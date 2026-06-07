Colombia

La Alcaldía de Medellín instalará pantallas gigantes para ver gratis la final Nacional-Junior: estos son los puntos habilitados en la ciudad

La transmisión del lunes estará disponible en parques, canchas, bibliotecas y casas de gobierno de comunas y corregimientos, desde las 5:00 p. m., con personal médico y de logística en cada lugar

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Medellín instalará pantallas gigantes en comunas y corregimientos para ver gratis la final de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla - - crédito Federico Gutiérrez/X

Medellín se prepara para vivir una auténtica fiesta alrededor del fútbol con motivo de la gran final de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, programada para el lunes 8 de junio de 2026 a las 5:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot.

Ante la alta demanda de entradas y la pasión que despierta el partido de vuelta, la Alcaldía de Medellín, bajo el liderazgo del alcalde Federico Gutiérrez, anunció la instalación de pantallas gigantes en comunas y corregimientos para que los hinchas puedan disfrutar del encuentro de manera gratuita y segura en espacios públicos.

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De acuerdo con el distrito, la iniciativa busca que la final se convierta en un evento de ciudad, promoviendo la convivencia, la integración familiar y el disfrute colectivo del deporte más popular de Colombia. La transmisión en vivo comenzará desde las 5:00 p. m. y contará con acompañamiento institucional, equipos de atención en salud y personal de logística en cada punto autorizado para garantizar una experiencia tranquila y controlada.

La alcaldía de Medellín confirmó que dispondrán de pantallas gigantes - crédito John Paz / Colprensa
La final de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Junior se jugará el lunes 8 de junio de 2026 a las 5:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot - crédito John Paz / Colprensa

Lista de puntos con pantallas gigantes en Medellín

Las pantallas estarán distribuidas estratégicamente en las siguientes comunas y corregimientos, permitiendo el acceso a hinchas de todos los sectores de la ciudad:

Comunas

  • Estación Metrocable Santo Domingo
  • Cancha polideportiva cubierta La Frontera
  • Cancha polideportiva cubierta Parque Gaitán
  • Parque El Calvario
  • Parque Juanes
  • Parque Biblioteca Gabriel García Márquez
  • Cancha Villa Sofía Batea
  • Parque Villa Hermosa
  • Cancha polideportiva cubierta Desarrollo Deportivo Integral Alejandro Echavarría
  • Parque de Boston
  • Parques del Río (Placa Colseguros)
  • Parque La Floresta
  • Placa Antonio Nariño
  • Parque de El Poblado
  • Parque Cristo Rey
  • Cancha polideportiva cubierta Unidad Deportiva Belén Rincón

Corregimientos

  • Santa Elena: Casa de Gobierno
  • San Cristóbal: Placa La Loma
  • San Antonio de Prado: Parque Principal
  • Palmitas: Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya (sede primaria y biblioteca)
  • Altavista: Casa de Gobierno
Las pantallas gigantes de Medellín estarán ubicadas en comunas y corregimientos como Santo Domingo, Parques del Río, Santa Elena, San Cristóbal y San Antonio de Prado - crédito Federico Gutiérrez/X
Las pantallas gigantes de Medellín estarán ubicadas en comunas y corregimientos como Santo Domingo, Parques del Río, Santa Elena, San Cristóbal y San Antonio de Prado - crédito Federico Gutiérrez/X

Desde su cuenta de X, el alcalde Federico Gutiérrez, invitó a la ciudadanía a vivir el fútbol en paz, en comunidad y disfrutando de una final que promete emociones hasta el último minuto. Medellín

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“Una invitación muy especial para los hinchas del fútbol: este lunes, 8 de junio, tendremos pantallas gigantes en todas las comunas y corregimientos para disfrutar de la final del fútbol colombiano. ¡Pilas pues! Compartan esta información y a acompañar al Verde”, destacó el dirigente.

Un partido de alto voltaje

El encuentro entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla llega rodeado de expectativas. Junior afronta el partido con una ventaja global de 3-0, conseguida en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Nacional, por su parte, está obligado a ganar por tres goles para forzar la definición desde el punto penal, o por una diferencia mayor para quedarse directamente con el título.

El conjunto paisa enfrentará la final sin su arquero titular, David Ospina (convocado al Mundial), ni el lateral argentino Milton Casco (lesionado), lo que añade presión a un plantel que buscará una remontada histórica. Junior, en cambio, llega con nómina completa y la tranquilidad de la ventaja, aunque el antecedente de remontadas en finales previas le obliga a mantener la concentración.

Esta será la cuarta final de liga entre ambos equipos desde el inicio de los torneos cortos. Junior ganó el título en 2004-II, mientras que Nacional celebró en 2014-I y 2015-II. Las tres definiciones anteriores llegaron hasta los penales y todas tuvieron remontadas en el partido de vuelta, un antecedente que los hinchas verdes esperan repetir.

-crédito David Jaramillo/Colprensa
Atlético Nacional afrontará la final sin David Ospina ni Milton Casco, y la transmisión oficial también podrá seguirse por Win+Fútbol y winsports.co -crédito David Jaramillo/Colprensa

Alternativas y transmisión oficial

Quienes no puedan asistir al estadio o a los puntos con pantallas gigantes podrán seguir la final a través de la señal de Win Sport y el minuto a minuto en la página de Infobae Colombia. La transmisión oficial permitirá que nadie se pierda el desenlace de una de las finales más esperadas del fútbol colombiano.

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