Los malos resultados de ‘Superman’ López en el Tour de los Alpes ponen en duda su liderato en el Giro de Italia

Este martes, el español Pello Bilbao (Bahrain Victorious) asestó un golpe doble en el Tour de los Alpes con triunfo de etapa y liderato al imponerse al esprint en un grupo reducido en la tercera jornada disputada entre Primiero/S. Martino di Castrozza y Lana, de 154,1 km. Por su parte, Miguel Ángel López (Astana), sufrió en la segunda jornada al ubicarse en la casilla número 76.

Tras quedar lejos del líder del Tour de los Alpes, Miguel Ángel López volvió a sembrar algunas dudas sobre su liderato en las filas del Astana para la próxima carrera, la cual será el Giro de Italia. Tras dejar al Movistar Team en la Vuelta a España del año pasado, el pedalista colombiano regresó a liderar la escuadra suiza.

La fracción de este martes contaba con un perfil en el que podría haber resaltado Superman López, ya que era una etapa de montaña. Por su parte, López hizo parte de la escapada del día, el cual se dio con diez ciclistas más, y tomó una gran distancia.

Tras esta escapada se llegó a pensar que iba a ser una gran jornada para el líder del Astana, pero los restos físicos no aguantaron y tampoco los de sus compañeros de escapada. Esta se dio con nombres importantes como los de Sivakov, Miguel Ángel López, Sivakov y Caicedo abrió camino hasta cerca de meta. Los puertos y la respuesta del pelotón evitaron que la aventura llegara con éxito a Lana. Dentro de la fuga atacó el francés, hasta hace poco ruso, Pavel Sivakov (Ineos), quien coronó en cabeza el Passo de Medolla. Su iniciativa redujo la avanzadilla a 4 hombres, junto a Storer, Pernsteiner y Arensman.

López arribó a 14 minutos y 8 segundos descartando todas sus opciones en la general y resucitando preocupaciones de cara al Giro de Italia que inicia el 6 de mayo y donde él sigue en la lista de candidatos al título.

Tras finalizar la segunda etapa, López comentó que: “Fue duro, hemos hecho un gran trabajo, pero no se han dado las cosas. Hemos intentado el todo por el todo y al final nos quedamos sin energía, pero yo creo que esto nos servirá como trabajo”.

Y agregó: “Me fui a tope desde la salida y al final no tuve energías. Cuando me ha pillado el grupo de los mejores yo ya lo había dado todo y creo que no se pudo hacer más... Al final se intenta y no sale, pero no se pierde nada y sí se aprende mucho”.

Así quedó la clasificación general del Tour de los Alpes:

1. Pello Bilbao (ESP/Bahrain-Victorious)-8:08:15

2. Romain Bardet (FRA/Dsm) a 0:06 segundos.

3. Attila Valter (HUN/Groupama-FD) a 0:12 segundos.

4. Felix Gall (AUT/Ag2r-Citroën) a 0:16 segundos.

5. Pavel Sivakov (RUS/Ineos Grenadiers) a 0:16 segundos.

6. Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers) a 0:16 segundos.

7. Esteban Chaves (COL/EF-EasyPost) a 0:16 segundos.

8. Eddie Dunbar (IRL/Ineos Grenadiers) a 0:16 segundos.

9. Einer Augusto Rubio (COL/Movistar) a 0:16 segundos.

10. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) a 0:16 segundos.

44. Miguel Ángel López (COL/Astana-Qazaqstan) a 14:08 minutos

