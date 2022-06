Demi Lovato anunció concierto en Bogotá para 2022

Demi Lovato attends the Elton John Aids Foundation Academy Awards viewing party at West Hollywood Park in West Hollywood, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Aude Guerrucci

Estrellas mundiales de la música siguen anunciando conciertos en Colombia, el turno ahora es para Demi Lovato. La cantante estadounidense confirmó que realizará una presentación musical en la capital del país, exactamente en el Movistar Arena de Bogotá. La fecha elegida por la artista para hacer sonar su música ante los colombianos es el 7 de septiembre del año en curso.

En Tu Boleta se consiguen los tiquetes de entratada a este evento musical, la preventa para clientes del grupo Aval está definida para el póximo ocho y nueve de junio. De resto, el público general podrá hacer su respectiva compra a partir del diez del mismo mes.

Vale mencionar que, este concierto de Lovato en Colombia es parte de su gira ‘Holy Fvck Tour 2022′. Además de pasar por el territorio nacional, la intérprete de ‘Stone Cold’ también estará presente en otros países latinoamericanos como Argentina y Chile, también durante el mes de septiembre.

Posteriormente, sus shows están programados para octubre y noviembre en Estados Unidos y Canadá.

Demi Lovato, una artista integral:

Demetria Devonne Lovato -su nombre completo- no solo ha pisado los terrenos artísticos de la música, sino que también ha plasmado su talento como actriz en series y películas. Para recordar un poco de esta cara de su carrera, durante su adolescencia trabajó en las producciones de Disney Channel: ‘Sunny, entre estrellas’ (serie del año 2009) y las películas de ‘Camp Rock’, entre otras historias.

Empero, aunque durante los últimos años también se le ha visto en otros proyectos actorales como la cinta ‘Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga’ (2020), lo cierto es que el enfoque de su carrera ha estado puesto principalmente en la música.

Demi Lovato también ha cantado en español:

Y, además de cantar en su idioma natal, Lovato también lo ha hecho en español, por ejemplo, en 2017 trabajó en conjunto con Luis Fonsi (cantante puertorriqueño) en la canción ‘Échame la culpa’. Anteriormente, ya había hecho otras interpretaciones en español como ‘Rascacielo’, que también tiene su respectiva versión en inglés.

Por otro lado, en cuanto a su discografía reciente, su álbum ‘Holy Fvck’ (nombre de su gira actual) tiene por fecha de estreno el próximo 19 de agosto, un día antes de que la cantante de una nueva vuelta al sol, pues nació un 20 de agosto de 1992.

La voz de Demi Lovato es una de las más potentes y versátiles de la industria musical actual, sus destacadas habilidades para el canto y la interpretación se pueden apreciar en canciones como ‘Stone Cold’ y ‘Tell me you love me’, además de versiones que ha hecho de temas ajenos como ‘Take Me To Church’, de Hozier.

Seguramente el concierto de la estadounidense en Bogotá llevará el sello del éxito y, además, es una gran noticia para todos los fanáticos de los artistas que pasaron por Disney Channel, como también lo hizo Miley Cyrus, quien dio un concierto en el país en marzo pasado.

