La Alcaldía de Medellín instalará pantallas gigantes para ver gratis la final Nacional-Junior: estos son los puntos habilitados en la ciudad

Medellín instalará pantallas gigantes en comunas y corregimientos para ver gratis la final de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla - - crédito Federico Gutiérrez/X
Medellín se prepara para vivir una auténtica fiesta alrededor del fútbol con motivo de la gran final de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, programada para el lunes 8 de junio de 2026 a las 5:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot.
Ante la alta demanda de entradas y la pasión que despierta el partido de vuelta, la Alcaldía de Medellín, bajo el liderazgo del alcalde Federico Gutiérrez, anunció la instalación de pantallas gigantes en comunas y corregimientos para que los hinchas puedan disfrutar del encuentro de manera gratuita y segura en espacios públicos.
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De acuerdo con el distrito, la iniciativa busca que la final se convierta en un evento de ciudad, promoviendo la convivencia, la integración familiar y el disfrute colectivo del deporte más popular de Colombia. La transmisión en vivo comenzará desde las 5:00 p. m. y contará con acompañamiento institucional, equipos de atención en salud y personal de logística en cada punto autorizado para garantizar una experiencia tranquila y controlada.
Lista de puntos con pantallas gigantes en Medellín
Las pantallas estarán distribuidas estratégicamente en las siguientes comunas y corregimientos, permitiendo el acceso a hinchas de todos los sectores de la ciudad:
Comunas
- Estación Metrocable Santo Domingo
- Cancha polideportiva cubierta La Frontera
- Cancha polideportiva cubierta Parque Gaitán
- Parque El Calvario
- Parque Juanes
- Parque Biblioteca Gabriel García Márquez
- Cancha Villa Sofía Batea
- Parque Villa Hermosa
- Cancha polideportiva cubierta Desarrollo Deportivo Integral Alejandro Echavarría
- Parque de Boston
- Parques del Río (Placa Colseguros)
- Parque La Floresta
- Placa Antonio Nariño
- Parque de El Poblado
- Parque Cristo Rey
- Cancha polideportiva cubierta Unidad Deportiva Belén Rincón
Corregimientos
- Santa Elena: Casa de Gobierno
- San Cristóbal: Placa La Loma
- San Antonio de Prado: Parque Principal
- Palmitas: Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya (sede primaria y biblioteca)
- Altavista: Casa de Gobierno
Desde su cuenta de X, el alcalde Federico Gutiérrez, invitó a la ciudadanía a vivir el fútbol en paz, en comunidad y disfrutando de una final que promete emociones hasta el último minuto. Medellín
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“Una invitación muy especial para los hinchas del fútbol: este lunes, 8 de junio, tendremos pantallas gigantes en todas las comunas y corregimientos para disfrutar de la final del fútbol colombiano. ¡Pilas pues! Compartan esta información y a acompañar al Verde”, destacó el dirigente.
Un partido de alto voltaje
El encuentro entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla llega rodeado de expectativas. Junior afronta el partido con una ventaja global de 3-0, conseguida en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Nacional, por su parte, está obligado a ganar por tres goles para forzar la definición desde el punto penal, o por una diferencia mayor para quedarse directamente con el título.
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El conjunto paisa enfrentará la final sin su arquero titular, David Ospina (convocado al Mundial), ni el lateral argentino Milton Casco (lesionado), lo que añade presión a un plantel que buscará una remontada histórica. Junior, en cambio, llega con nómina completa y la tranquilidad de la ventaja, aunque el antecedente de remontadas en finales previas le obliga a mantener la concentración.
Esta será la cuarta final de liga entre ambos equipos desde el inicio de los torneos cortos. Junior ganó el título en 2004-II, mientras que Nacional celebró en 2014-I y 2015-II. Las tres definiciones anteriores llegaron hasta los penales y todas tuvieron remontadas en el partido de vuelta, un antecedente que los hinchas verdes esperan repetir.
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Alternativas y transmisión oficial
Quienes no puedan asistir al estadio o a los puntos con pantallas gigantes podrán seguir la final a través de la señal de Win Sport y el minuto a minuto en la página de Infobae Colombia. La transmisión oficial permitirá que nadie se pierda el desenlace de una de las finales más esperadas del fútbol colombiano.
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