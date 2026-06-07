Colombia

Celebran los hinchas de la selección Colombia: viajar a EE. UU. para disfrutar el mundial de fútbol ahora es más barato, esta es la razón

La cotización favorable del peso colombiano frente al dólar motiva más reservas e incentiva nuevas oportunidades para los viajeros que buscan experiencias internacionales únicas durante el mayor torneo de fútbol, en un contexto de volatilidad política y financiera regional

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Los hinchas disfrutan cada una de las canciones alentando a la Selección Colombia - crédito @FCF/X
Se estima que entre 80.000 y 120.000 colombianos viajarán a Norteamérica para asistir a la Copa del Mundo - crédito @FCF/X

La apreciación del peso colombiano frente al dólar provocó que viajar a Estados Unidos resulte más económico para las personas que planean asistir a la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Los viajeros acceden ahora a menores costos en tiquetes aéreos, alojamiento y alquiler de vehículos, incluso, en ciudades con alta demanda turística.

Con exactitud, viajar a Estados Unidos desde Colombia en junio de 2026 es entre 12% y 12,43% más barato que en 2025. Con la tasa de cambio actual por debajo de $3.600 por dólar, y precios que cayeron en ciudades clave como Nueva York, Miami, Los Ángeles y Orlando, los colombianos pueden aprovechar un contexto excepcional de ahorro, impulsado por la fortaleza de la moneda local frente al billete estadounidense.

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Y es que la tendencia en el mercado cambiario favorece a los viajeros colombianos, debido a que la cotización del dólar ronda entre $3.560 y $3.590, frente a los más de $4.100 registrados hace un año. Dicha diferencia superior a $500 por dólar convierte los principales rubros de viaje en una oportunidad sin precedente, al reducir los gastos en transporte, hospedaje y consumo cotidiano durante la visita.

Los operadores y agencias reportan un aumento sostenido en las reservas hacia Miami, Orlando y Los Ángeles, ya que el contexto cambiario permite ajustar el presupuesto a nuevas oportunidades turísticas y deportivas. Además, aunque factores globales, como los sólidos datos de empleo en Estados Unidos, puedan influir en el dólar de manera eventual, la fortaleza del peso colombiano sostiene precios competitivos en servicios internacionales.

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Las colas de varios aviones de American Airlines se alinean en la plataforma del Aeropuerto de Miami. Se observan equipos de tierra y parte de la terminal
Colombia tiene más de 30 rutas aéreas directas con EE. UU., operando cerca de 700 frecuencias semanales. Estas conexiones directas son operadas por aerolíneas como Avianca, American Airlines, Latam, JetBlue, United, Delta y Copa Airlines - crédito Opy Morales/Archivo

Cuánto cuesta viajar a Estados Unidos en 2026 y análisis de las principales ciudades

El costo específico del viaje varía según el destino, pero el ahorro es notorio en todos los casos.

  • Nueva York: para una estadía de cinco días, incluyendo vuelo, alojamiento y alquiler de auto en Nueva York, se requieren alrededor de $9,43 millones, algo que implica un ahorro directo de $1,34 millones frente a 2025. Además, el 13 de junio se disputará en esa ciudad el partido entre Brasil y Marruecos.
  • Orlando: la cifra es de $5,78 millones, es decir, $821.389 menos que en 2025. Aunque allí no habrá partidos del mundial, las atracciones como los parques temáticos mantienen a la ciudad entre las preferidas; los gastos de entradas no están incluidos en este monto.
  • Los Ángeles: el presupuesto estimado sube a $5,49 millones, con un ahorro de $780.045 sobre la comparación interanual. Durante la semana clave del torneo, se programan dos encuentros deportivos entre el 12 y el 15 de junio en esa ciudad.
  • Miami: el costo de cinco días es de $4,96 millones, es decir, $704.887 menos que en 2025. Allí el partido de Arabia Saudita contra Uruguay tendrá lugar el 15 de junio, aunque el costo adicional de las entradas, mayormente disponibles en reventa, no se incluye en estas cifras.

Factores económicos y proyecciones de la tasa de cambio

Como es sabido, el valor del dólar en Colombia depende de factores globales y locales. La percepción de estabilidad en las cuentas nacionales, junto a la expectativa de tasas de interés estables, sostuvo la apreciación del peso colombiano.

La Copa Mundial de la FIFA dorada y el balón oficial Trionda de 2026, de colores blanco, azul, rojo y verde, se muestran sobre billetes de cien dólares.
El dólar bajó de precio a nivel global en 2026 y se mantendría volátil durante el mundial de fútbol - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la economista principal de DaviBank, Jackeline Piraján, advierte sobre la volatilidad propia del contexto electoral. “Aunque los mercados no reaccionan de manera exclusiva a los resultados en las urnas, sí es habitual observar episodios de mayor volatilidad durante los períodos de transición e incertidumbre política”, dijo. Agregó que “se espera que este nerviosismo temporal se vea reflejado principalmente en los movimientos de la tasa de cambio, el mercado de deuda pública y la bolsa de valores local”.

Otros factores, como un posible deterioro de las finanzas públicas o el aumento en la prima de riesgo, podrían impulsar el dólar al alza. Al mismo tiempo, estrategias de carry trade y eventuales movimientos en las tasas de interés también podrían provocar nuevas fluctuaciones en la moneda.

Recordó la experta que el comportamiento de los mercados en el primer semestre de 2026 estará condicionado por la incertidumbre asociada a los procesos electorales. Su proyección es que el dólar en Colombia cerrará 2026 en $3.821 y 2027 cerraría en $3.924. Advirtió que el desempeño del Banco de la República en materia de tasas y la gestión de las finanzas públicas serán determinantes para la evolución cambiaria y para consolidar un entorno favorable al turismo internacional.

Mencionó que escenarios políticos diversos podrían alterar la tendencia: un resultado electoral favorable fortalecería aún más el peso, mientras que un desenlace inesperado podría elevar la volatilidad y revertir parte de las ganancias conseguidas.

La incertidumbre de las elecciones presidenciales podría llevar el peso colombiano a $4.000 - crédito Bancolombia
La incertidumbre de las elecciones presidenciales podría llevar el peso colombiano a $4.000 - crédito Bancolombia

Incertidumbre y posibles escenarios del dólar

Las estimaciones de Bancolombia para junio sitúan la tasa de cambio en un rango entre $3.500 y $4.000, reflejando el impacto de la “elevada incertidumbre local” sobre los mercados.

La entidad anticipa que “un cambio de gobierno podría ampliar la corrección del peso colombiano, con un rango entre $3.500 y $3.650”.

Según el banco, en caso de que el modelo político actual se mantenga, el dólar podría situarse entre $3.800 y $4.000. Por eso, alertó sobre riesgos al alza, asociados a las finanzas públicas y al aumento de la prima de riesgo, así como sobre riesgos a la baja vinculados a eventuales incrementos en las tasas de interés del Banco de la República (11,25%), lo que podría atraer inversión internacional y fortalecer nuevamente el peso.

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