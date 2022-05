Esto es lo que se sabe del posible fichaje de James Rodríguez con el West Ham United

El colombiano quiere regresar a jugar al viejo continente. Podría regresar a la Premier League. Foto: Al Rayyan

James Rodríguez se ha convertido en uno de los grandes protagonistas en el mercado de pases de verano de los últimos años. Ahora, todo parece indicar que quiere dejar el fútbol de Catar y tendría como objetivo regresar a Europa. En Inglaterra se habla del interés del West Han United, equipo que ha sido protagonista en esta temporada y se encuentra actualmente en puesto de Conference League.

La actual temporada del colombiano se ha visto enmarcada por las diferentes lesiones que no le han permitido consolidarse en el equipo catarí. A esto también se sumó que durante algunos meses fue duda de ser parte de la Selección Colombia y hasta se dijo que su relación con Rueda no era la mejor, sin embargo, fue convocado para varios encuentros al final del 2021 e inicios del 2022, pero no pudo evitar la eliminación de la Tricolor en las Eliminatorias.

Sus últimas publicaciones en redes sociales, han generado incertidumbre entre sus fanáticos. En una foto se le ve muy elegante y publicó junto a esta la palabra “soon” que quiere decir en español pronto. Luego mostró como fue su cambio de look, ahora con el color de su cabello rosado; lo curioso de esta última imagen es que en la descripción que realizó está en inglés: “I changed something can you guess”, que quiere decir: “Cambié algo, puedes adivinar?.

Publicación de James Rodríguez

James Rodríguez le habría dicho a su agente, Jorge Mendes, que su intención es regresar a la máxima competición, en este caso podría ser a la Premier League, aunque estaría revisando en detalles varias opciones para el volante de cara a la apertura del siguiente mercado de pases. En una transmisión en su canal de Twitch, el jugador colombiano señaló, “¿Hasta cuándo en Qatar? No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”.

En Inglaterra no se ha dicho mucho con respecto a la posibilidad de que se pueda dar la llegada de James Rodríguez, sin embargo, hay una situación que podría ubicar al colombiano en el West Ham y es la salida de Manuel Lanzini, jugador que podría dejar el club en el siguiente mercado de pases. De acuerdo con el periodista colombiano, Diego Rueda, Mendes ya habría ofrecido al ‘10′ de la Selección Colombia al club inglés.

El periodista italiano, Fabrizio Romano, quien es experto en fichajes en Europa, aseguró que, “James Rodríguez quiere dejar Al Rayyan en los próximos meses. El plan es volver al fútbol europeo lo antes posible”, y citó al periodista Pipe Sierra al señalar que, " su agente abrirá conversaciones con los clubes en las próximas semanas”.

En entrevista con Futbolred, el periodista Luis Fernando Restrepo, quien suele cubrir de manera seguida la Premier League, aseguró que algunas “fuentes serias” no nombran al colombiano como una posible opción en caso de que salga Lanzini, esto debido al ”juego muy rápido de los de Moyes en el medio campo”. Sin embargo, señala que, “esperemos a ver si es o no otra estrategia de Jorge Mendes para poner a sonar en la prensa a sus representados”.

El medio Antena 2 señala que una de las primeras condiciones que tendría West Ham en caso de fichar a James Rodríguez sería la de reducir su salario, ya que no es un club cuente con salarios fuera de lo común, por lo que el colombiano tendría que acoplarse a este requerimiento. También deberá fortalecer sus capacidades físicas, ya que la Premier League es uno de los torneos más competitivos y que llega a tener hasta cuatro competiciones al mismo tiempo.

