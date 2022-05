María Fernanda Cabal advirtió que “puede no haber 2026″

Senadores y precandidatos presidenciales colombianos Gustavo Petro y María Fernanda Cabal. Fotos: Colprensa.

María Fernanda Cabal ha sido una de las principales opositoras a las ideas de Gustavo Petro y su pensamiento político en los últimos años en los que han coincidido como senadores de la república, y esto ha aumentado desde que Petro se convirtió en candidato presidencial.

La senadora del Centro Democrático no ha parado de generar polémicas a través de las redes sociales debido a su postura política, de cara a las próximas elecciones presidenciales, las cuales se llevarán a cabo el próximo domingo 29 de mayo.

Ahora, en la tercera candidatura de Petro, Cabal no cesa su lucha porque sea otro candidato el que llegue a la Casa de Nariño. Pues abiertamente ha manifestado su contraposición a las ideas de izquierda, las cuales le atribuyen al candidato y senador Petro quien es el líder del Pacto Histórico, grupo político que logró reunir a diferentes políticos de diferentes orillas de pensamiento y que esperan poder llegar al gobierno el 7 de agosto y por los siguientes 4 años.

Una vez más, la congresista utilizó su cuenta de Twitter para hablar sobre el candidato de la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro. En esta ocasión dijo que, en caso de que Petro llegara a ganar, podría no haber un próximo periodo presidencial.

En el trino de Cabal se puede leer que: “Colombia no se juega una simple elección. Se juega la libertad. Ojo con el 2022, puede no haber 2026″. Por otro lado, María Fernanda Cabal se pronunció sobre las denuncias de amenazas de muerte contra Petro y dijo que la amenaza era “desmentir la narrativa de la izquierda”.

Y agregó que: “en Colombia ‘una amenaza’ es luchar todos los días para desmentir la narrativa de izquierda, que vende la miseria como ‘justicia social’ y al Estado como un ‘depredador’, cuando los que destruyen todo a su paso son ellos”.

Luego, escribió: “‘Una amenaza es’ pasearse y burlarse de un supuesto ataúd que representa la muerte de un candidato, mientras se tapa el ‘Pacto de la Picota’ con la noticia de un supuesto plan de atentado, del que las autoridades no tienen la más mínima prueba”.

Por otro lado, la congresista de centro derecha insistió en que: “La receta socialista. Luego viene el autoatentado. Toda la narrativa hilvanada. Los conoce el mundo y siguen mintiendo”.

A lo que siguió diciendo que: “infiltran una campaña (dicho por ellos) y no es motivo de escándalo. Difunden rumores de un supuesto riesgo de atentado (sin pruebas) y hay escándalo. Inversión revolucionaria también es contrarrestar malas conductas con victimización. Maduro también se inventaba magnicidios”.

Otros comentarios de María Fernanda Cabal sobre Gustavo Petro:

Este 4 de mayo, la congresista Cabal durante una entrevista manifestó que Gustavo Petro no ganará la presidencia en la primera vuelta y dejó saber que en su opinión “es un mito comunista”. “Gustavo Petro no va a ganar. El termómetro de los resultados electorales fue claro: no tiene los votos. Es mentira que va a ganar en primera vuelta, es otros de los mitos comunistas que nos ha metido la propaganda depredadora”, dijo Cabal al medio El American.

De igual manera, sobre finales del mes de abril, Cabal, con un video, aseguró que el candidato por el Pacto Histórico habló de la expropiación a campesinos de Boyacá. “Acaba de prometer en una Notaría que no expropiaría, pero lo sigue planteando directamente”.

