James Rodríguez podría regresar a la Premier League y este sería su nuevo equipo

Salvador. Junio 23 de 2019. En el estadio Fonte Nova, la Selección Colombia venció 1-0 a la selección de Paraguay por la tercera fecha del Grupo B de la Copa América Brasil 2019. En la foto: James Rodríguez. (Colprensa - Diego Pineda)

Los últimos meses no han sido buenos para el exjugador del Real Madrid. Las lesiones lo han dejado al margen de varios partidos y su rendimiento se ha mantenido por lo bajo. La última vez que participó de algún partido fue en marzo de este año, vistiendo los colores de la selección Colombia y enfrentando a Al-Wakrah, por la Copa del Emir. Desde entonces, James Rodríguez no ha vuelto a pisar el campo de juego.

El colombiano ha manifestado ya su deseo de abandonar la liga catarí. No toma decisiones apresuradas, pero deja abiertas muchas opciones. En el último tiempo, si bien la suerte no ha estado de su lado y ha tomado los caminos equivocados, el futbolista ha demostrado que no se deja guiar por la presión o sus propios afanes. Ha quedado claro que siempre persigue sus intereses. El más concreto en estos momentos es abandonar las filas de Al-Rayyan y volver a Europa para recuperar su nivel.

Al parecer, las directivas del equipo catarí sostuvieron una conversación con el jugador y su representante en la que se dejaron en claro varias cosas, entre ellas, el deseo que tiene James de salir, lo cual terminaría incumpliendo el contrato inicial que se firmó entre ambas partes, en donde el jugador se comprometía a vestir la camiseta de Al-Rayyan por tres años. Hoy, el valor de James Rodríguez, por si se concretara algo en el mercado de pases próximo, está cercano a los 16 millones de euros, pero si un equipo se lo quisiera llevar, tendría que pagar la clausula de salida y allí se sumaría otra cantidad importante de dinero.

Según una información entregada por la prensa europea, el representante de James ya habría encontrado un equipo para el colombiano en la Premier League, lo cual significaría el retorno de James a una liga que ya conoce y en la que podría competir de nuevo al máximo nivel. Todo parece indicar que el club por el que podría fichar es el West Ham United, que hoy atraviesa un buen momento en materia económica.

Al colombiano no le fue nada mal en su primera experiencia en el fútbol inglés. Los tropiezos comenzaron a aparecer cuando sus lesiones no le permitieron participar activamente y después tuvo que lidiar con un entrenador que no lo determinaba, después de la salida de Ancelotti del Everton. Su decisión de ir al fútbol catarí tuvo que ver más con una iniciativa del jugador por probar otro fútbol, otra cultura, y hacerse con un buen número de billetes para disfrutar a su antojo.

Hoy, su salida parece inminente y más allá de que han sido varios los equipos con los que se le ha relacionado, tanto en Europa como en Estados Unidos, lo cierto es que apenas uno ha preguntado por sus servicios de manera oficial, el West Ham. Sin embargo, la operación seguiría su curso si el jugador y su representante están dispuestos a bajar el actual salario que recibe el colombiano, pues para los ingleses sería bastante elevado, teniendo en cuenta las condiciones actuales en las que se encuentra el fútbol de James y las aspiraciones reales que tiene el club.

El equipo dirigido por David Moyes disfruta de un buen presente. Se encuentran séptimos en la tabla de posiciones de la Premier League, con 52 puntos, a tan solo 3 de conseguir el acceso a competición europea. Su rival directo en estos momentos es el Manchester United, que si bien ha mejorado su juego, todavía es un equipo en reestructuración. En sus últimos cinco juegos, West Ham ha conseguido una victoria y un empate. Han anotado 52 goles en lo que va de la temporada en liga y pese a que han caído en tres de los juegos más recientes, son siempre considerados como un equipo difícil y combativo.

La llegada de James podría venirle bien al club, que se encuentra, además, peleando por su pase a la final de la UEFA Europa League. El colombiano podría adaptarse bien, reemplazando al argentino Manuel Lanzini, quien tendría todo arreglado para su salida del equipo inglés. El temor del West Ham es que James cobre un salario alto y continúe inmerso en su racha de lesiones. El equipo entiende que aunque tiene calidad de sobra, es un jugador de 30 años que parece estar viendo el declive de su carrera.

El asunto está en la forma como se den las negociaciones, si es que empiezan de manera oficial. James Rodríguez necesita hoy, más que la comodidad económica, el respaldo de un equipo que le permita reencontrarse con su fútbol. Solo resta esperar que las cosas se den. La idea es que hayan más certezas que dudas, pero en el mundo James, al menos en los últimos años, todo ha sido sumamente nebuloso. Ojalá la decisión esté encaminada hacia el punto correcto y le permita despertar al jugador el interés por la alta competencia y la ansiedad de conseguir títulos.

