Video: “Las cosas no son como parecen”, mujer que lanzó bebida a Karol G en Provenza pidió excusas

En redes sociales se viralizaron las imágenes en las que se observó a una mujer de cabellera rubia lanzar una bebida que sostenía en su mano al rostro de la cantante Karol G, quien el pasado 29 de abril invitó a los paisas a visitar el parque Provenza, lugar donde estaba ubicado el carro que utilizó en las grabaciones del video de la canción que lleva el mismo nombre.

Posteriormente, en redes sociales las críticas no se hicieron esperar y fueron fuertes los comentarios en contra de la persona que protagonizó el bochornoso hecho, por lo que este 4 de mayo se conoció un video en el que Kim, como se identificó la mujer, ofreció disculpas públicas sobre lo que ocurrió y mencionó que se dejó llevar por la emoción pues “las cosas no son como aparentan”.

“Todos estábamos divirtiéndonos, disfrutando de su compañía, gritando y lo que hice fue muy mal visto, obviamente yo también acepto el error, me da mucha pena con ella y con todos los seguidores por el acto que yo hice”, expresó Kim a través de las redes sociales.

Según expresó la mujer, lo que hizo contra Karol G no tiene ningún tipo de justificación ni por la emoción que le generó el poder ver de cerca a la intérprete de ‘El Barco’, y desmintió las versiones que han circulado en algunos medios de comunicación acerca de su afición por la nueva pareja de Anuel AA.

“…todos cometemos errores, las cosas no son como las dicen los medios que yo soy fan de Yailin o de Anuel AA, si yo estaba en el concierto de la Bichota en Provenza era porque la admiro, me encanta su música, la admiro como mujer, no tengo envidia no hay porqué pues ella es una cantante y me da mucha vergüenza que esto haya sido tan viral”, agregó la seguidora de la cantante.

Por otra parte, señaló que su intención no era volverse famosa por el video que circula en redes sociales sobre el ataque a la cantante paisa, porque le generaría una vergüenza peor volverse viral por atacar a una de las artistas más queridas por los colombianos, argumentando que “…pido muchas disculpas a Karol G, a toda su fanaticada”.

En el clip, que dura cerca de tres minutos, Kim siempre estuvo acompañada de un hombre que dice ser uno de sus mejores amigos y quien también aprovechó el espacio para ofrecer unas disculpas públicas, ya que al parecer, se vio involucrado en el escándalo.

“Cabe aclarar que nos sentimos muy apenados por lo que sucedió y lo que desencadenó todo esto, mucho hate en redes sociales … yo creo que es de humanos equivocarnos y cometer errores, no estamos tratando de justificarnos, pero si queremos darle un punto final a este tema y que la gente vea que no fue planeado y con intención, estábamos pasados de copas”, agregó.

Las reacciones en redes sociales están divididas, pues algunos están de acuerdo con las personas que aparecen en el video al intentar resarcir lo que ocasionaron el pasado fin de semana y otros usuarios aseguran que el daño ya está hecho y su imagen quedó afectada por lo ocurrido.

