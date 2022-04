El contundente mensaje de Egan Bernal sobre las elecciones en Colombia: “No necesitamos más división”

Egan Bernal habló sobre la coyuntura política que atraviesa Colombia. Foto: Instagram @eganbernal

La recuperación de Egan Bernal avanza más rápido de lo esperado. Luego de tres meses de su grave accidente en carreteras de Cundinamarca, el ciclista colombiano anunció a través de sus redes sociales que viajará a Europa este jueves para continuar con su rehabilitación de la mano de los especialistas del equipo INEOS Grenadiers.

Sin embargo, en medio de este anuncio, Egan también se pronunció sobre las elecciones en Colombia y la angustia que le genera dejar el país en momento tan “trascendental”. Además, el campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021 tiró una pulla respecto a la condición que debe tener quien sea elegido como nuevo presidente para el periodo 2022- 2026.

“Me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente. Se tenía que decir y se dijo”, sentenció el atleta colombiano en su cuenta de Twitter.

Captura de pantalla

No se pierda: Egan Bernal podría volver a competir a finales de mayo, aseguró su médico

No es la primera vez que Bernal habla sobre política durante esta época electoral. Unos días después de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, el zipaquireño entregó una opinión respecto a cada uno de los sectores en disputa: “Yo, a este punto, podría ser un poco ambidiestro, pues veo ideas buenas en las dos partes (la izquierda y la derecha)”.

“Al centro le hace falta un poco de fuerza en mi opinión, aunque tenga buenas intenciones”, manifestó, y, además, dejó en claro cuál es el verdadero debate: “Pero... la pregunta que no tiene respuesta es, ¿realmente se puede cumplir todo lo que prometen?”.

Captura de pantalla

En anteriores ocasiones, Bernal subió la fotografía de su certificado electoral, e incluso recibió críticas por parte de algunos usuarios tras mostrarse activo en torno a los debates de los candidatos: “Es chistoso ver cómo algunas personas intentan que me aleje de la política y no dé mi opinión por ser deportista. Y eso que no tomo gran partido por alguno..., ¿se imaginan dijera todo lo que opino?”.

Captura de pantalla

El campeón colombiano ha estado vinculado en los últimos tiempos con diversos proyectos sociales. Por ejemplo, este hizo una donación a la fundación del también ciclista Esteban Chaves para ayudar a operar a 35 niños con problemas ortopédicos. De igual modo, llevó a cabo una iniciativa de la mano de la fundación Mezuena para crear la Copa Internacional de MTB ‘Egan Bernal’, la primera competencia de ciclomontañismo del país.

En medio de tales soportes, el corredor colombiano lanzó en días recientes un nuevo proyecto denominado ‘Egan Bernal Project’, con el cual buscará impulsar la carrera de muchos niños y jóvenes en el país para guiarlos en el largo —y a veces complica— camino hacia el ciclismo profesional.

Según ha explicado, la iniciativa surgió tras su accidente, pues, en medio de sus heridas y dolores, reflexionó que tenía una segunda oportunidad para hacer algo aún más relevante para el país: “Esta idea nació en una camilla de cuidados intensivos, estoy vivo por algo, y ese algo es dar todo mi amor a ideas como esta”.

“Mi primer proyecto tenía que ser social-deportivo, una fundación que crea espacios para que hayan más niños como (Nairo, Rigo, Chaves..). Vamos a hacer a Colombia más grande aún!! Grandes posibles patrocinadores a la vista. Y lo mejor de todo, es que todos podemos ser parte de esto”, indicó la figura nacional mediante sus redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: