“Todos a defender la democracia”: Iván Duque vuelve a arremeter contra Gustavo Petro

El presidente de Colombia, quien ha sido denunciado por congresistas de la oposición por presunta participación indebida en política, enfiló sus ataques en contra del líder de la oposición . EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Este jueves 28 de abril el presidente de Colombia, Iván Duque, arremetió nuevamente contra el líder de oposición y candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, a quien no nombró directamente, pero si aludió a algunas de sus propuestas, las cuales ha criticado abiertamente, en medio de la campaña presidencial.

El primer mandatario volvió a lanzar pullas contra el senador de izquierda, quien actualmente encabeza las encuestas de intención de voto, durante el encuentro de Afiliados 2022 de la Cámara de Comercio de Medellín, en el que se refirió al libro de Moisés Naím ‘La revancha de los poderosos’, en el que define a los autócratas de las ‘Tres P’, “los de la posverdad, los del populismo y los de la polarización”.

“Los autócratas en el mundo son los que pasan por encima de todo ello, son los que creen que es su voluntad, su megalomanía, su temperamento, su estado de ánimo, sus prejuicios, sus creencias las que le dictan a una sociedad cuál es su devenir. Y esa es la gran diferencia entre una democracia y una autocracia”, indicó el mandatario durante el evento con empresarios antioqueños.

En ese sentido, indicó que en la democracia existen algunos que gobiernan con las “normas, las leyes y pueden promover su modificación mediante el debate sano y vibrante de las instituciones”, sin embargo, hay otros que lo hacen “destruyendo y carcomiendo todo lo que se ha edificado con esfuerzo por parte de la sociedad”.

De igual manera, se refirió al término de la posverdad que aborda Naím en el texto que ha citado durante los últimos meses, de la que se refirió como enemiga de la democracia y de las empresas, señalando que habían personas que “buscan ahora además con la velocidad de la manipulación algorítmica en las redes, cuestionar sectores, y empiezan a enemistar sectores con la sociedad”.

“Abogan porque se destruyan los sistemas de aseguramiento privado a la salud; porque se acaben las instituciones financieras privadas; para que sea el Estado el que decida en qué se invierten los recursos del ahorro para la vejez de los ciudadanos; porque el sector de hidrocarburos se acabe; por la destrucción de la minería; por la destrucción de la ganadería, de la palmicultura, de la caña de azúcar y van sembrándole a la sociedad, a partir de mentiras repetidas múltiples veces”, indicó el primer mandatario durante el evento.

En ese sentido, hizo un llamado a “defender la institucionalidad privada” para enfrentar la posverdad y el populismo, y de aquellos de los que aseguró “solo quieren sembrar el caos”, haciendo referencia al estallido social que cumple un año y afirmó, “qué curioso que hubieran tratado de aniquilar la capacidad productiva del país en un año que se vislumbraba como el año de mayor crecimiento económico”.

“Los trabajadores de nuestro país merecen que todos los empresarios y que todos los actores aquí reunidos, no seamos observadores de los procesos democráticos, sino que defendamos con ahínco a cada trabajador bajo esa premisa, sin libertades no hay democracia, sin democracia no hay empresa, sin empresa no hay progreso, así que todos a defender la democracia”, concluyó el exmandatario durante el evento, a pesar de los llamados que han hecho los sectores de oposición para que no se involucre en las discusiones políticas.

SEGUIR LEYENDO: