Por qué Rigoberto Urán se retiró del Tour de Romandía 2022

Rigoberto Urán se retiró luego de la primera etapa del Tour de Romandía 2022. Foto: Instagram @rigobertouran

No han sido días fáciles para Rigoberto Urán en el pelotón internacional. El ciclista colombiano tuvo que abandonar la Lieja-Bastoña-Lieja, el pasado 24 de abril, luego de que se viera involucrado en una caída masiva a falta de 60 kilómetros para la meta. El accidente también afectó a la mayoría de sus compañeros del equipo estadounidense EF Education-EasyPost.

Unas horas después, Urán se reportó a través de su cuenta en Instagram, donde aseguró que “el dolor que tengo en la espalda es una maravilla. De todas maneras les digo una cosa, los ciclistas que hijuep**tas tan valientes”. Incluso, antes de partir al Tour de Romandía, al ‘toro de Urrao’ se lo vio recibiendo tratamientos médicos en esta zona.

‘Rigo’ también se bajó del Tour de Romandía 2022:

La caída anteriormente mencionada había puesto en duda la presencia del ciclista colombiano en la carrera suiza. Sin embargo, finalmente tomó la partida y, de hecho, venía siendo el mejor representande nacional en la clasificación general hasta que se presentó un nuevo incidente este miércoles, en el transcurso de la primera etapa.

A 13 kilómetros de la llegada, ‘Rigo’ no volvió a contar con suerte, pues se vio afectado por una caída masiva en el pelotón que le hizo perder casi 11 minutos en la general. Las cámaras de las transmisión captaron al ‘toro de Urrao’ parado junto a su bicicleta intentando reincorporse a la competencia, al parecer, sin lesiones mayores.

No obstante, en horas de la tarde, la escuadra norteamericana confirmó a través de las redes sociales que el colombiano no saldría para la segunda etapa, a disputarse este jueves. “Rigoberto Urán no tomará la partida de la segunda etapa del Tour de Romandía tras sufrir una lesión de hombro en una caída en los kilómetros finales de la jornada de hoy. Se le realizarán estudios más completos este jueves para determinar el alcance de la lesión”.

“Únete a nosotros en desearle a Rigo una pronta recuperación”, cerró la breve comunicación.

EF Education-EasyPost informó sobre el abandono de Rigoberto Urán tras la 1ª etapa del Tour de Romandía 2022

Mediante su cuenta en Instagram, ‘Rigo’ entregó más detalles sobre lo sucedido, y aseguró que, aunque “no hay mucho dolor” será sometido a pruebas adicionales, ya que no está muy claro cuál es su problema físico: “Uno no puede volver a caer en la misma parte donde se ha reventado y ayer [miércoles] caímos en ese lado, o sea, en la parte izquierda, la de hace cuatro años”. En el 2018, Urán padeció una caída en la Paris-Roubaix que, posteriormente, lo obligaría a abandonar el Tour de Francia de aquella temporada.

El ciclista colombiano Rigoberto Urán habló luego de la caída en la etapa 1 del Tour de Romandía 2022. Video: Instagram @rigobertouran

Sergio Higuita se vio involucrado en esta colisión, razón por la cual llegó a 1:28″ del vencedor de la jornada. Otros referentes como el inglés Ethan Hayter, el español Ion Izagirre y el neerlandés Steven Kruijswijk también sufrieron complicaciones en medio del incidente.

Más allá del accidente en la Lieja-Bastoña-Lieja, Urán había dejado buenas sensaciones tras el prólogo del Tour de Romandía, que contó con una contrarreloj individual de 5,12 kilómetros. Este fue el mejor ciclista colombiano en la prueba, terminando en la posición 27.

El nuevo parte médico de Urán dictaminará el tiempo que requerirá para recuperarse. Después del Tour de Romandía, el antioqueño tenía programado participar en la Ruta de Occitania, el próximo 16 de junio, y luego encarar el Tour de Francia, a partir del 1 de julio.

