Liberales se dividen: estos son los senadores y representantes a la cámara que apoyarán a Petro

Luego de conocerse oficialmente la decisión del Partido Liberal para apoyar a Federico Gutiérrez, un grupo de congresistas de la colectividad decidió apartarse de lo anunciado por el expresidente César Gaviria.

En un comunicado expresaron que su decisión de apoyar al candidato Gustavo Petro, entre Senadores y Representantes a la Cámara por el partido liberal están: Luis Fernando Velasco, Guillermo García, Juan Diego Echavarría, Iván Agudelo, Julián Bedoya, María Eugenia Lopera, Dolcey Oscar Torres, José Luis Correa, Adres Calle, Hernán Estupiñán, Luciano Grisales, Carlos Julio Bonilla, entre otros.

Y manifestaron que “alzamos la bandera roja que simboliza la herencia dejada por los grandes reformistas de la historia de nuestro país, la misma bandera que abolió la esclavitud, que le dio una función social a la propiedad privada, que por medios pacíficos hizo la “Revolución en Marcha”, que impulsó el contrato social que se materializó en la Constitución Política de 1991, que se la jugó por la Paz y que hoy pide transformación y progreso para Colombia”.

“Amparados en los Estatutos del Partido Liberal, acatando la exigencia del pueblo liberal, de su juventud y de quienes piensan liberal, siendo la tendencia mayoritaria al interior de la colectividad, considerando las afinidades programáticas, éticas y de principios, y desmintiendo ante el país información falsa promovida con la intención de engañar, como que se expropiará la propiedad privada o las pensiones, o que no se respetará la libertad de culto, proclamamos nuestro apoyo a la aspiración del Senador Gustavo Petro a la Presidencia de la República”, indicaron.

Y agregaron que “nuestra adhesión a esta candidatura está mediada por la suscripción de un acuerdo político y programático que salvaguarde en un gobierno de corte liberal progresista las ideas e instituciones que son fundamento de la Constitución Política de 1991, que garantice el respeto a la propiedad y busque la transformación democrática y un modelo económico que genere riqueza y prosperidad colectiva”.

“Estalla la rebelión liberal. Que el pueblo coja las banderas de López Pumarejo y Gaitán” escribió Gustavo Petro en Twitter para celebrar ese apoyo por parte miembros del partido Liberal.

Mientras que, Luis Fernando Velasco Chaves, senador por el partido Liberal dijo que “Recomendación de Gaviria para que Partido Liberal vuelva a pactar con la derecha además de ser anti estatutaria no me obliga y no me interpreta. Liberales de Colombia haremos gran rebelión y acompañaremos la Colombia que se la juega por el cambio con Petro Gustavo”.

Otro que celebro la noticia fue Alfonso Prada, jefe de debate de Petro, que afirmó “la mayoría de los ciudadanos le apuestan al CAMBIO por la vida, y seguro se harán del lado correcto de la historia. Es claro que hay fuerzas que quieren seguir en el pasado y otras que se suman al cambio. ¡Bienvenidos #LiberalesConPetro!”.

Cabe señalar que luego del Anunció de César Gaviria de apoyar a Federico Gutiérrez, Gustavo Bolívar, puntualizó que “Como sucedió en 2018, César Gaviria se alinea con la ultraderecha arriando y manchando de guerra y corrupción las banderas del Partido Liberal.

Nada de qué preocuparse. Las bases siguen con el Pacto Histórico y nos ayudarán a ganar el 29 de mayo en 1a vuelta. #LiberalesConPetro”.