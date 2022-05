Luis Díaz habló ante la prensa española sobre su hábil juego y recordó sus raíces

“Cada partido para mi es una nueva revancha de siempre salir a buscar por más. Sé lo que cuesta y tengo que aprovechar cada instante cada momento que me da el cuerpo técnico porque para eso estamos, para ayudar al equipo”, Luis Díaz.

Luis Díaz es uno de los protagonistas de la hazaña que están buscando los dirigidos por Jürgen Klopp, hacerse con los títulos de: Copa de la Liga, FA Cup y Premier League, además del tan codiciado título continental de la UEFA Champions League. Una hazaña que cada vez se materializa un poco más, ya que ayer de la mano del guajiro ‘Lucho’, el Liverpool logró asegurar su paso a la final de la Champions.

En un complejo partido que afrontaban contra el Villareal en condición de visitante en el estadio La Cerámica, ‘El verdugo Díaz’, tuvo que aparecer para asegurar el anhelado cupo para disputar la ‘orejona’ el próximo 28 de mayo en el estadio Saint-Denis de Francia.

Por dos goles iba perdiendo el Liverpool ante el submarino amarillo cuando terminó el primer tiempo, pero luego de una charla de Klopp y el ingresó de ‘Luchito’, el partido terminó 3 a 2, ganando los ‘reds’ con una de las anotaciones realizadas por parte del ´Verdugo Díaz’.

El juego del guajiro impresionó, tanto que fue escogido como el mejor jugador de la cancha, pese a que solo jugó los últimos 45 minutos. La prensa española rodeó a Luchito y le preguntó por su ‘desparpajo’ y habilidad al jugar a lo que respondió con una sonrisa el nacido en Barrancas.

“Creo que son de mis raíces, en donde siempre me críe a jugar al fútbol en mi pueblo. en mi tierra natal. Son mis características, siempre lo he tenido y he inculcado varias cosas que me han ayudado para el que tengo hoy en día, así que nada, seguir trabajando para seguir consiguiendo muchísimas más cosas”, menciono Luis Díaz.

Luego de esto los reporteros ibéricos señalaron que el guajiro se atrevía a todo y con la misma sonrisa señaló ‘Luchito’: “Si es el juego que me caracteriza, cada partido para mi es una nueva revancha de siempre salir a buscar por más. Sé lo que cuesta y tengo que aprovechar cada instante cada momento que me da el cuerpo técnico porque para eso estamos, para ayudar al equipo”.

La prensa también resaltó la situación del nacido en Barrancas, la familiaridad que tiene con el plantel inglés y el gran aprecio que le tiene Jürgen Klopp, quien había mencionado que el guajiro pese a la barrera del idioma se había adaptado de maravilla en el Liverpool.

“El cuerpo técnico, así como el míster … además de mis compañeros también han sido muy importantes para acoplarme lo más rápido que ha sido. Yo estoy muy feliz, muy contento, seguir trabajando así de esa manera con los pies en la tierra”, mencionó el ´Verdugo Díaz’.

También resaltó la importancia del descanso para luchar por las cuatro competiciones que están afrontando y de las cuales tienen posibilidad de ganar el título. Díaz también aprovechó para enviar un mensaje a la selección.

“Creo que la responsabilidad viene siendo de todos los que somos seleccionados, pero al igual creo que estando aquí hoy en día (jugando en Liverpool) puedo sentirme al mando, de que puedo liderar una selección de mi país. Con juego, ganas, querer ir a un mundial para mí va a ser un reto nuevo, sé que vamos a conseguirlo y vamos a trabajar para eso que tanto queremos” dijo Luchito Díaz.

