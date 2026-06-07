Colombia

Emiro Navarro habría sido víctima de hurto en su paso por Cartagena: amigo del influencer contó lo ocurrido

Andrés Aldana que acompañaba al reconocido creador de contenido y exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ contó cómo ocurrieron los hechos y mostró videos del momento

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Andrés Aldana revivió cómo ocurrieron los hechos al rededor de la Torre del Reloj - crédito @aldanashow/IG

La reciente experiencia vivida por Emiro Navarro y Andrés Aldana, conocido en redes sociales como Aldana Show en Cartagena ha puesto en el foco la creciente preocupación por la inseguridad en la ciudad amurallada.

Ambos creadores de contenido, reconocidos en redes sociales, se encontraban disfrutando de una noche con amigos cuando fueron víctimas de un intento de robo en pleno centro histórico, un hecho que quedó registrado en video y generó una ola de reacciones en plataformas digitales.

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El relato del incidente parte de la voz de Aldana, que narró con detalle lo sucedido. Explicó que, tras salir de una discoteca ubicada en el corazón de Cartagena, el grupo se dirigía a la Torre del Reloj con la intención de abordar un servicio de transporte.

En ese trayecto, la presencia de Emiro, conocido por su participación en realities y su actividad en redes, no pasó desapercibida. “Mucha gente empezó a gritar su nombre, demasiado fuerte, para llamar la atención”, relató Aldana, lo que originó una aglomeración de personas alrededor de la comitiva.

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Momento en el que Aldana Show y Emiro Navarro son abordados en Cartagena por delincuentes - crédito @aldanashow/IG

Esa multitud inesperada generó un ambiente de tensión. Aldana describió que, al percatarse de la situación, sintió una alerta inmediata por la seguridad de su amigo. “Yo le dije: ‘Amigo, agárrate el cuello porque te van a atracar’”, recordó.

Apenas terminó de advertirlo, uno de los presentes sujetó con fuerza la muñeca de Navarro, con la aparente intención de quitarle una pulsera de alto valor que llevaba puesta. Este momento fue captado en el video difundido por Aldana en sus redes sociales.

La reacción de Aldana ante el intento de robo fue intentar sacar a Emiro de la muchedumbre. Sin embargo, su intervención no evitó que, en medio del caos, un hombre aprovechara para arrebatarle la cadena que él mismo llevaba colgada.

“Me jalan la cadena y se ve claramente quién fue la persona que la jaló”, detalló el influenciador, haciendo hincapié en la impotencia que sintió al no poder impedir el robo.

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Momento en el que robar a mejor amigo de Emiro Navarro tratando de proteger al influenciador - crédito @aldanashow/IG

El episodio, que no implicó el uso de armas, expuso una modalidad de hurto basada en el aprovechamiento de la confusión y la multitud. “Fue un aprovechamiento de una situación que se salió de control”, afirmó Aldana.

Señaló, además, que el hecho ocurrió a plena vista de todos, en un sector que históricamente se considera seguro tanto para residentes como para turistas.

Aldana Show expresó su decepción y preocupación no solo por la pérdida material, sino por el clima de inseguridad que, según sus palabras, se ha intensificado en el centro histórico de la ciudad. “Me siento cansado de que, en nuestra propia ciudad, tanto nativos como turistas siempre tengan que estar a la defensiva”, manifestó en su testimonio.

Aseguró que situaciones como la vivida afectan negativamente la imagen de Cartagena, una ciudad que, según él, “puede ofrecer muchísimas cosas, pero esto de la inseguridad se está saliendo de control”.

La realidad de la situación sentimental de Emiro Navarro - crédito @emiro_navarro/IG
La realidad de la situación sentimental de Emiro Navarro - crédito @emiro_navarro/IG

A pesar de la magnitud del hecho, ni Emiro Navarro ni Valentina Ferrer, quien lo acompaña en su paso por la ciudad, han hecho declaraciones públicas sobre el incidente.

El testimonio de Aldana incluyó una reflexión sobre el impacto emocional de la inseguridad. “Ya tengo miedo de ir al centro histórico y disfrutar de la belleza de mi ciudad”, confesó, aludiendo al temor que ahora siente al recorrer espacios antes percibidos como seguros.

Además, hizo un llamado a las autoridades locales para que tomen cartas en el asunto y detengan el avance de la delincuencia, subrayando que la situación “está dañando y tachando la imagen de nuestra bella ciudad”.

Emiro se convirtió en el tercer finalista de 'La Casa de los Famosos', con un 2,01 % de los votos, cerrando así su participación a un paso del duelo final - crédito cortesía Canal RCN
Emiro se convirtió en el tercer finalista de 'La Casa de los Famosos', con un 2,01 % de los votos, cerrando así su participación a un paso del duelo final - crédito cortesía Canal RCN

La denuncia pública realizada por Aldana Show se suma a la preocupación generalizada de quienes, como él, consideran que la inseguridad afecta no solo a los habitantes, sino también a los turistas que eligen Cartagena como destino.

El video compartido en redes sociales busca visibilizar la problemática y exigir soluciones concretas a las autoridades, con la esperanza de recuperar la tranquilidad en una de las ciudades más visitadas de Colombia.

¿“Nadie debe salir de su casa pensando: ‘Si voy al centro me van a atracar’”, sentenció Aldana, resumiendo el sentimiento de frustración y urgencia que dejó el hecho.

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