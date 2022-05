Prensa inglesa a los pies de Luis Díaz: “Qué increíble fichaje”

El colombiano fue destacado por la prensa inglesa que lo calificó como el mejor del partido. Foto: Champions League

Luis Díaz destacó en el último partido de la Champions League, entró al inicio de la segunda parte y se convirtió en el héroe del Liverpool que logró sellar su clasificación a la final de la Champions League. El colombiano fue destacado por la competición como el mejor jugador del partido y los elogios no han parado de llegar por parte de diferentes compañeros., exjugadores y periodistas.

El momento por el que está pasando el colombiano con Liverpool es inmejorable, se convirtió en poco tiempo en uno de los titulares regulares para Jürgen Klopp y en varios juegos ha destacado. Ya suma 21 partidos con los Reds en Premier League, FA Cup, Copa de la Liga y la Champions League, ha marcado cinco goles, cuatro asistencias y se coronó campeón de la Carabao Cup. Para Rio Ferdinand, exjugador del Manchester United, el fichaje de ‘El Guajiro’ es el más destacado de toda la temporada.

Todo esto avala el rendimiento que ha tenido Luis Díaz vestido de rojo, ya que le tomó menos de una semana desde su llegada a Inglaterra, poder disputar sus primeros minutos, llegando a realizar una asistencia en su debut. Tres meses después está en lucha por el título de la Premier League, disputará las finales de la FA Cup y de la Champions League.

También puede leer: Luis Díaz igualó una marca que solo tenía James Rodríguez en Champions League

El colombiano entró al segundo tiempo del partido para sustituir a Jota. Foto: REUTERS/Pablo Morano

“Un fichaje que cambió la temporada”

Varios medios y periodistas han destacado a Luis Díaz, quien fue la clave para que Liverpool le diera la vuelta al marcador en La Cerámica. Una decisión clave tomada por Klopp que cambió la cara del partido y como era de esperarse esto no pasó desapercibido en las diferentes calificaciones que hacen algunos medios deportivos en Inglaterra.

This is Anfield le dio una calificación perfecta de 10 / 10 y señaló. “¿qué más se puede decir de esta muchacho?, qué increíble fichaje”. Posteriormente el medio destacó que tras su ingreso, “ofreció mucho, mucho más que Jota de inmediato, anotó el empate y, en general, parecía una amenaza: ha sido un fichaje que cambió la temporada”.

90 Min entregó al colombiano la calificación más alta con un siete sobre diez y lo llaman “Game-changer”, que en español significa como “cambiador de juego” y luego señalan que, “estuvo cerca antes de restaurar la ventaja global con un cabezazo hacia abajo”.

The Telegraph también le dio la calificación más alta del partido al colombiano con un 8 / 10 y señalan que, “Enviado en el descanso para inyectar algo de vida al ataque del Liverpool y no defraudó. Hizo un lío de volea cuando estaba desmarcado, pero estiraba constantemente la defensa y marcó de cabeza”.

CBS Soccer calificó al colombiano en la semifinal de la Champions League con un 8 / 10, destacando que, “fue un excelente día por parte de Díaz. Desde el segundo en que entró, estaba claro que iba a marcar un gol y lo hizo, pero lo más importante es que su presencia permitió que todos en Liverpool encendieran las cosas para desbloquear el juego en la segunda parte”.

Esto le puede interesar: Leyenda del Manchester United elogió a Luis Díaz: fue el mejor fichaje de la temporada

Liverpool Echo también le dio al colombiano la calificación más alta con un nueve sobre diez. “cambió por completo el juego con su habilidad para mantener el balón, su disposición para correr y su amenaza en ataque fue coronada por un buen gol”.

The Daily Express UK calificó a Luis Díaz con un puntaje de nueve y señaló que tuvo una, “visualización excepcional. El que marca la diferencia. El Liverpool no habría ganado esta eliminatoria de no ser por Luis Díaz, que empieza a perfilarse como el fichaje de la temporada. Hizo que las cosas sucedieran y obtuvo su recompensa cuando cabeceó el segundo de la noche del Liverpool”.

SEGUIR LEYENDO: