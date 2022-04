Piratas robaron a pescador en Cartagena y lo dejaron en altamar para que muriera

El pescador fue amarrado y dejado en altamar para morir.

Santander González, un humilde pescador de Cartagena, fue dejado en altamar por más de 10 horas amarrado y golpeado por piratas que le robaron el motor de su bote.

De acuerdo con el testimonio del pescador de 63 años, su jornada de trabajo empezó en la noche cuando salió a pescar en el sector de Los Morros, corregimiento de La Boquilla. Pasadas varias horas, Santander fue abordado por “piratas armados”, los cuales se acercaron en otra embarcación con el objetivo de quitarle el motor de su pesquero.

“Soy pescador artesanal, salí a pescar por necesidad y anoche unos bandidos me quitaron el motor, ay, Dios mío, me quitaron el motor esos malandros”, narró el adulto mayor

Los ladrones golpearon al pescador y luego lo amarraron, dejándolo en altamar más de 10 horas. Fue rescatado por gente que pasaba por el sector y escuchó los gritos del pescador, por lo que acudieron a ayudarlo. Al llegar, encontraron a Santander deshidratado y con laceraciones en sus muñecas, junto a varios chalecos salvavidas que no permitieron que se hundiera.

“Me quitaron el motor, me golpearon y me amarraron, gracias a Dios no me mataron”, siguió contando en el video que aparece en redes sociales.

El pescador fue llevado de inmediato hasta tierra firme donde recibió primeros auxilios y atención por parte de las autoridades correspondientes, quienes investigarán el robo, según recogió Caracol Radio.

El adulto de 63 años se salvó de morir ahogado en las aguas de Cartagena.

Ya en tierra, el pescador aseguró a las autoridades que había solicitado un préstamo de $10 millones para comprar el motor que le robaron los piratas, y que era utilizado para mejorar sus jornadas laborales en el mar.

Según el diario El Universal de Cartagena, el robo del pescador y adulto mayor ha causado indignación en el sector de La Boquilla y toda la zona corregimental, por lo que acudieron a los líderes del Consejo Comunitario para fueran hasta la Fiscalía a interponer la denuncia del robo del motor.

Los pescadores hicieron un llamado a la ciudadanía para que permanezcan en alerta frente a la venta de un posible motor en esta región y avisen de inmediato al la Policía y puedan dar con los ladrones marítimos.

“Hacemos este anuncio a los compañeros de las zonas pesqueras para que cuando escuchen de la venta de un motor enseguida alerten a las autoridades, esto no puede quedar impune”, sostuvo un gestor cívico de La Boquilla al diario cartagenero. De momento la Policía no se ha pronunciado al respecto.

En redes sociales se inició una campaña para ayudar al adulto mayor a recuperar algo de lo robado, por lo que pusieron a disposición de todo la cuenta de Nequi de Santander González, quien espera poder comprar de nuevo su motor y así poder seguir pescando.

Santander, pescador de Cartagena, pide ayuda para recuperar el motor robado.

“Amigos esta es la cuenta de nequi del señor Santander González, el pescador al que robaron y amarraron hoy en la Boquilla. Vamos a ayudarlo, por favor RT”, se puede leer en el trino donde se solicita ayuda monetaria para el pescador afectado.

