James Rodríguez de nuevo cambió de look y retó a sus haters para que le hicieran memes

A través de su cuenta de Instagram James Rodríguez mostró su nuevo look. Foto: Tomada del Instagram del deportista @jamesrodriguez10

James Rodríguez sorprendió a sus seguidores con un nuevo color de cabello a través de sus redes sociales en las que subió una fotografía en la que además retó a sus haters para que le hicieran memes.

El jugador ha estado muy activo con sus publicaciones desde el fin de semana que estuvo de visita en el país con motivo del matrimonio de su hermana Juana Valentina Restrepo y a donde asistió con un traje bastante elegante, pero para nada parco.

Esta es la segunda ocasión en la que el crack colombiano, que ahora juega en el Al-Rayyan de Catar, se tintura el pelo. La primera vez lo hizo con color azul.

De acuerdo con sus palabras, él siempre había querido pintarse el pelo y ese gusto comenzó a dárselo hace un par de años cuando apareció completamente rubio. Sin embargo, quería un cambio más drástico y su estilista le propuso otro cambio de color, así que llegaron a un acuerdo y decidieron que el azul era el elegido para uno de los jugadores más seguidos en redes a nivel mundial.

Posteriormente, y tras una charla con sus seguidores en Twich a finales del año pasado, el jugador les advirtió a todos que, antes de volver a jugar con Al Rayyan, volvería a pasar por las manos de su estilista para nuevamente teñirse el cabello y así fue, solo que de un tono azul más oscuro que se le pudo observar en uno de los entrenamientos con el equipo árabe.

En sus redes sociales reto a sus haters para que le hicieran memes con su nuevo color de cabello. Foto: Tomada del Instagram del deportista @jamesrodriguez10

Durante el fin de semana el jugador más destacado de la historia reciente de la Selección Colombia estuvo en el país con motivo del matrimonio de su hermana con el empresario Víctor Forero Moller.

A través de sus historias de Instagram, el ex jugador del Real Madrid, publicó una foto en la que aparece abrazado junto a su hermana y donde le expresa todo su cariño y buenos deseos por esta nueva etapa de su vida.

“Que seas muy feliz. Te amo @juanavalentina”, expresó el futbolista.

Asimismo, Juana Valentina reposteo en su cuenta oficial de Instagram la fotografía en la que aparece con el futbolista con la frase: “Te amamos!!!! Gracias por estar con nosotros aquí con nosotros”.





Podría regresar a la Premier League

Los últimos meses no han sido buenos para el exjugador del Real Madrid. Las lesiones lo han dejado al margen de varios partidos y su rendimiento se ha mantenido por lo bajo. La última vez que participó de algún partido fue en marzo de este año, vistiendo los colores de la selección Colombia y enfrentando a Al-Wakrah, por la Copa del Emir. Desde entonces, James Rodríguez no ha vuelto a pisar el campo de juego.

El colombiano ha manifestado ya su deseo de abandonar la liga catarí. No toma decisiones apresuradas, pero deja abiertas muchas opciones. En el último tiempo, si bien la suerte no ha estado de su lado y ha tomado los caminos equivocados, el futbolista ha demostrado que no se deja guiar por la presión o sus propios afanes. Ha quedado claro que siempre persigue sus intereses. El más concreto en estos momentos es abandonar las filas de Al-Rayyan y volver a Europa para recuperar su nivel.

Al parecer, las directivas del equipo catarí sostuvieron una conversación con el jugador y su representante en la que se dejaron en claro varias cosas, entre ellas, el deseo que tiene James de salir, lo cual terminaría incumpliendo el contrato inicial que se firmó entre ambas partes, en donde el jugador se comprometía a vestir la camiseta de Al-Rayyan por tres años. Hoy, el valor de James Rodríguez, por si se concretara algo en el mercado de pases próximo, está cercano a los 16 millones de euros, pero si un equipo se lo quisiera llevar, tendría que pagar la clausula de salida y allí se sumaría otra cantidad importante de dinero.

Según una información entregada por la prensa europea, el representante de James ya habría encontrado un equipo para el colombiano en la Premier League, lo cual significaría el retorno de James a una liga que ya conoce y en la que podría competir de nuevo al máximo nivel. Todo parece indicar que el club por el que podría fichar es el West Ham United, que hoy atraviesa un buen momento en materia económica.

Al colombiano no le fue nada mal en su primera experiencia en el fútbol inglés. Los tropiezos comenzaron a aparecer cuando sus lesiones no le permitieron participar activamente y después tuvo que lidiar con un entrenador que no lo determinaba, después de la salida de Ancelotti del Everton. Su decisión de ir al fútbol catarí tuvo que ver más con una iniciativa del jugador por probar otro fútbol, otra cultura, y hacerse con un buen número de billetes para disfrutar a su antojo.





