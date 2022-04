Atlético Nacional recibe este miércoles al Once Caldas por los octavos de final de la Copa BetPlay

Imagen de archivo de jugadores del Atlético Nacional. EFE/Cristian Hernández

Atlético Nacional es hoy el líder de la Liga BetPlay y viene disfrutando de buen juego. Llega a los octavos de final de la Copa BetPlay con el deber de no decepcionar y demostrar por qué son el mejor equipo con mejor puntaje del torneo de primera división del fútbol profesional colombiano. Este miércoles recibirán a Once Caldas, en el Atanasio, por el primer partido de esta fase. Para este encuentro, con respecto al anterior, los verdolagas podrán contar con varios de sus jugadores titulares habituales. Kevin Mier, Sebastián Gómez, Andrés Andrade, Giovanni Moreno y Dorlán Pabón, por mencionar algunos nombres. El principal ausente en la nómina es Emmanuel Olivera, quien por decisión técnica no fue convocado.

Por su parte, Once Caldas espera complicarle las cosas al equipo verde de Antioquia y buscará dar la sorpresa en el Atanasio. Este partido es ideal para probar nuevos jugadores y así refrescar el equipo que se encuentra en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares finales en la liga, en la que se ubican en la séptima casilla de la tabla de posiciones, seguidos muy de cerca por Alianza Petrolera e igualado en puntos con Envigado y Bucaramanga. Los de Manizales tienen presente que este campeonato de copa es el tipo de torneo que les permite probar nuevas cosas y así fortalecer su juego de cara al futuro.

Como visitantes, el Blanco Blanco ha conseguido 3 victorias, ante Equidad, Quindío y Pereira, y 2 empates, en sus más recientes presentaciones. Por su parte, Nacional solo ha perdido un partido como local en lo que va del semestre, ante Tolima. Suman 2 empates y 6 victorias, y son uno de los equipos más goleadores con 25 tantos registrados. Además, tienen la tercera valla menos vencida del FPC. Sus aspiraciones actuales los llevan a competir al más alto nivel por todas las competiciones en las que tienen participación, y es que su nómina no puede tener intenciones distintas.

Por copa, Atlético Nacional y Once Caldas se han enfrentado en ocho ocasiones. Los verdes han ganado en seis de ellas y los blancos han logrado rescatar dos empates. Le han anotado seis goles a los verdolagas, mientras que los antioqueños han encajado 19. El último enfrentamiento entre ambos, en el marco de esta competición, se dio el 1 de noviembre de 2018, con gol de Daniel Bocanegra, a minutos de terminar el encuentro.

El resultado más abultado entre ambos se dio en febrero de 2010, cuando Nacional goleó a Once Caldas por 5-0. Así quedaron los otros juegos:

Marzo 2009 Once Caldas 0-0 Nacional

Junior 2009 Nacional 3-1 Once Caldas

Febrero 2010 Nacional 5-0 Once Caldas

Mayo 2010 Once Caldas 1-2 Nacional

Febrero 2011 Nacional 3-0 Once Caldas

Mayo 2011 Once Caldas 1-2 Nacional

Octubre 2017 Once Caldas 0-1 Nacional

Octubre 2018 Once Caldas 2-2 Nacional

Noviembre 2018 Nacional 2-1 Once Caldas (Campeón con Hernán Darío Herrera).





Para el día de hoy, teniendo en cuenta los jugadores que retornan, la posible alineación de los verdolagas sería la siguiente:

Arco: Kevin Mier

Defensa: Yerson Candelo, Cristian Castro, Juan David Cabal y Álvaro Angulo

Mediocampo: Sebastián Gómez, Andrés Andrade, Giovanni Moreno, Dorlan Pabón y Daniel Mantilla

Delantero: Jefferson Duque.





El partido será transmitido, como es usual, por Win +.





