Buscan a joven del que se desconoce desde hace siete días en Soacha, habría sido víctima de robo

Richard Bustos, joven desaparecido en Soacha

Aumenta la preocupación en el municipio de Soacha, Cundinamarca, por la desaparición de un joven desde hace más de cinco días. Las autoridades han desplegado un equipo de búsqueda para poder dar con el paradero de esta persona. Sus familiares y amigos han tratado de buscar cerca al lugar, pues desde el domingo pasado no hay un reporte sobre el hombre.

Se trata de Richard Arturo Bustos Morales, un joven de 25 años de edad, proveniente del municipio de Anzoátegui, Tolima. Según sus familiares, el hombre laboraba en una farmacia de Soacha y el día de su desaparición iba hacia su trabajo. Según las cámaras de seguridad, Bustos salió en horas de la mañana de su unidad, portaba una camisa de color vino tinto, un pantalón negro y unas zapatillas azules, además de llegar consigo un morral negro, siendo estos, datos principales para la labor de búsqueda.

Conforme con la recopilación de información e imágenes captadas en las cámaras de seguridad, Richard Bustos presuntamente habría sido víctima de un robo en inmediaciones de su casa, sin embargo, no hay pistas, ni rastros hasta el momento. En el primer video se le ve salir por la portería en la unidad y en el segundo, aún no publicado, cuatro personas lo habrían abordado en un potrero de la zona, entre los presuntos malhechores estaría involucrada una mujer. Los supuestos ladrones se habrían llevado el morral del hombre, pero no hay datos sobre lo que le sucedió específicamente a él.

El potrero en donde habría sido interceptado Bustos, lo usan eventualmente los ciudadanos para agilizar su camino. Pulzo pudo constatar que, el posible hurto se registró en el sector denominado puente ‘El Hechizo’, en esta zona únicamente hay campo y a su alrededor cruza un canal de aguas que desemboca en el rio Soacha, empero, por las condiciones en que se encuentra el lugar hay poca concurrencia, a menos que sean horarios de traslado a los puntos de trabajo de la comunidad.

Según El Espectador, Jania Bustos, hermana del joven desaparecido, indicó que la Fiscalía ya tomó las riendas de la investigación y se encuentra recopilando datos. Además, el cuerpo de la Sijín de la Policía busca más cámaras de seguridad de la zona, que permitan determinar la secuencia completa del traslado de Richard Bustos a su trabajo.

La hermana de este hombre, le indicó a El Espectador que desde hace 10 años Richard llegó junto a su familia a la capital de la república, desde su natal Anzoátegui. Bustos tiene tres hijos, por los cuales velaba y sostenía gracias a su trabajo en el barrio Ciudad Verde del mencionado municipio. Según sus familiares, también vivió en la localidad de Bosa hace un tiempo, no obstante, su traslado a la vecina jurisdicción se dio por condiciones laborales que se le presentaron.

Su familia entregó datos puntales para que las personas que vean a Richard Bustos, puedan comunicarse inmediatamente con las autoridades e informar la situación. El joven mide aproximadamente 1.60 m, tiene tatuajes en un brazo y su pecho, además es de tez trigueña. Fue visto por última vez en la vía que conduce del sector Hogares a Ciudad Verde en Soacha con las prendas mencionadas anteriormente.

Otro caso

El pasado 27 de abril, encontraron en Soacha a una joven que había sido reportada como desaparecida en Bogotá, según la información suministrada, la mujer identificada como Allison Guerrero, había departido con algunos amigos en la noche del 24 de abril y desde ese día no hubo datos de su paradero. Fue hallada en el vecino municipio con la roba sucia, sin sus pertenencias y con rastros de escopolamina.

