Denuncian posibles casos de abuso sexual en importante clínica de Bogotá

El centro hospitalario, nuevamente, es foco de denuncias por casos de abuso sexual.

Alexandra Peña, madre de la víctima, una joven de 26 años, quien es una paciente con retraso mental leve, es sorda y sufre epilepsia; denuncia que su hija fue violada. La joven fue hospitalizada en la Clínica Fray Bartolomé de las Casas desde el 28 de diciembre del 2021, por una crisis de depresión.

El 14 de enero, fecha cuando le ordenan su salida, la madre no pudo recogerla por que aseguró, estaba en aislamiento por COVID. Días después, el 21 de enero de este año, los trabajadores sociales del centro hospitalario la sacaron de la institución, sin consentimiento de la madre, y la trasladaron a su vivienda.

Según Alexandra, los funcionarios señalaron que ella no la quería recibir, por lo que la regresaron a la clínica; esto la motivó a quejarse ante la Superintendencia de Salud, para luego llevar la queja formal ante la clínica, donde exigió ver a su hija, pero, el personal médico se lo impidió.

En dialogo con Semana, Alexandra dijo que el 22 de enero la abuela de la joven se acercó a la clínica para ver a su nieta, en ese momento el personal le entregó una bolsa plástica con ropa mojada. La madre aseguró que la joven, en lenguaje de señas, en estado de alteración, le pedía a la abuela que la sacara de allí.

En dialogo con Caracol Radio, Alexandra señaló a Nelson Coutin, médico psiquiatra, como el violador de su hija: “A mi hija el médico la metió al baño, la empezó a golpear en la espalda, en las piernas, le dio un puño en la nariz y se la reventó. Ella ya no se pudo defender más y el tipo la cogió y la penetró”. Al parecer, luego de cometido el crimen, el médico la siguió maltratando e intentó bañarla para tratar de borrar las evidencias.

Una vez la joven regresó a su casa, empezó a tener ataques de ansiedad, también se orinaba en la ropa y se resistía a bañarse; además lloraba por horas, le aseguró Alexandra a Semana, que además señaló que estos comportamientos duraron un par de días, hasta que su hija le reveló: “Mamá, a mí me violaron, me violó un médico en el baño, me golpeó, me puso un pañuelo para taparme la boca”, luego, el médico la mojó y esa fue la ropa que le entregaron a la abuela.

Al momento de la confesión, se dirigieron a Medicina Legal, donde sorpresivamente, la joven identificó al médico que la violó, Nelson Coutin, según se dieron cuenta con la investigadora, era el mismo profesional que años atrás la había atendido en otro centro hospitalario. El organismo investigador determinó que, aunque no había rastros de fluidos, si había un “rasgamiento vaginal”.

Alexandra radicó la denuncia formal el 27 de enero ante la Fiscalía General de la Nación, caso que está bajo el poder de la fiscal Elizabeth Rodríguez, pero, esta denuncia no ha tenido ningún avance, así lo asegura la madre de la joven y la concejal de Bogotá, por el partido Centro Democrático, Diana Diago, quien conoció el caso y le hace un llamado tanto a la Fiscalía, para que agilice el caso, como a la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría de la Mujer, para que intervengan en la denuncia.

A pesar de esto, Alexandra manifestó en Caracol Radio que en vez de que el médico fuera sancionado o suspendido, fue trasladado a otro hospital de la Subred Norte: “lo trasladan al Simón Bolívar. Yo tuve que ir a urgencias porque a la niña le dio una crisis de epilepsia y pudimos ver cuándo en el cambio de turno, el médico venía entrando por la puerta. Yo no entiendo la justicia acá, estoy muy dolida porque le dañaron la vida a mi hija”.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial, pero, hace pocos minutos la Subred de Servicios Integrados Norte dijo rechazar cualquier caso de vulneración de derechos a los pacientes, aseguró que ayudará a las autoridades en la investigación; y que una vez que se conoció la denuncia se activaron los protocolos para la atención de estos casos.

Aseguraron que le brindaron acompañamiento a la víctima y le prestaron asesoría a Alexandra en temas jurídicos, con el fin de interponer la denuncia ante la Fiscalía.

