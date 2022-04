El candidato de Juanes para dirigir a la selección Colombia

Juanes dio su candidato para dirigir a la selección Colombia. Fotos: REUTERS (Luisa González) / Instagram (@juanes)

El pasado lunes, Reinaldo Rueda fue oficialmente destituido como director técnico de la selección Colombia. A través de un comunicado oficial, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) le expresó sus “más sinceros deseos de éxito en su devenir laboral y en sus proyectos personales, no sin antes manifestar, asimismo, nuestro reconocimiento por su dedicación y trabajo”.

No obstante, ahora la pregunta que empezó a rondar entre los aficionados y demás personalidades deportivas es quién debería asumir tal cargo. En cuestiones de horas surgieron múltiples versiones con diferentes posibles candidatos: desde Alberto Gamero, técnico de Millonarios, hasta los argentinos Marcelo Bielsa y Gustavo Alfaro, quienes cuentan con experiencia en el balompié internacional.

Posteriormente, Ramón Jesurún, presidente de la FCF, habló ante los medios de comunicación y expresó que han recibido “30 mil llamadas de empresarios que tienen al técnico ideal para nosotros”. Sin embargo, enfatizó en que la elección del nuevo estratega se hará “con calma” y, por lo tanto, descartó los primeros nombres que empezaron a circular:

“No menciono al profesor Bielsa porque no está vinculado a ninguna selección. Yo solo quiero aclarar que lo del profesor Alfaro y el profesor (Ricardo) Gareca, que sí están vinculados hoy a una Federación, que están en competencia, que van a estar en el Mundial, ojalá Perú también esté en competencia, eso no tiene ningún sentido y lo rechazo, no tiene ningún fundamento”, indicó el dirigente colombiano.

¿A quién sugiere Juanes para ser el nuevo técnico de Colombia?

En medio de la gran cantidad que opciones que surgen para entrenar a la selección Colombia, Juan Esteban Aristizábal Vásquez, mejor conocido como Juanes, divulgó su candidato. Acorde al reconocida cantante colombiano, el nuevo director técnico de la ‘tricolor’ debería ser el exfutbolista antioqueño Juan Pablo Ángel.

“Otro candidato para técnico de la selección Colombia podría ser @JUANPABLOANGEL”, expresó este miércoles el artista colombiano a través de su cuenta en Twitter.

Captura de pantalla

Ángel tuvo su primer llamado a la selección Colombia en 1996 y, desde entonces, disputó un total de 33 partidos, de los cuales 30 correspondieron a las eliminatorias sudamericanas a las Copas del Mundo (Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006). En total marcó nueve goles: ocho en partidos de eliminatorias y uno más en un encuentro amistoso. Sin embargo, todavía no acumula experiencia como director técnico.

Actualmente, el exfutbolista se desenvuelve en el mundo de los negocios, y así lo ha hecho saber en diversas publicaciones a través de sus redes sociales. Uno de los proyectos con los que cuenta es ‘La Jaula del Ángel’, donde las personas pueden alquilar canchas sintéticas o asistir a una academia de entrenamientos.

Cabe recordar que su hijo, Tomás, de 19 años, es delantero de Atlético Nacional desde el año pasado y ya tuvo la posibilidad de marcar su primer gol. Además, este también ha hecho parte de la selección Colombia Sub-19.

Este martes, durante el programa ‘Balón Dividido’ de ESPN, el exjugador de la ‘tricolor’, Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, señaló enfáticamente que a Colombia no pueden llegar entrenadores con poca experiencia dirigiendo selecciones, teniendo en cuenta la postulación de algunos nombres como Sebastián Beccacece (a cargo de Defensa y Justicia) o como Matías Almeyda (exentrenador de San Jose Earthquakes en la MLS).

“Es un tema bien delicado. No creo que sea conveniente traer un técnico ‘primíparo’ en selecciones a dirigir esta selección Colombia. Por la clase de jugadores que tenemos, no creo que tengamos que traer un técnico que nunca antes haya dirigido una selección y que arranque su ciclo de selecciones. No hay un proceso interno para realizar con selección como el que inició Gareca con Perú, quien se fortaleció de lo que hizo”, sentenció.

