también a los ciclistas siempre andar con las respectivas medidas de seguridad.

Ana Karina Soto, en la mañana de este 5 de mayo, dedicó un sentido mensaje a su mamá, con el que además confirmó la noticia que había sido entregada por el Canal RCN , en donde trabaja.

“Vuela alto mamita preciosa. Feliz viaje. Te amo con todo mi corazón, con mi alma y mi vida entera. Gracias. Muchas Gracias por ser la mejor mamá del universo. La más amorosa, generosa, tierna, detallista, respetuosa, inteligente y divertida. Siempre fuiste ejemplo para todos. Pero algún día nos volveremos a encontrar, disfruta tu viaje. Papito Dios y la Virgencita de Torcoroma están recibiéndote en el cielo. Ahora tengo un súper angelito que me cuidará y cuidarás de todos desde donde estés. Mi compinche solo me quedó con lo mejor. Mi guerrera. Hasta pronto, mi reina. No te preocupes por nosotros, que aunque te vamos a extrañar muchísimo, vamos a estar bien”, destacó.

Fue durante la semana pasada que, al aire, en el programa matutino Buen Día Colombia explicó lo que había sucedido. “Para los que no saben, mi mamá tuvo un accidente en la casa. Se cayó de las gradas y se dio un golpe muy fuerte en la cabeza. Mi papá la llevó inmediatamente a la clínica. Allí le hicieron unos exámenes y se dieron cuenta que tenía una fisura en el cerebro y un derrame interno”, explicó la presentadora”, relató.

Juana Arévalo, madre de la modelo, fue sometida a una cirugía para tratar de disipar los coágulos que se encontraban en la zona afectada, sin embargo, la mujer falleció. “En nuestra familia de Buen día Colombia lamentamos hoy la partida de la señora Juana de Dios Arévalo de Soto, madre de nuestra de compañera y presentadora Ana Karina Soto. Hoy abrazamos a Ana y a toda su familia en este difícil momento. Nuestro más sentido pésame”, comentaron los presentadores del programa.

“La felicidad de compartir con mis amores. Mamita linda, fuimos tan felices en este paseo, que tu misma me dijiste que querías repetirlo. Ojalá lo podamos hacer. Si Diosito y la Virgencita nos lo permiten. Te Amo mi muñequita hermosa, mi guerrera de la vida, mamita linda, mi mami preciosa”, escribió Ana Karina horas antes de la confirmación de la noticia.





Seguir leyendo: