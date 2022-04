Capturado médico vinculado a la secretaría de Salud de Medellín acusado de abusar sexualmente de sus pacientes

/ Tomada del sitio web de Metrosalud









Se conoció que el médico de Metrosalud, Diego Humberto López Loaiza, fue capturado este miércoles en las horas de la mañana, cuando estaba en una de las sedes de Centro Día, por ser señalado de abusar de dos pacientes el año pasado en el Centro de Salud Manatial de Vida, ubicado en el barrio Blanquizal, en el noroccidente de Medellín.

Según informaron de las autoridades lo capturaron, porque está siendo investigado del delito de abuso sexual en contra de una menor de edad y una madre gestante. Estas mujeres estarán recibiendo atención médica.

Es de destacar que el médico fue vinculado a una investigación iniciada en la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, por lo que fue pasado a realizar labores en las que no tenía contacto con mujeres. Esa investigación la empezó el pasado 27 de febrero y aseguró que “propende por hacer efectivo el carácter especial y prevalente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

En la audiencia el Juez 13 Penal del Circuito de Medellín legalizó la captura y ya se está adelantando la audiencia para determinar si se le dicta o no detención en centro carcelario.

Cabe recordar, que son varios los casos que se han venido saliendo a luz con respecto abusos sexuales por parte de profesionales de la salud, uno de ellos es el de Alexandra Peña, madre de la víctima, una joven de 26 años, quien es una paciente con retraso mental leve, es sorda y sufre epilepsia, que al parecer fue víctima de abuso sexual.

Peña fue hospitalizada en la Clínica Fray Bartolomé de las Casas desde el 28 de diciembre del 2021, por una crisis de depresión. Según cuenta la familia los trabajadores sociales del centro hospitalario la sacaron de la institución, sin consentimiento de la madre, y la trasladaron a su vivienda.

“A mi hija el médico la metió al baño, la empezó a golpear en la espalda, en las piernas, le dio un puño en la nariz y se la reventó. Ella ya no se pudo defender más y el tipo la cogió y la penetró”, dijo la madre de la víctima a Caracol Radio.

Y agregó que “”Mamá, a mí me violaron, me violó un médico en el baño, me golpeó, me puso un pañuelo para taparme la boca”, le relató la joven a su mamá.

A ese se suma, el que se presentó en un hospital de salud mental en Bogotá, en donde un auxiliar de enfermería fue denunciado por presuntamente haber abusado sexualmente de más de 20 pacientes. Se trata de Jorge Enrique Pérez Castro adscrito a la unidad de Salud Mental del Hospital La Victoria, que se encuentra ubicado en la localidad de San Cristóbal.

Algunas de las víctimas eran menores de edad y aprovechaba la sedación y medicación para cometer los abusos. Adicionalmente, algunos funcionarios del hospital ya habían denunciado con anterioridad que esta persona tenía comportamientos inapropiados y extraños, pero no se habían tomado las decisiones correspondientes por parte de las directivas, argumentando falta de personal.