“¿Por qué no aplauden al equipo?”: Julio Comesaña lanzó críticas contra los hinchas del Medellín

Julio Comesaña arribó a Independiente Medellín en septiembre del 2021. Foto: EFE

El clásico paisa entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, válido por la jornada 18 de la Liga BetPlay 2022-I, terminó en tablas. Pese a que los ‘verdolagas’ afrontaron dos expulsiones en el segundo tiempo, la de Giovanni Moreno y Dorlan Pabón, el ‘poderoso’ no pudo vulnerar su férrea defensa para llevarse los tres puntos.

Además de las dos tarjetas rojas, el partido fue llamativo porque se disputó en el estadio Polideportivo Sur de Envigado. Valga recordar que este sábado, casi que en simultáneo, se llevó a cabo el concierto de Maluma en el Atanasio Girardot, en Medellín. El famoso reggaetonero colombiano se presentó en el máximo escenario deportivo de los antioqueños luego de once años.

Sin embargo, volviendo al plano futbolístico, algunos hinchas del Medellín, que auspiciaba como local, no quedaron contentos con la actuación del equipo. Las principales críticas estaban enfocadas en la incapacidad de conseguir un triunfo sabiendo que su clásico rival apenas tenía nueve jugadores en cancha. Y, de esta forma, el DIM acumuló once duelos sin poder vencer a Nacional.

En rueda de prensa, el técnico del Medellín, Julio Comesaña, destacó el orden defensivo de los ‘verdolagas’ para mantener su arco en cero: “El ser humano, cuando se ve en desventaja, si no le das una opción, lucha hasta morir. Nacional hizo eso, se encerró, tratamos de no darle salida pero no lo invitamos a que circule con tranquilidad. Sin ir lejos, tuvimos cinco partidos jugando con diez hombres y perdimos uno solo. Hoy con nueve ellos lucharon hasta el final”.

Sin embargo, el entrenador uruguayo no escondió su molestia con algunos sectores de la fanaticada que, según él, no reconocieron el trabajo del plantel

“La prioridad grande desde que vine era clasificar a Medellín a las finales, ahora ya clasificados nos alegra estar listos en las finales, pero también nuestro corazón nos dice que no queremos perder. Entendemos a la gente en su sentimiento, pero no nos gusta esto a nosotros, llegar a un camerino y que parte de la hinchada nos despida allí desesperados cuando hace cuatro torneos que no entran. ¿Por qué no aplauden al equipo?”.

“De los últimos 14 partidos perdimos uno, ¿se olvidan de eso también? La gente se le va esto después y empieza a entender, pero el hincha quiere empujar y si pudieran, la meten adentro del arco ellos. Pero porque es Nacional, capaz contra otro equipo no pasa”, precisó Comesaña, quien asumió el cargo desde septiembre del 2021.

Independiente Medellín suma 31 puntos en la Liga BetPlay 2022-I, mientras que Nacional, 35. Foto: Dimayor

La victoria dejó casi lista la clasificación del Medellín a los cuadrangulares semifinales, aunque todavía no está garantizada matemáticamente. Con 31 puntos, el ‘poderoso’ es cuarto a la espera de que Junior de Barranquilla juegue su respectivo encuentro de la fecha. En caso de que el ‘tiburón’ consiga un triunfo, los dirigidos por Comesaña descenderán a la quinta casilla.

Pese a las irregularidades jugando como visitante, Medellín se mantiene invicto de local en liga con un balance de siete victorias y dos empates. De hecho, de las 31 unidades que suma en el campeonato, 23 las consiguió bajo esta condición (74,19 %).

Su próximo compromiso será por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, en la que enfrentará al equipo 9 de Octubre como visitante. Actualmente el DIM es tercero del grupo E con cuatro puntos. “La prioridad sigue siendo la Liga, ahora tenemos Sudamericana y no podemos ir a Ecuador diciendo que no nos interesa. Y el que no puede jugar todo el partido, estará menos tiempo para evitar lesionados”, concluyó Comesaña.

