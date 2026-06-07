Capturaron a 7 personas señaladas de presunto homicidio en Cali: 2 figuraban entre los más buscados

La Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía capturaron a siete personas vinculadas con homicidios y estructuras criminales en Cali y Bogotá - crédito Visuales IA

La Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación reportaron el domingo 7 de junio la captura de siete personas, presuntamente vinculadas a homicidios y actividades criminales en la capital del Valle del Cauca.

Entre los detenidos figuran dos de los criminales más buscados de la ciudad. Los operativos se desarrollaron en las comunas 19 y 20 de Cali y se extendieron hasta Bogotá. De acuerdo con las autoridades, los procedimientos estuvieron dirigidos contra estructuras delincuenciales y oficinas de cobro responsables de hechos violentos en diferentes sectores de Cali.

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En dos diligencias de registro y allanamiento realizadas en las comunas 19 y 20, la Policía logró la captura de cinco personas, entre ellas alias Yomar y alias Guisao, a los que señalan de integrar el Grupo de Delincuencia Común Organizada (Gdco) Las Palmas. Ambos figuran como presuntos responsables de dos homicidios cometidos en 2026.

Alias Mico, uno de los más buscados de Cali, fue capturado tras ser señalado de extorsiones y del homicidio de alias Vegeta en Bochalema - crédito Policía Metropolitana de Cali

El primer caso corresponde al asesinato de Jhonatan Palacios González, de 21 años, perpetrado el 19 de febrero en el barrio Lleras Camargo. Con base en la investigación, la víctima fue atacada con arma de fuego mientras realizaba una compra en un establecimiento comercial. Las autoridades concluyeron que el crimen se habría originado por conflictos previos en el sector.

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El segundo hecho esclarecido ocurrió el 30 de marzo en San Fernando Viejo, donde fue asesinado Steven Smith Becerra Castro, de 41 años. La víctima recibió múltiples heridas con armas cortopunzantes por parte de varios sujetos que se movilizaban en motocicleta. La principal hipótesis apunta a una retaliación derivada de disputas recientes entre Becerra Castro y sus agresores.

Durante estos procedimientos, otras tres personas fueron capturadas en flagrancia y se incautaron cinco armas de fuego —dos revólveres y tres pistolas— así como aproximadamente 190 gramos de base de coca.

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Dos de los más buscados entre los detenidos

La investigación por el homicidio de Jhonatan Palacios González apunta a un ataque con arma de fuego en Lleras Camargo por conflictos previos en el sector - crédito @ConcejoCali_ / X

Uno de los capturados fue alias Mico, incluido en el cartel de los más buscados de Cali desde 2023. Según la Policía, el individuo modificó su apariencia física en varias ocasiones para eludir los controles de las autoridades y utilizaba una empresa de préstamos llamada Préstamos Mundial como fachada para actividades extorsivas en las comunas 13 y 17.

Las autoridades lo señalan como presunto determinador del homicidio de otro actor criminal conocido como alias Vegeta, ocurrido en enero en el barrio Bochalema. El prontuario de “Mico” incluye una condena previa de diez años de prisión, una investigación por desaparición forzada y una tentativa de homicidio contra un patrullero en 2022.

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Por otra parte, en un operativo realizado en Bogotá se concretó la captura de alias Curramba, extranjero también incluido en el cartel de los más buscados de Cali. Las investigaciones lo vinculan con el homicidio de un hombre conocido como alias Dormilón, ocurrido el 20 de julio de 2025 en el oriente de la ciudad.

En los allanamientos en Cali, la Policía incautó cinco armas de fuego y cerca de 190 gramos de base de coca, además de capturar a tres personas en flagrancia - crédito Policía Cali

De acuerdo con el expediente judicial, el crimen estaría relacionado con disputas por rentas derivadas del tráfico de estupefacientes. Tras la captura de “Curramba”, la Policía anunció que se completa el proceso de judicialización de los presuntos autores materiales involucrados en este caso.

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Aumento de la violencia y nuevos casos en Cali

Estos operativos se dan en un contexto de aumento de homicidios en Cali durante el año en curso. Con base en datos de la Policía Metropolitana, mayo se convirtió en el mes más violento de 2026, con 105 asesinatos reportados, cifra superior a la registrada en enero (97), febrero (70), marzo (102) y abril (85).

En paralelo, en el norte de la ciudad, la Policía investiga el homicidio de Maritza Sánchez Fernández, mujer de 76 años atacada con arma blanca dentro de su residencia en el sector de Chipichape.

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La víctima fue trasladada con vida a un centro asistencial, pero falleció a causa de la gravedad de las heridas. Las primeras indagaciones apuntan a un posible vínculo familiar con el agresor, quien es buscado por las autoridades.