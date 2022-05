“Lo nuestro no es un jazz ortodoxo complejo”: la cantante argentina Karen Souza habló sobre su primera vez en Colombia

Karen Souza

Por primera vez en su vida, y luego de plantearse la idea hace cerca de cinco años, la escritora, compositora, productora musical, fashionista, diseñadora de modas y cantante, Karen Souza, visitará a Colombia con su música. Será el próximo 21 de mayo cuando la argentina se presente ante este público en el Royal Center de la capital. En una entrevista con Infobae Colombia, la artista, reconocida por ser una de las voces femeninas más importantes del Jazz y del Bossa Nova en la actualidad, destacó lo emocionante que le parece su llegada a este país y habló de la relevancia de mantener vivo un género clásico que tanto le ha dado a los nuevos géneros.

“Estoy súper feliz. Hace años quería ir a Colombia pero por distintas razones no se dio. Viste que son cosas de ‘timing’, son cosas que pasan cuando tienen que pasar. De Colombia me vienen cuestionando el porqué no he ido, desde hace mucho. Lo que pasa es que es difícil, cuando eres una artista independiente, tener una agenda armada de lo que hay que hacer. Ese es el riesgo de ser artista independiente, todo es a pulmón, a producción propia. Hay veces que el púbico no entiende mucho esas consideraciones, están muy acostumbrados al ‘mainstream’. Pero bueno, aquí estamos. Estoy feliz y ansiosa de que esto suceda. Colombia es un país gigante en cuanto a lo musical, hay muchísima oferta. En la última década se ha convertido en un país muy competitivo en la música”, inició diciendo en la charla que tuvo con este medio de comunicación.

Karen tiene una amplia trayectoria. Ha trabajado de la mano de importantes personalidades de la industria como Joel Mcneely, compositor de canciones para cine y televisión que, de hecho, tiene a su nombre un prestigioso premio Emmy. Souza enmarcó su talento en colaboraciones con productores musicales como Pachá Ibiza, FTV (FashionTV), Paris Dernier, Hotel Costes y Privé. Así mismo, participó en la creación del primer disco de la saga “Jazz and 80s” realizada por su sello Music Brokers. Su voz hace parte de compilados como “Jazz and 70s”, “Jazz and 80s” (Parte II y III) y “Jazz and 90s”.

El Jazz es un género musical que ha sido la base de grandes piezas en la historia, sin embargo, no es el más popular del momento. Su público es reducido, así como la cantidad de artistas dedicados a hacer este tipo de música. Más allá de los casos excepcionales, como el de Michael Bublé, recuerda Karen, se trata de un estilo musical con cantidades inferiores de seguidores en comparación a las que tienen otros tipos de ritmos como el reguetón o el pop. Esto, sin embargo, no le preocupa, pues considera que, con los días, el panorama se va expandiendo.

“Hay un nicho, un público pequeño, pero que va creciendo, para lo que es el género. Lo nuestro no es un jazz ortodoxo complejo, son canciones al alcance, amables de escuchar, entonces eso hace que la gente se acerque a nosotros, aunque sea como una introducción al jazz. Me ha pasado que personas me dicen que entraron a ese mundo por nosotros, entonces somos una especie de link para el público que está curioso por saber qué es el jazz. Me gusta ser es enlace”, destacó.

Y no se detiene allí esta labor, pues ha hecho parte de la resignificación de canciones que, tocadas desde el jazz, han sido conocidas por más personas. Uno de los ejemplos es ‘Creep’, canción de Radiohead a la que ella dedicó un cover. “Hay gente mayor que nunca había escuchado a Radiohead, ilógico eso, ¿no?”, comentó entre risas. “Esa sensación está buena también porque la canción se valora nuevamente, y se hace escuchable para otras personas. Eso habla de buenas canciones, una canción que se deja versionar, funciona”. dijo.

Karen Souza

A su nombre hay cinco trabajos discográficos, ‘Essentials’ (2011); ‘Hotel Souza’ (2012); ‘Essentials II’ (2014); ‘Velvet Vault’ (2018); y su más reciente, ‘Language of Love (2020). Estará en Colombia acompañada de Juan Camilo Anzola, en la Batería; Carlos Rengifo, en el Contrabajo; Holman Álvarez, en el Piano y Wiliam Pérez, en las Guitarras.

Es un alma vieja, dice ella. No le emociona mucho la música de la actualidad, y le cuesta mucho pensar en alguna canción actual que genere recordación a través de los años futuros, tal y como lo ha hecho la música considerada como clásica a lo largo de la historia. Claro, puede disfrutar de la música actual, pero su gusto por ella le dura muy poco.

“Vieja fui siempre, tengo la sensación de que no pertenezco mucho a esta era. Escucho música de los años sesenta, de los años veinte, incluso. Creo que no soy mucho de esta época. Pero hay algo, que es un hecho fáctico, y es que la música de antes era más rica. Sacando todo tipo de prejuicios y opiniones, la música era más rica en cuanto a lo rítmico, a lo melódico. No es una cuestión de melancolía, realmente había más riqueza antes que ahora. En la música de ahora, tanto dinamismo no sucede. Son tiempos distintos, son épocas diferentes, y la música y el arte son un reflejo de la sociedad. La música de ahora me da un amor de verano, que te duran un verano, una canción me puede gustar, pero me dura lo que dura un amor de verano, no me dura lo que me dura The Beatles, por ejemplo”, comentó.

Karen resiste. Sigue haciendo canciones con melodía y armonía. Trata de hacer canciones recordables. Hace sus canciones como se hacían antes, dice. Hay un público que todavía espera aquellos sonidos con ansias, lo que genera emoción en Karen. “Eso existe, y por eso vuelve. Es lindo. Soy una máquina expendedora de melodías. Es lo primero que me viene de la cabeza. Es una cosa mágica escribir canciones, es lo que más me gusta del proceso musical”, reveló.

Las etiquetas no le suenan muy bien. Ser la ‘dama del jazz’, como la han nombrado anteriormente, la llenan de orgullo, pero no es su principal objetivo. “Es más una cuestión de algoritmo que de otra cosa. A mi me gustan todos los géneros, puedo escuchar desde música clásica hasta cumbia. No me pongo etiquetas, de hecho hago más tipos música. Empecé con la electrónica y ahora estoy incursionando en el rap, medio old fashion. Me gusta explorar todos los caminos posibles de la música. Las etiquetas son para describir, pero soy muy amplia en todo sentido. No uso etiquetas conmigo misma ni con los demás. El mundo será un lugar mejor cuando nos des-etiquetemos del todo. Cuando simplemente seamos personas”, concluyó.

El concierto de Karen Souza se realizará, como se comentó previamente, en el Royal Center de Bogotá, el 21 de Mayo. Las entradas están disponibles a través de www.pintiket.com o por el Call Center: 7470611. La acomodación está definida por palcos y habrá un cupo limitado. Los palcos se podrán adquirir grupales o individuales.

Costos:

Palco Oro Primer Piso Individual $450.000

Palco Plata Primer Piso Individual $360.000

Palco Bronce Primer Piso Individual $220.000

Palco Oro Segundo Piso Individual $170.000

Palco Plata Segundo Piso Individual $90.000

Todos los precios incluyen impuestos y cargos por servicio.





Seguir leyendo: