Periodista murió tras un accidente de tránsito en Santa Marta

La madre de la mujer fallecida aseguró que interpondrá una denuncia contra la Secretaría de Movilidad del Distrito y contra la Policía Metropolitana de Santa Marta. Foto: Invías

La periodista samaria Raquel Carolina Barrios Mejía, murió al sufrir un accidente de tránsito en la ciudad, en el barrio Los Alcázares.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de abril, mientras la joven se movilizaba como parrillera en una motocicleta para dirigirse hacia su residencia, pero en el camino fue embestida por una camioneta, en la carrera 18 entre calles 27 y 28, en Santa Marta.

Raquel fue auxiliada de manera inmediata y trasladada a la clínica Bahía, donde le realizaron varias intenciones quirúrgicas, debido a la gravedad de los golpes.

Después, por el convenio con su EPS, la joven fue remitida hacía la clínica Avidanti porque el seguro del vehículo se había vencido y la trasladaron. En este centro asistencial permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivo hasta el día de su deceso.

La comunicadora social-periodista recibió el golpe en la cabeza y le había afectado considerablemente el cerebro, pese a las cirugías a las que fue sometida.

Barrios se encontraba muy cerca de su casa, donde la esperaban sus hijos y demás familiares. Al parecer, el conductor del otro vehículo no se percató de la señal de pare, impactando de forma violenta las motos donde se transportaba la joven periodista.

Por su parte, los familiares de la joven fallecida aseguraron que la camioneta que atropelló a la periodista era conducida por Matilde Ester Maestre Rivera, quien trabajó como jefe de la oficina de cultura de la Gobernación del Magdalena durante el mandato Rosa Cotes.

La madre de la mujer fallecida aseguró que interpondrá una denuncia contra la Secretaría de Movilidad del Distrito y contra la Policía Metropolitana de Santa Marta.

La Secretaría de Movilidad viene adelantando investigaciones para identificar a la persona que conducía el vehículo que impactó con la víctima.

El accidente es materia de investigación, por parte de las autoridades, debido a las circunstancias de los hechos.

Temor en la Sierra Nevada de Santa Marta por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y Los Pachencas

En la zona rural del municipio de Ciénaga (Magdalena) hay alerta por los combates que han venido sosteniendo las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, más conocidas como Clan del Golfo, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra o Los Pachenca, que desde que comenzó la Semana Santa se están disputando el territorio para continuar delinquiendo con el narcotráfico.

La vereda La Secreta es la más afectada, reseñaron en el periódico barranquillero El Heraldo, donde se han intensificado las hostilidades entre los dos grupos narcotraficantes por lo que varias familias han abandonado sus viviendas y se han desplazado hacia las zonas urbanas de la población, y del municipio vecino de Zona Bananera, así como a las ciudades de Santa Marta y Barranquilla.

Entre tanto en la emisora Caracol Radio consultaron con un el antropólogo Lerber Dimas, quien es un analista del conflicto en esa región del país, quien explico que los afectados no se reconocen así mismos como desplazados, ya que la salida de sus casas la hicieron de manera voluntaria para prevenir algún incidente en medio de los enfrentamientos entre las estructurales criminales.

“No han denunciado, ni lo harán. No entienden que se trata de un desplazamiento forzado. Para ellos es grave, pero no implica que sea un desplazamiento porque nadie les dijo: -váyanse de esta zona-, si no que se fueron por voluntad propia porque vieron riesgo y esto es desplazamiento y aunque lo interpreten diferente está ocurriendo el delito”, explicó en Caracol Radio.

Agregó, que estos dos grupos, surgidos de las extintas Auc, se están reagrupando lo que ha conllevado a la oleada de violencia en esa zona del Caribe colombiano. “Nadie les está diciendo que se vayan, pero no hay garantías de seguridad ni tranquilidad”, indicó.

SEGUIR LEYENDO: