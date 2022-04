Mujer falleció en Antioquia durante sesión de masajes en spa

Foto de archivo Colprensa. CTI de la Fiscalía

Preocupados se encuentran los habitantes de Bello, Antioquia, luego de que una mujer ingresara a un apartamento en el que, aparentemente, operaba un improvisado spa y salió muerta. Las autoridades confirmaron que tuvieron que ir hasta el barrio Cabañitas, para recoger el cuerpo de una mujer de 29 años que se encontraba en uno de los apartamentos del conjunto residencial La Camila.

Conocieron que la mujer no vivía en el lugar, sino que estaba asistindo a una sesión de masajes en un centro de spa llamado ‘Ambital Spa’, según reveló el diario regional El Colombiano, que funcionaba en una de las viviendas. Fue identificada como Jenny Stephania Henao y se conoció que ejercía cono abogada.

En el informe preliminar, las autoridades señalaron que el cuerpo de Henao “no presentaba signos de violencia”, razón por la que la causa de la muerte todavía está por establecer. Los hechos sucedieron en horas de la tarde del jueves, desde donde se hizo un llamado de emergencia que atendieron la Policía y los Bomberos.

El medio regional conoció el relato de los testigos, quienes señalaron que al lugar llegaron los familiares de la abogada, una mujer en especial estaba muy afectada por ver el estado en el que Jenny salía del lugar. “Por favor, no la metan en esa bolsa que se me va ahogar ... ¿Cierto que ella está viva? Dígame que está viva”, expresaba entre el llanto esa persona según las personas que estuvieron en el lugar.

Karen Alejandra Arango Guerra es una de las cosmetólogas que trabaja en el lugar y detalló a las autoridades en las investigaciones preliminares que, en medio del masaje, Henao empezó a convulsionar y a vomitar. La trabajadora del spa señaló que en el lugar intentaron brindarle los primeros auxilios y ayudarla en el momento, pero que sus esfuerzos fueron inútiles antes de que llegaran las autoridades.

El cuerpo de Henao fue trasladado a Medicina Legal, entidad que será la encargada de realizar las pesquisas necesarias para determinar la causa de la muerte de la mujer y, si es el caso, la responsabilidad de los trabajadores del spa.

El centro de belleza operaba clandestinamente

Aunque ‘Ambital Spa’, según los trabajadores, es un negocio en el que se atienden a varias mujeres, opera en un apartamento que supuestamente es solo para vivienda. Los habitantes del mismo edificio señalaron a medios locales que, aunque constantemente veían entrar y salir a diferentes mujeres del lugar, nunca evidenciaron que allí funcionara algún centro de belleza.

Esta información llamó la atención de las autoridades locales. La Secretaría de Salud del municipio detalló que no tienen ningún spa registrado bajo ese nombre y, mucho menos, que opere en esa dirección, pero como todavía no hay una denuncia están a la espera de que avance la investigación.

En diálogo con Blu Radio, Julián Pineda, secretario de Salud de Bello, reveló que para el caso de ‘Ambital Spa’ “no se evidencia un registro o una solicitud de visita para hacer seguimiento a este local, lo que significa que presuntamente es un establecimiento no registrado”, puesto que no se puede evidenciar que en el lugar se hayan hecho los controles regulares de saneamiento, infraestructura, documentación, gestión de residuos, etc., que estos negocios requieren por parte de las autoridades.

Ahora, las puertas del apartamento están selladas con una cinta amarilla, mientras avanza la investigación por la muerte de Jenny Stephania Henao y, en sus redes sociales, el local anunció que no estarían brindando servicios hasta nuevo aviso. Lo cierto es que las autoridades también prestarán atención a la supuesta clandestinidad bajo la que funcionaba este centro de belleza.

