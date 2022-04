Uribe se pronunció acerca de nuevo fallo de la Corte Internacional de La Haya

En la imagen, el expresidente colombiano Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Un memorial de 14 puntos, en los que sienta su posición con respecto a lo que debe hacer el gobierno en el diferendo por aguas del Caribe que sostienen Colombia y Nicaragua a partir del último fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, fue entregado por Álvaro Uribe Vélez a la opinión pública.

En él, el ex presidente mantiene su posición con respecto a que el fallo emitido en 2012 es ilegal así como expone los que considera son elementos clave para que el país mantenga una posición de vanguardia en dicha situación jurídica; de otra parte, justifica algunas acciones realizadas durante su periodo de gobierno para defender la posición del país ante dicho tribunal.

Estos son los catorce puntos en los que Álvaro Uribe expone su posición con respecto al nuevo fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya:

1. No habla de incumplimiento de Colombia, asunto de competencia del Consejo de Seguridad de ONU;

2. No afecta la Zona Contigua que une a las Islas del Archipiélago, sin embargo, limita la extensión. No se debe permitir que coincida con la supuesta Zona Económica Exclusiva de Nicaragua;

3. No afecta la libre navegabilidad que Colombia siempre ha respetado;

4. No afecta la obligación colombiana de interdicción contra delitos internacionales;

5. Prohíbe presencia naval-militar ofensiva, que nunca la ha efectuado Colombia;

6. Reconoce los derechos de pesca de las comunidades ancestrales, no obstante, no acepta que sean Derechos Históricos;

7. Niega el ejercicio colombiano de protección ambiental que de todos modos hay que adelantarlo. Hay que cuidar la reserva Sea Flower;

8. Niega la pretensión de Nicaragua de los puntos para efectuar líneas de base;

9. No aceptó pretensiones de Nicaragua de indemnización y de mantener el caso abierto;

10. Razones para afirmar que la sentencia de 2012 es ilegal: a) Desconoció el principio de Equidad aplicado en el Tratado Esguerra-Bárcenas, en el cual Colombia formalizó la entrega a Nicaragua de las islas Maíz, cerca a la Costa de ese país; b) en el mismo Tratado, la definición del Meridiano 82 como línea de límites de San Andrés al Occidente, debió aceptarse como límite integral, esto es, aéreo, marítimo y de plataforma submarina, no existía Convención Del Mar ni tendencia de derecho de costumbre, o consuetudinario, que se pudiera violar;

11. En documento que envié a la Cámara de Representantes di todas las razones que estimo para alegar la ilegalidad de aquella sentencia, además inaplicable porque violaría los límites establecidos por la Constitución;

12. Destaco que la sentencia de 2012 es ilegal porque su aplicación desmembraría el Archipiélago Histórico de San Andrés y las demás islas e islotes; es ilegal porque desconoció la posesión pacífica, histórica e ininterrumpida de Colombia; y, violó el límite definido por El Libertador en 1810, reconocido como Utti Possidetis Juris;

13. Colombia oportunamente se retiró de la Corte Internacional pero no del Pacto de Bogotá. No lo hice en 2002 porque ya era tarde, se habría requerido un año antes de cualquier demanda de Nicaragua. Y acepté la posición de anteriores Gobiernos y de la Comisión Asesora de no afectar el Pacto de Bogotá. El tardío retiro se decidió en 2013 y lo considero acertado;

14. Es mejor vivir décadas de tensiones diplomáticas que entregar un milímetro del Mar de la Patria.





