Arctic Monkeys confirmó concierto en Colombia para el 2022

La banda liderada por Alex Turner vuelve al país a presentar las canciones del disco "Tranquility Base Hotel + Casino"

Tras hacerlo por última vez en 2019, como invitados principales del Festival Estéreo Picnic, la banda británica, integrada por Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders y Nick O’Malley, volverá a Colombia como parte de su gira mundial, con motivo de sus 20 años. Con esta visita, ya sería la tercera vez que Arctic Monkeys viene al país. La primera fue en 2014, cuando se presentaron en el Coliseo El Campín, hoy Movistar Arena; la segunda fue para el cierre del FEP, en el campo de golf Briceño 18.

Los británicos son una de las bandas más importantes del último tiempo. En su momento se les catalogó como la banda que cambió el mercado musical en el siglo XXI. Su álbum debut Whatever People Say I Am, That’s What I Am Not, de 2006, rápidamente se convirtió en el disco inicial de una banda británica más vendido de la historia, con más de 300 mil copias en la primera semana. Se llevaron el premio a Mejor Álbum Británico en los Brit Awards de 2007.

Su segundo álbum Favourite Worst Nightmare (2007), tuvo una acogida casi tan buena como el anterior, llevándose el mismo galardón en la edición 2008 de los Brit Awards. Luego vendrían Humbug, en 2009, y Suck It and See, en 2011, proyectos más personales y experimentales. Su fama mundial llegó con AM, el quinto álbum de la banda y el que ha obtenido mayor éxito comercial. Fue el segundo disco de los Monkeys que consiguió entrar al Top 10 de Billboard, en Estados Unidos. En los Brit Awards de 2014, la banda se llevó por tercera vez el premio a Mejor Álbum Británico y es, hasta ahora, una de las expresiones mejor logradas de su sonido.

Tranquility Base Hotel & Casino llegó en 2018 y fue con ese disco que llegaron por segunda vez a Colombia. Aquel concierto fue épico y cerró una jornada fantástica de conciertos durante el primer semestre del 2019. El álbum presentó un sonido alejado de lo que es habitual en la banda, enfocándose en melodías basadas en el piano e incorporando técnicas propias del jazz, el rock psicodélico y el glam rock, entre otros géneros. Con este, la banda fue nominada a los Premios Grammy 2019, en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa. Al FEP llegaron con una mezcla de sus canciones más icónicas y los temas de los álbumes más recientes. “Rock & Roll in Colombia”, decía Turner, entre una y otra canción.

Los Artick Monkeys han vendido más de 20 millones de copias de sus álbumes en todo el mundo, convirtiéndose una de las bandas más exitosas de la historia del rock indie. Han ganado seis Brit Awards, un Mercury Prize, un Premio Ivor Novello y 20 NME Awards. Han conseguido, además, 5 nominaciones a los Premios Grammy y se encuentran en su álbum AM se encuentra en el listado de los 500 mejores de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.

A través de sus redes sociales, la banda anunció las fechas de su gira por Latinoamérica y, si bien no incluyen a Colombia en las piezas gráficas, sí la mencionan en sus post. Aún no se conoce la ciudad, ni la fecha exacta en la que vendrían. Pero ya es un hecho que estarán de regreso y volverán a romper el cielo. Hasta ahora, sus presentaciones en suelo colombiano no han dejado lugar a dudas. Habrá que ver cuál será su repertorio para esta ocasión y si en el camino surgirá algún nuevo álbum.





