James Rodríguez insiste en que se quiere ir del Al-Rayyan: ¿Qué opciones tiene?

James Rodríguez llegó al Al-Rayyan en septiembre de 2021. Foto: Al-Rayyan

El futuro de James Rodríguez cada vez luce más lejos del Al-Rayyan, en Catar. Uno de los objetivos del volante colombiano para llegar al conjunto oriental era sumar minutos en caso de que la selección Colombia clasificara a la Copa del Mundo, que se dispará en dicha nación entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022. Sin embargo, tras confirmarse la eliminación de la ‘tricolor’, parece que los planes cambiaron.

El volante colombiano no ha tenido minutos desde el 5 de marzo, en el derrota por penales (8-7) contra Al-Wakrah por los cuartos de final de la Copa Amir: ese día el oriundo de Cúcuta jugó 86 minutos. A partir de entonces, este se ha perdido otros siete compromisos: dos por la Liga de Catar y cinco por la Champions League de Asia.

Por el contrario, James sí actuó en los últimos dos partidos de eliminatorias del combinado ‘cafetero’ contra Bolivia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla (24 de marzo), y ante Venezuela, en condición de visitante (29 de marzo). Sin embargo, cuando parecía que el colombiano no había tenido problemas físicos durante dichos encuentros, Al-Rayyan no ha podido contar con él.

Pese a que la semana pasada el equipo catarí subió unas fotografías en las que se observaba a Rodríguez entrenando, recientemente dio a conocer un nuevo parte médico en el informó que este presenta una lesión “en el músculo anterior de la pierna izquierda (desgarro de primer grado)”. Por tal motivo, el club indicó que la incapacidad estimada será de unas 3 semanas.

¿En busca de un nuevo destino?

El fantasma de las lesiones ha representado una problemática para James durante los años recientes, y en Catar no ha sido la excepción. Allí solo ha podido disputar 19 encuentros, que no representan el 50 % de los compromisos disputados por la institución en esta temporada. Y, ante la suma de críticas por parte de la prensa local, su destino podría cambiar en el mercado de verano.

Esta versión fue confirmada por el periodista de Win Sports, Felipe Sierra, quien aseguró que el meidocampista ‘cafetero’ dejó en claro su intención de buscar un nuevo equipo y para ello recurrió a su representante Jorge Mendes. “James Rodríguez (30) ya no jugará en el #AlRayyan. El colombiano ya comunicó su deseo de irse y Jorge Mendes trabaja en ello”, indicó este martes en su cuenta de Twitter.

Además, el comunicador señaló que el deseo de Rodríguez es “volver a Europa, con una reducción de salario. Arabia Saudita y Turquía han preguntado sobre la situación”. En ocasiones anteriores tanto el Galatasaray y Fenerbahce, dos de las escuadras más grandes del fútbol turco, habrían preguntado por él, según los medios de dicho país.

Captura de pantalla

Recordemos que James firmó contrato con el Al-Rayyan hasta junio de 2024 proveniente del Everton, donde no tuvo muchos minutos tras la llegada del español Rafa Benítez. Sin embargo, otro problema para los ‘Toffees’, y que aceleraron la salida del colombiano, habría sido su alto salario, según explicaron en su momento los rotativos ingleses.

“Hasta cuándo en Catar. No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”, dijo James en febrero pasado durante una transmisión en su canal de Twitch.

En medio de las dudas sobre su futuro, al ‘10’ de la ‘tricolor’ se lo vio compartiendo con el empresario de Arabia Saudita, Meshal Alsefai, el cual publicó una fotografía en su cuenta de Twitter. “Fue un honor y un placer vernos hoy, mis mejores deseos hasta que nos volvamos a ver”, escribió en el post.

En los últimos días el Al-Rayyan está concentrado en territorio árabe, donde disputará su próximo partido de la Champions League asiática ante el Al-Hilal, del también colombiano Gustavo Cuéllar.

Captura de pantalla

SEGUIR LEYENDO: